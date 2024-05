K Ferrariju? "Z avtodomom z ženo na jug Francije."

Inženir šampionskih Red Bullovih dirkalnikov Adrian Newey govoric o selitvi k Ferrariju ni ne zanikal ne potrdil, pravi samo, da si po letih trdega dela želi predvsem počitnic. Njegov edini načrt: "Mislim, da bomo šli z Mandy, mojo ženo, in kužki malo na potovanje. Mogoče bomo kupili avtodom, se zapeljali v Francijo in uživali življenje."

V torek je Red Bull Racing oznanil, da jih tehnični direktor, snovalec vseh njihovih šampionskih dirkalnikov, Adrian Newey čez leto dni zapušča. Ta konec tedna je na VN Miamija še prisoten na komandnem mestu ekipe, ki je na dobri poti, da Maxa Verstappna pripelje do četrtega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Govorice, da je Newey podpisal s Ferrarijem, ne pojenjajo. Pogodba naj bi bila že spisana, manjkal naj bi le podpis. Zelo bogato ponudbo mu je dal tudi Lawrance Stroll, lastnik ekipe Aston Martin, a ga delo za to ekipo, naj ne bi zanimalo. Zagotovo je le, da sta Charles Leclerc in Lewis Hamilton dejala, da si ga želita pri Ferrariju. Ga je pa tudi James Vowles javno pozval, naj se po več kot 25 letih vrne k Williamsu. V tem primeru bi Newey res izbral izziv, ne pa denarja. Damon Hill je bil v 90. letih prvi svetovni prvak z njegovim Williamsovim dirkalnikom.

"Čas, da rečem kot Forrest Gump: Sem malo utrujen"

Adrian Newey Foto: Reuters V Miamiju se Newey seveda ni mogel izogniti novinarskim vprašanjem o svoji prihodnosti. "Formula 1 zahteva celotnega človeka. Dolgo sem že zraven. Še posebej leto 2021 je bilo zelo delovno. Imeli smo tesen dvoboj za naslova z Mercedesom, sočasno pa smo že razvijali RB18, dirkalnik, ki je 'oče' zdajšnje generacije dirkalnikov. In tako je prišel čas, da rečem tako kot Forrest Gump: Sem malo utrujen." O slovesu od Red Bulla je razmišljal že med zimo, afera Horner z začetka sezone naj ne bi razlog za odhod. "Imam srečo, da sem v položaju, ko mi za preživetje ni treba več delati. Delam, ker v tem uživam. Mislim, da je zdaj čas za korak nazaj, da si vzamem malo odmora, napolnim baterije, malo potujem. Mislim, da bomo šli z Mandy, mojo ženo, in kužki malo na potovanje. Mogoče bomo kupili avtodom, se zapeljali v Francijo in uživali življenje. Potem pa bo prišel čas, ne vem, kdaj točno, ko si bom rekel, da je čas za nov izziv. Ampak trenutno nimam nobenega načrta."

O Hamiltonovih besedah: Počaščen sem

Letos bo 65-letnik prisoten samo še na nekaj dirkah, dokončal bo projekt Red Bullovega superšportnega avtomobila. Po enoletnem odpovednem roku se mu bo pogodba torej iztekla po prvi četrtini leta 2025. Ker leta 2026 prihaja novi tehnični pravilnik, bi si ga seveda naslednji delodajalec želel v ekipi najpozneje sredi prihodnjega leta. A če si želi več premora, se to morda vendarle ne bo zgodilo. Sam se je v "paddocku" Miamija odzval še na Hamiltonove besede, ki mu je v četrtek javno dvoril, naj pride v Maranello. "Zelo prijazno od Lewisa, kar je govoril. Počaščen sem. Ampak trenutno je moj načrt res samo premor. Bomo videli, kaj se bo zgodilo potem." Govoric o Ferrariju ni torej ne zanikal ne potrdil.