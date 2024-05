S strahom gledajo v nebo: Motorji bodo nasedali

Peta dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu je VN Portugalske v Aguedi, kjer je deževalo v sredo in četrtek, očitno bo tudi v soboto in nedeljo. Že na petkovem treningu štartov je blato letelo na vse strani in so se delali kanali. A Tim Gajser in Jan Pancar se zavedata, da bo za vse enako, in z optimizmom gledata na dirko na progi, ki je obema sicer zelo všeč. Dogajanje na Sportalu spremljamo s prizorišča, v naslednjih odstavkih preberite, kaj sta nam slovenska voznika v elitnem razredu MXGP povedala v petek popoldne.

Svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP se tri tedne po VN Trentina, ki jo je Tim Gajser (Honda) končal na tretjem mestu, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa na 13., nadaljuje z VN Portugalske v Aguedi. Petkratni svetovni prvak Gajser je dve prosti nedelji izkoristil za regeneracijo, vmes je seveda tudi treniral in testiral motor. "Malo smo se napolnili z energijo. Pripravljen sem na ta naporen ritem. Zdaj imamo tri zaporedne dirke, pa nato en prost konec tedna in spet tri zaporedne. Pa potem prost konec tedna in nato Indonezija. Ne bo veliko časa za počitek, zato sem se zdaj poskušal čim bolj resetirati. Da bom 'perajt' za ta del sezone." Mlajši Pancar se drži načela, da je tekma najboljši trening, in je vmes odpeljal dirki italijanskega in slovenskega prvenstva. "Sem navajen na veliko tekem. Se je pa treba tudi psihično pripraviti na vsako tekmo. Počutim se dobro in se veselim teh tekem."

Jan Pancar na rdeči portugalski ilovici na petkovem treningu štartov. Foto: Matej Podgoršek

Oba slovenska voznika spadata med fizično najbolje pripravljene v MXGP. In to bo v tem delu sezone, ko torej v sedmih tednih sledi kar šest dirk na najvišji ravni, zelo pomembno. Gajserja poudarja: "Sezona je dolga, tekme so naporne. Moraš biti v res dobri formi. Kot sem večkrat omenil, moraš med sezono najti ravnotežje med treningi in počitkom. Da ne izgoriš, saj sezona traja do začetka oktobra. Nekaj koncev tedna je vmes prostih, a večinoma tekmujemo. Res ni preprosto." Sezona se za motokrosiste ne začne šele marca v Argentini. "Treniramo celotno zimo, da smo potem pripravljeni. Je pa včasih pametno, da ne pretiravaš s treningom med tednom med tekmami. Takrat se moraš dobro spočiti za tekmo. Saj lahko po nekaj tednih to pride za teboj, lahko zboliš in nimaš več moči, ki bi jo želel," dodaja Pancar, ki je poškodbo hrbta z začetka prvenstva pozdravil.

Mehka rdeča ilovica, a ni tako čvrsta kot v Beli krajini

Tim Gajser v Aguedi leta 2022 Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Proga v Aguedi, dobro uro vožnje južno od Porta, ima trdo podlago, rdečo ilovico. "Nekaj podobnega imamo v Sloveniji. Je ilovica, a ne tako čvrsta, kot je pri nas v Beli krajini. Je mehka in res zelo rdeča zemlja. Proga je zelo lepa, lepi skoki, lepo je speljana. Lani sem se na njej dobro počutil. Za letos pa upam, da ne bo dežja, da bo dirkanje čim bolj zanimivo," pove Pancar, ki je lani v Aguedi v razredu MX2 osvojil osmo mesto. Gajser zaradi poškodbe tu pred letom dni ni nastopal, pred dvema letoma je bil drugi, v sezoni 2019 je denimo zmagal. "Proga je res vrhunska. Lani so jo sicer obrnili v drugo stran, tako da bo zame letos prvič v novo stran. Na televiziji, videoposnetkih se zdi super. Se že veselim. Čeprav je bilo ogromno dežja. Je kar mokra, namočena. Pričakujemo, da bodo kar globoki kanali, da bo zelo tehnična, mehka. Ampak za vse je enako." Tako v sredo kot v četrtek je tu močno deževalo.

Tim Gajser je bil tu pred dvema letoma drugi, pred petimi leti pa je zmagal. V obeh sezonah je nato postal prvak. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

"Smo blizu ocena in vreme se kar hitro spreminja"

Dež je napovedan tudi za soboto in nedeljo. Vremenska napoved je sicer tako blizu Atlantskega oceana negotova. Nekatere napovedi pravijo, da padavin ne bo veliko, spet druge, da jih bo precej. V petek je denimo v Portu deževalo, tu v Aguedi ne. "Smo blizu ocena in vreme se kar hitro spreminja. Upajmo na najboljše, da bo dežja čim manj, da bodo tekme res lahko tiste prave. Brez tistih velikih nalivov," se je v vlogo vremenarja prelevil dirkač Honde.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek V petek popoldne so imeli vozniki na štartni rampi na voljo pol ure za trening štartov. In že tu smo videli, da je zaradi dežja podlaga precej mehkejša kot sicer. Če bo še deževalo, se lahko naredijo 20, 30 centimetrov ali pa celo še bolj globoki kanali. Gajser v smehu pove: "Mislim, da bodo motorji nasedali. Bo kar globoko. Štarti bodo spet zelo pomembni. Na štartu bodo blato sicer potisnili na stran, tako da lahko naredijo kar normalen štart. Če ne bo res nekih velikih nalivov, da bi voda stala po celi štartni ravnini. Štarti so v takih razmerah še pomembnejši zato, ker če si spredaj, ti nihče ne meče zemlje. Če si pa zadaj, pa moraš paziti na očala, linije, na vse. Da, štarti bodo zelo pomembni."

Na jekleni štartni rampi je na treningu mnogim odnašalo zadnje kolo. Ko so tako speljali, je zemlja letela na vse strani. Tak štart na sobotni kvalifikacijski vožnji in na nedeljski dirki ne bo dober. "Težava je, ker je zemlja tako mokra in prideš z mokro in umazano gumo na to štartno rešetko. In zato zakoplje. Ker je mokra. Pomembno bo, da se pred štartom zamenja platišče, da se da gor čisto gumo. Da bo za štart čim bolj optimalen oprijem," nam je razložil voznik na motorju KTM.

Tim Gajser in tekmeci sezono MXGP nadaljujejo na Portugalskem. Vse kaže na deževno in blatno dirko. A Tim pravi, da je perajt za vse pogoje. @SiolSportal @AMZS_si pic.twitter.com/UJujWkxp76 — Matej Podgoršek (@MatejPod) May 3, 2024

Gajser: Prado je premagljiv

Jorge Prado je zmagal tudi pred tremi tedni v Trentinu. Foto: Guliverimage V prvenstvu po štirih dirkah s štirimi zmagami vodi aktualni svetovni prvak Španec Jorge Prado (GasGas). Francoz Romain Febvre (Kawasaki) je pred VN Portugalske dejal, da ve, kako ga premagati – narediti je treba boljši štarti ali pa ga prehiteti vsaj v prvem krogu. "Prvi trije, štirje ... pravzaprav prvih deset smo vsi zelo hitri. Zato je štart zelo pomemben. Olajšaš si delo, če si takoj spredaj. Ampak potem je treba odpeljati dirko brez napak. Prado je res zelo močan na začetku sezone. Ima dobre štarte, vozi pa brez večjih napak. A je premagljiv. Hitrosti imamo podobne. Zdaj prihajamo v tisto obdobje sezone, ko bomo tudi preostali prišli na 100 odstotkov," razmišlja Gajser. Morda je bil Prado tako dober že od prve dirke tudi zato, ker je pozimi odpeljal nekaj dirk ameriškega superkros prvenstva.

MXGP, skupni seštevek pred VN Portugalske (4/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 219 točk

2. Tim Gajser (Honda) 206

3. Romain Febvre (Kawasaki) 174

4. Jeffrey Herlings (KTM) 164

5. Pauls Jonass (Honda) 142

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 141

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 37

"Prvak bo tisti, ki bo naredil najmanj napak"

V ozadju na treningu štarta Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek So pa razlike v skupnem seštevku tako majhne – Gajser je le 13 točk za Pradom in 32 pred Febvrom –, da se lahko prvenstvo v naslednjih dobrih dveh tednih obrne na glavo. "Zagotovo. Najpomembnejše je, da ostaneš na motorju, da vsak konec tedna zbiraš točke. Da si čim večkrat na vrhu ali pa blizu vrha. To bo ključnega pomena na koncu, saj je sezona zelo zelo dolga. Napake se dogajajo, prvak pa bo tisti, ki jih bo naredil najmanj."

Pancar je v seštevku 18., druga vožnja iz Trentina, ko je bil 11., pa mu je dala potrdilo, da se lahko kosa tudi z vozniki tovarniških ekip. "To je bila dobra popotnica za naprej. Je pa še prostor za napredek. Mora se poklopiti vse, štarti in vožnje. Tekem bo zdaj dovolj, da bom to lahko pokazal," pa podobno kot Gajser tudi Pancar optimistično zre v ta in naslednja dva konca tedna. Po dirki na Portugalskem se selijo v špansko Galicijo in nato v Francijo.

Zaradi enourne časovne razlike bosta nedeljski vožnji v MXGP uro pozneje, kot ste vajeni – ob 15.15 in 18.10, v MX2 pa bodo dirkali ob 14.15 in 17.10.