Gajserjeva ekipa s poškodbami res nima sreče

Roan van de Moosdijk Foto: Honda Španski motokrosist Ruben Fernandez je lansko sezono prvenstva MXGP začel z zmago na VN Patagonije v Argentini, letos pa si je na istem prizorišču že na kvalifikacijski dirki strgal kolenske vezi. Čaka ga daljše okrevanje. Honda HRC, za katero že vrsto let uspešno nastopa petkratni svetovni prvak in zmagovalec 45 dirk Tim Gajser, je pred VN Sardinije, tretjo dirko sezone, podpisala pogodbo z Nizozemcem Roanom van de Moosdijkom. Ta je sicer sezono začel s Fantinovo tovarniško ekipo, a zaradi težav s kolenom ni nastopil v Argentini in Španiji. Nato je Fantic z njim prekinil pogodbo. Honda mu je dala priložnost, a je na Sardiniji v celoti odpeljal samo kvalifikacijsko vožnjo, obe glavni pa predčasno končal.

Pred 10 dnevi na VN Trentina ni nastopil. Zdaj Honda HRC sporoča, da so dodatni zdravniški pregledi pokazali, da za njegovo koleno ni pametno, da trenutno dirka z motorjem. Tako so sporazumno prekinili pogodbo. "Vsi v Hondi HRC mu želimo čim hitrejše okrevanje, vse dobro v prihodnosti in se mu zahvaljujemo za profesionalen odnos, ki ga je pokazal v teh nekaj tednih skupnega sodelovanja," so zapisali.

Poškodovan tudi Zanchi

Dva od treh Hondinih tovanriških motorjev sta v Arcu samevala. Dirko sta izpustila Roan van de Moosdijk in Ferruccio Zanchi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Očitno bo torej Honda HRC na naslednjih dirkah znova nastopala z enim samim tekmovalcem v MXGP, torej s Timom Gajserjem. Pravzaprav zaradi lažje poškodbe manjka tudi njihov voznik v MX2, mladi Italijan Ferruccio Zanchi, ki je nastopil samo na prvih dveh dirkah. Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo prvi majski konec tedna, ko je na sporedu VN Portugalske v Aguedi, teden pozneje pa bo premierna VN Galicije na domači progi vodilnega v skupnem seštevku MXGP in aktualnega prvaka Jorgeja Prada (GasGas).

Hondina tovarniška ekipa s poškodbami res nima sreče. Lani je 11 dirk zaradi zloma stegnenice izpustil Gajser: Leta 2021 je Mitch Evans izpustil celotno sezono, potem ko se je poškodoval na 12. dirki sezone 2020. Predlani, ko je bil Tim prvak, je Evens sicer dirkal, a po poškodbi ni bil pravi. V letih 2019 in 2018 je ob Gajserju za Hondo vozil Brian Bogers, a izpustil več dirk, kot pa jih je odpeljal.

Yamaha brez dveh voznikov

Edini od treh mušketirjev Yamahine tovarniške ekipe na nedavni VN Trentina je bil Calvin Vlaanderen. Foto: Guliverimage Poškodbe sicer so del motokrosa in to izkušajo tudi ostale tovarniške ekipe. Pri KTM-u skoraj vsako drugo leto manjka Jeffrey Herlings, letos je za zdaj zdrav in cel, a se še ne kosa za zmage. Pri Yamahi so trenutno brez dveh od svojih treh voznikov v MXGP, Jago Geerts (zlomljena ključnica in komolec) in Maxime Renaux (nova operacija stopala, ki ga je poškodoval že lani) sta ciljala vsaj na zmage, če ne celo na naslov prvaka. Govori se, da naj bi tako iz MX2 v MXGP že za naslednjo dirko prestopil mladi Andrea Bonacorsi. Da bo Yamaha vendarle imela dva voznika v elitnem razredu (oba Calvinu Vlaandernu). Zaradi poškodbe trenutno manjkata še dva Italijana, Alberto Forato na Hondini poltovarniški ekipi in Mattia Guadagnini (Husqvarna).