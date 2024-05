Grozen krog Verstappna, najbolj srečen pa Ricciardo

V Miamiju se dogaja šesti dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1. Edini prosi trening je v petek dobil Max Verstappen, Charles Leclerc je bil po vrtenju na zadnjem mestu. Nato so sledile kvalifikacije za štartna mesta za sobotno 100-kilometrsko šprint dirko. V prvi vrsti bosta prav Verstappen in Leclerc.

Carlos Sainz na dirkališču okrog stadiona Hard Rock. Foto: Reuters Na sobotni šprinterski dirki v Miamiju (18.00) bo na prvem štartnem mestu Max Verstappen (Red Bull), ki je šprint dobil že na VN KItajske. Nad najhitrejšim časom kvalifikacij je bil sam precej presenečen. "Če sem pošten, je bil krog res grozen," je dejal v prvi izjavi. Že po radijski zvezi se je spraševal, kaj so delali drugi, da so bili še počasnejši. "Ampak sprejmem." Adrian Newey, ki se bo postopno poslovil od Red Bullove ekipe (pogodba bo končana čez leto dni), v Miamiju dirko še spremlja na komandnem mestu. Zanimivo: v svoje vrste ga vabi tudi Williams.

Charles Leclerc (Ferrari) je na drugem mestu zaostal desetinko, Sergio Perez (Red Bull) pa na tretjem dve. Zanimivo, da je bil Lance Stroll hitrejši od ekipnega kolega Fernanda Alonsa (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) pa je po napaki dosegel šele deveti štartni položaj.

George Russell boljši od Mercedesov šele 11. Foto: Reuters Novo razočaranje pa za osemkratna zaporedne konstruktorske prvake. Oba Mercedesova dirkača sta namreč izpadla že v drugem delu kvalifikacij. George Russell bo na 11., Lewis Hamilton, ki se je v zadnjem krogu dotaknil zidu, pa 12. Po težkem začetku sezone pa žarek upanja za Daniela Ricciarda (RB), ki se je zanesljivo prebil v zadnji del šprinterskih kvalifikacij. Še več: v zadnjem delu je odpeljal celo četrti najboljši čas. "Noro! Noro! Sodimo blizu vrhu," se je smejalo avstralskemu veteranu.

VN Miamija, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:27,641

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,108

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,245

4. Daniel Ricciardo (RB) +0,403

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,462

6. Oscar Paistri (McLaren) +0,520

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,734

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,788

9. Lando Norris (McLaren) +0,831

10. Nico Hülkenberg (Haas) +0,845



11. George Russell (Mercedes)

12. Lewis Hamilton (Mercedes)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Juki Cunoda (RB)



16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Guanju Džov (Sauber)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Alex Albon (Williams)

Trening Verstappnu, Leclerc se je zavrtel

Charles Leclerc se je zavrtel na prostem treningu. Foto: Reuters Edini prosti trening je dal vedeti, da bodo razlike v Miamiju precej majhne, razmerje moči med ekipami pa premešano. Na prvih petih mestih so bili v razmaku vsega dveh desetink dirkači petih različnih ekip. Najhitrejši je bil Verstappen z Red Bullom, sledili so mu Piastri z McLarnom, Sainz, s Ferrarijem, Russell z Mercedesom in Stroll z Aston Martinom. Za dramatičen trenutek treninga je poskrbel Leclerc, ki je zapeljal prek robnika v 16. zavoju, se zavrtel in skoraj treščil v zaščitni zid. Zanj je bil trening tako hitro končan in je bil na zadnjem, 20. mestu.

Po sobotnem šprintu se bo šesti dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1 v soboto ob 22.00 po srednjeevropskem času nadaljeval s kvalifikacijami, ob isti uri bo v nedeljo še osrednja 305 kilometrov dolga dirka.