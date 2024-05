Čakanja je konec: 16. stopničke, prva zmaga za Norrisa!

Do polovice dirke je vodil Max Verstappen. Foto: Reuters Dirka je bila precej bolj zanimiva, kot smo si po razpletu petkovega in sobotnega dogajanja mislili. Max Verstappen (Red Bull) je odlično potegnil s štarta, precej slabše pa Charles Leclerc (Ferrari) in tako ga je še pred prvim zavojem prehitel Carlos Sainz (Ferrari). Se je pa pri zaviranju v prvi zavoj precenil Sergio Perez (Red Bull), malo je manjkalo in s proge bi zbil Verstappna in oba Ferrarijeva dirkača. Kar čudežno se je končalo brez trčenja. Po prvem krogu je tako Verstappen vodil pred Leclercom, Oscarjem Piastrijem (McLaren), Sainzom, Perezom in šestim Landon Norrisom (McLaren).

Nico Hülkenberg (Haas) je v drugem krogu za sedmo mesto prehitel Lewisa Hamiltona (Mercedes), ki je bil na drugačni strategiji, dirko je začel s tršimi pnevmatikami. Še en lep prehitevalni manever pa smo videli v petem krogu, ko je Piastri skočil mimo Leclerca na drugo mesto.

Lando Norris je kričal od navdušenja. Foto: Reuters Medtem ko so se dogajali postanki v boksih, pa je razplet dirke na glavo postavil varnostni avto. V 29. krogu se je po stiku s Kevinom Magnussenom (Haas) zavrtel domačin s Floride Logan Sargeant (Williams) in obtičal v zaščitnih gumah. Večina, tudi vodilni Verstappen je že pred tem menjala pnevmatike, Norris pa ne in je tako varnostni avto izkoristil za manjšo izgubo časa ob postanku in je tako prevzel vodstvo. Ob letečem štartu je tako vodil pred Verstappnom, Leclercom, Piastrijem, Sainzom in Perezom. Aktualni prvak je takoj poskusil z napadom, a se mladi Anglež v vodstvu ni dal. Moral je zdržati več kot 20 krogov. Zagotovo nervozni trenutki za dirkača McLaren, ki je bil že 15-krat na stopničkah, zmaga pa se mu je vedno izmuznila. A si je pridirkal pet, celo šest sekund prednosti in na svoji 110. dirki vendarle prišel do prve zmage. Po radijski zvezi je kričal od sreče: "Rad vas imam! Uspelo nam je, uspelo nam je!" Ko je prišel malo k sebi pa: "Vedel sem, da je danes moj dan."

Verstappen je bil drugi, Leclerc tretji. V boju za četrto mesto pa sta zataknila Sainz in Piastri, ki je moral za menjavo prednjega krilca in tako ostal brez točke. Pa je bil na začetku celo na drugem mestu. Zagotovo veliko razočaranje za mladega Avstralca. Kot tudi za veterana Lewisa Hamiltona (Mercedes) in Fernanda Alonsa (Aston Martin), ki sta bila šesti in deveti, predvsem pa povsem nekonkurenčna dirkačev McLarna, Red Bulla in Ferrarija. Je šel pa Španec do Norrisa in ostalih mož iz McLarnove ekipe in vsem čestital za zmago.

VN Miamija, končni vrstni red:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +7,6

3. Charles Leclerc (Ferrari) +9,9

4. Carlos Sainz (Ferrari) +11,4

5. Sergio Perez (Red Bull) +14,6

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +16,5

7. Juki Cunoda (RB) +26,1

8. George Russell (Mercedes) +34,7

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +37,1

10. Esteban Ocon (Alpine) +39,7

11. Nico Hülkenberg (Haas) +40,7

12. Pierre Gasly (Alpine) +44,9

13. Oscar Piastri (McLaren) +49,7

14. Guanju Džov (Sauber) +49,9

15. Daniel Ricciardo (RB) +50,9

16. Valtteri Bottas (Sauber) +52,3

17. Lance Stroll (Aston Martin) +55,3

18. Kevin Magnussen (Haas) +64,6

19. Alex Albon (Williams) +76,0

Odstop: Logan Sargeant (Williams)

Norris: Bil je že čas, kajne!?

Na 110. dirki prva zmaga za Norrisa. Foto: Reuters "Bil je že čas, kajne!? Kakšna dirka. Dolgo sem čakal. Vesel sem za celotno ekipo. Dolg dan, dolga dirka. V sedmih nebesih sem," je povedal v cilju. Imel je nekaj sreče z varnostnim avtomobilom, a bil je tudi zelo hiter. "Vedel sem, da imamo dober ritem. Prava pa je bila tudi taktika. Verjel sem v McLaren in moje zaupanje v ekipo je danes poplačano."

Včasih zmagaš, včasih pa izgubiš, pa je po dirki moraliziral Verstappen. "Ko sem slišal kakšne kroge ima McLaren po postanku, sem si mislil, to je pa res hitro. A sprejmem tudi drugo mesto. Vesel sem za Landa, saj je zmago dolgo čakal. Zagotovo ni zadnja. Zasluži si."

Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo z VN Emilje Romanje v Imoli, kjer bodo počastili tudi Ayrtona Senna, saj je pred dnevi minilo 30 let od njegove prezgodnje smrti. Z njegovim starim McLarnovim dirkalnikom bo pred štartom dirke krog odpeljal Sebastian Vettel.