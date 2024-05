Kaj se zgodi, ko Adrian Newey, tehnični direktor Red Bullove ekipe formule 1, in Zak Brown, direktor McLarnove ekipe, sama sedeta v dirkalnik? Poglejte v spodnjih dveh videoposnetkih. Dirkala sta s prav posebnima formulama, in to na najbolj posebnem dirkališču – na ulicah Monte Carla.

Konec tedna se v dirkalnik F1 vrača Sebastian Vettel. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje z veliko nagrado Emilije Romanje v Imoli, ko se bodo spomnili pokojnega Ayrtona Senne, ki je umrl pred 30 leti. Z Brazilčevim dirkalnikom McLaren MP4/8 iz sezone 1993 bo na dirkališču Enzo in Dino Ferrari nekaj krogov naredil Sebastian Vettel. Še precej več starih dirkalnikov formule 1 pa je bilo na asfaltu minuli konec tedna. Pred veliko nagrado Monaka, najprestižnejšo od dirk kraljice avtomotošporta, ki bo zadnji majski konec tedna, so v kneževini izpeljali zgodovinsko veliko nagrado.

Newey v Lotusu iz sezone 1967

Monaco Historique poteka od leta 1997, običajno na vsaki dve leti. Za nekaj krogov znova oživijo legendarni dirkalniki izpred druge svetovne vojne in tisti iz 50., 60., 70. in 80. let 20. stoletja. Letos je bil dogodek še bolj zanimiv, saj sta v kokpit sedla dva znana obraza iz moderne formule 1, ki pa ju poznamo v povsem drugačni vlogi.

Z Lotusom 49b iz sezone 1967, ki sta ga dizajnirala Colin Chapman in Maurice Philippe, je dirkal dizajnerski genij moderne dobre Adrian Newey. Z njegovimi dirkalniki so lovorike osvajali Damon Hill (Williams), Mika Häkkinen (McLaren), Sebastian Vettel in Max Verstappen (Red Bull). Po letošnji sezoni 65-letnik zapušča Red Bull Racing. Newey je v kategoriji dirkalnikov iz obdobja 1966–1972 štartal z osmega mesta in po nekaj lepih prehitevanjih končal na četrtem. Newey v mlajših letih ni bil dirkač, takoj po diplomi iz aeronavtike je začel delati kot inženir v formuli 1.

Poglejte, kako je prehiteval Adrian Newey:

Adrian Newey overtakes at the Monaco hairpin 😳🔥pic.twitter.com/IWw7JdDJ6Z — RBR Daily (@RBR_Daily) May 12, 2024

Brown v Williamsu iz leta 1980

Zak Brown je dirkal vrsto let, a ni bil najbolj uspešen. Foto: Reuters Manj uspešen je bil na zgodovinski monaški dirki Zak Brown, direktor McLarnovih ekip formule 1 in prvenstva indycar. Odstopil je že v prvem krogu v kategoriji dirkalnikov iz obdobja 1977–1980. Sedel je v Williamsu FW07, s katerim je v sezonah 1979 in 1980 zmagoval Alan Jones. Danes 52-letni Američan je konec 80. in v prvi polovici 90. let dirkal tudi sam, od gokarta do nižjih formul in s športnimi avtomobili.

"V Kaliforniji sem odraščal ob spremljanju VN Monaka na malih ekranih. Ta se mi je takrat zdela oddaljena milijone kilometrov in samo kot velike sanje. Preskok v sedanjost: velik privilegij je, da sem vozil na tem ikoničnem dirkališču, in to v šampionskem dirkalniku Alana Jonesa iz leta 1980," je zapisal Brown.

Zapeljite se krog po Monaku z Zakom Brownom: