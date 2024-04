Gajser prehiteval, pa pravijo, da se ne da! Prado brez točk.

Proga v Pietramurati, pod dvatisočakom Monte Bondone. Foto: Matej Podgoršek Pod goro Monte Bondone, vrh je še zasnežen, se v dolini reke Sarce ta konec tedna merijo najboljši motokrosisti na svetu. Pietramurata je eno najbolj tradicionalnih prizorišč prvenstva MXGP. Sobota je bila dan za treninge in kvalifikacijsko vožnjo. Trening na čas je dal vedeti, da sta lahko za visoka mesta konkurenčna oba slovenske motokrosista, ne le petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda). Ta je dosegel četrti čas treninga, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa devetega. Najhitrejši je bil Jorge Prado (GasGas), ki je z zmagami s prvim treh velikih nagrad te sezone vodilni v skupnem seštevku. Pred tem dirkaškim koncem tedna je imel 17 točk prednosti pred Gajserjem, ki je na prvih treh dirkah osvojil eno tretje in dve drugi mesti.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Sledila je kvalifikacijska vožnja, kjer prvih 10 dobi točke od 10 do 1, predvsem pa rezultati pomenijo vrstni red izbiranja štartnih ramp za nedeljski glavni dve vožnji. Ti bosta v elitnem razredu MXGP ob 14.15 in 17.10. In zagotovo bosta potekala pred množico slovenskih navijačev, saj je denimo iz Ljubljane do Pietramurate le štiri in pol ure vožnje. Že v soboto je bilo na tribunah nekaj 100 Slovencev, večina v redeče-belih majicah Tima Gajserja.

Štart je dobil Romain Febvre (Kawasaki), si takoj pridirkal nekaj sekund prednosti in tako brez težav dobil kvalifikacijsko vožnjo. Gajser je bil po prvem krogu na sedmem mestu, a je nato dokazal, da najboljši lahko prehitevajo tudi na tej proti, za kateri večina pravi, da se ne da, pa četudi si dve sekundi na krog hitrejši. In tako se je prebil na drugo mesto (11 sekund zaostanka). Tretji je bil Glenn Coldenhoff (Fantic). Rekorder po številu zmag v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings (KTM) je z 20 sekundami zaostanka osvojil četrto mesto. Brez točk je ostal vodilni v prvenstvu Prado, saj je moral sredi vožnje zaradi težave s sedežem zapeljati v bokse. Nato je dirkal dalje, a prišel le do 17. mesta. Tako se je razlika med njim in Gajserjem v seštevku sezone zmanjšala na osem točk. Pancar je končal na 20. mestu, potem ko je bil po slabem štartu v prvem krogu šele 27.

MXGP, VN Trentina, kvalifikacijska vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. TIm Gajser (Honda)

3. Glenn Coldenhoff (Fantic)

4. Jeffrey Herling (KTM)

5. Jeremy Seewer (Kawasaki)

6. Pauls Jonass (Honda)

...

20. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Slovenski mladeniči brez dirke v EMX250 in EMX125

Ob robu dirk svetovnega prvenstva v Pietramurati poteka še dirka evropskega prvenstva v razredu 250 in 125. V številčni konkurenci se nobenemu od štirih slovenskih mladeničev ni uspelo prebiti iz kvalifikacij na dirko najboljših 40. V EMX250 je to poskušal Žan Oven (Yamaha), v EMX125 pa Gal Geršak (Yamaha), Miha Vrh (Fantic) in Lukas Osek (KTM).