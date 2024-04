Več tisoč Slovencev je z avtobusi, s kombiji in osebnimi vozili pripotovalo v Pietramurato pri Gardskem jezeru in naredilo VN Trentina za slovensko. Tako so dali še dodaten gas Timu Gajserju in Janu Pancarju. A petkratni svetovni prvak se je po slabšem štartu v drugi vožnji moral zadovoljiti s tretjim mestom. Z dvema odličnima štartoma je še četrtič v sezoni zmagal aktualni prvak Jorge Prado, drugi je bil Romain Febvre. Jan Pancar je svoj potencial pokazal z 12. mestom v drugi vožnji, skupno je bil 13.

Vsi bi radi podpis Tima Gajserja. Dve uri pred prvo vožnjo si je slovenski šampion vzel čas za svoje navijače. Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser (Honda) je pet od svojih 45 zmag v svetovnem prvenstvu dosegel na progi v Pietramurati, kjer je nazadnje dirkal leta 2022 in zmagal. Lani je to dirko izpustil zaradi poškodbe stegnenice, se mu je pa usodni padec februarja 2023 zgodil prav tu. V soboto je bil na kvalifikacijski vožnji drugi, Jorge Prado (GasGas) po težavah s sedežem šele 17., tako da se je razlika med njima v svetovnem prvenstvu zmanjšala na osem točk. Španec je dobil prve tri dirke, slovenski as pa je bil tretji in dvakrat drugi. Če pa pogledamo posamične vožnje, je Gajser dobil kvalifikacijsko in prvo v Argentini, nato pa v Španiji, na Sardiniji in v soboto tu nanizal sedem zaporednih drugih mest. Zato smo ga pred nedeljskima vožnjama vprašali, ali je dovolj drugih mest. "Ja, skoraj da," je v smehu odgovoril. V soboto je dokazal, da je tudi na tej ozki progi z zaprtimi zavoji mogoče prehitevati, a si je vseeno želel čim boljši štart. "Pomemben je reakcijski čas, sam položaj na rampi ni tako pomemben. Ni ene favorizirane linije, s petih, šestih ramp lahko dobro potegneš." Da je temu res tako, je potrdil tudi drugi Slovenec na dirki Jan Pancar (TEM JP253 KTM). "Tukaj je štartna ravnina taka, da je mogoče tudi z 20. mesta dobro štartati. Mislim, da bomo tudi tu Prada videli, da bo dobil hole shot."

Pradu štart prve vožnje, zmaga Febvru, Gajser drugi

Tim Gajser je bil v prvi vožnji drugi. Foto: Guliverimage Neverjetno, a Pancarjeva napoved se je uresničila. Čeprav je bil Prado sredi štartne rampe, je bil prvi v prvem zavoju. Potegnil je kot puščica. Romain Febvre (Kawasaki) mu je sledil na drugem mestu, Gajser pa na tretjem. A Francoz in Slovenec sta na tej progi hitrejša in na polovici vožnje sta Španca prehitela. Nato se vrstni red ni več spremenil, Febvre je dobil vožnjo sekundo pred Gajserjem in 18 pred Pradom. Jeffrey Herlings (KTM) in Jeremy Seewer (Kawasaki) sta na četrtem oziroma petem mestu zaostala skoraj pol minute. Pancar je bil po uvodnih krogih na 18. mestu, nato pa je dirkal vse bolje in pridobil nekaj mest. Vožnjo je končal na 15. mestu.

Pradu še drugič štart in četrta zmaga v sezoni

Jorge Prado je dobil še četrto dirko letošnje sezone. Foto: Guliverimage

"Nemogoče. Ne moreš verjeti," se je slišalo iz ust Slovencev, ko je Prado dobil tudi štart druge vožnje. Febvre je bil po prvem krogu drugi, Gajser šele osmi. Herlings je padel v prvem zavoju. Pancar je štartal dobro in se do polovice dirke, ko ga je ujel in prehitel Herlings, vozil na 12. mestu. Sredi dirke je Febvre naredil napako in Prado je bil varen na prvem mestu. Francoz je nadaljeval na petem mestu. Gajser je dirkal na četrtem, dve sekundi za Seewerjem, še dve pred njima pa je bil Calvin Vlaanderen (Yamaha). V drugi polovici so vsi vozili podobne čase krogov in vrstni red se ni več spremenil. Vožnjo je dobil Prado, sledili so mu Vlaanderen, Seewer, Gajser in Fabvre. Pancar je bil s svojo najboljšo vožnjo v MXGP 11.

Pod zmagovalnim balkonom kot bi zmagal Gajser

Vzdušje, kot bi zmagal Gajser. Foto: Matej Podgoršek V točkovnem seštevku obeh voženj je Prado dobil tudi četrto dirko letošnje sezone. Febvre je veliko nagrado Trentina končal na drugem mestu, Gajser pa na tretjem in je tako še četrtič letos stopil na zmagovalni balkon. Tako je množica slovenskih navijačev pritekla na štartno ravnino, da je tik pod odrom za zmagovalce pozdravila svojega junaka. Seveda z dimnimi baklami in hrupnimi motorkami. Slavili so, kot bi Gajser zmagal. V seštevku sezone ima Španec zdaj 13 točk prednosti pred Slovencem.

MXGP, VN Trentina:



1. Jorge Prado (GasGas) 45 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 41

3. Tim Gajser (Honda) 40

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 37

5. Jeremy Seewer (Kawasaki) 36

6. Jeffrey Herlings (KTM) 32

...

13. Jan Pancar (KTM) 13



MXGP, skupni seštevek (4/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 219 točk

2. Tim Gajser (Honda) 206

3. Romain Febvre (Kawasaki) 174

4. Jeffrey Herlings (KTM) 164

5. Pauls Jonass (Honda) 142

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 141

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 34

Slovenski navijači zmagovalci VN Trentina

Slovenski zavoj v barvah Tima Gajserja. Foto: Matej Podgoršek V Pietramurati se je zbralo več tisoč slovenskih navijačev, večina oblečena v rumene ali rdeče majice in kapice Tima Gajserja, nekateri tudi v majicah Jana Pancarja. Seveda niso manjkale predelane motorne žage, troblje in dimne bakle. V krogu za ogrevanje so tako zadimili slovenski zavoj, zaradi hrupa motork je bilo potrebno zamašiti ušesa. Ko je uradni napovedovalec omenil, da štartno rampo izbira Gajser, smo dobili potrditev, kdo je najglasnejši. Ko pa je izgovoril ime Jeffrey Herlings, so se slišali glasni žvižgi. Ko je v prvi vožnji Gajser prehitel Prada, je množica eksplodirala od navdušenja.

Najštevilčnejši in najglasnejši so slovenski navijači. Več tisoč jih je v Trentinu za Tima Gajserja in Jana Pancarja. @SiolSportal @AMZS_si pic.twitter.com/mZE3lvaW94 — Matej Podgoršek (@MatejPod) April 14, 2024

Več tisoč slovenskih navijačev je v Trentinu preglasilo vse ostale. Ne rečemo brez razloga, da gre za slovensko veliko nagrado. Foto: Matej Podgoršek

De Wolf po padcu prvič letos premagan

Kay de Wolf je dobil prvo vožnjo. Foto: Guliverimage V razredu MX2 je štart prve vožnje dobil Sacha Coenen (KTM), a ga je vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) prehitel že po desetih minutah in se odpeljal do zmage. Pet sekund za njim je troboj za drugo mesto dobil Thibault Benistant (Yamaha), Coenen je bil tretji, aktualni svetovni prvak Andrea Adamo (KTM) bi bil četrti, a je tri kroge pred ciljem naredil napako, položil motor in končal na devetem mestu.

Liam Everts je zmagovalec VN Trentina v MX2. Foto: Guliverimage V drugi vožnji je bil vrstni red povsem drugačen, saj je v prvem zavoju padel tudi De Wolf. Povedel je Simon Längenfelder (GasGas), šele osmi v prvi vožnji, in jo tudi dobil. De Wolf se je z zadnjega mesta prebil do osmega mesta. Edini, ki sta mu uspela dve dobri vožnji brez napake, je bil Liam Everts (KTM). Točkovni seštevek za tretje in drugo mesto mu je prinesel zmago na veliki nagradi Trentina. Ta je četrta zmaga v svetovnem prvenstvu za sina 10-kratnega svetovnega prvaka Stefana Evertsa. De Wolf je s četrtim mestom na četrti veliki nagradi sezone obdržal prvo mesto v prvenstvu (zmagal je na prvih treh).

Svetovno prvenstvo se bo čez tri tedne nadaljevalo na Portugalskem.