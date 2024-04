Prišel je najlepši konec tedna za slovenske ljubitelje motokrosa, še posebej za navijače Tima Gajserja. Na sporedu je velika nagrada Trentina v le dobre štiri ure oddaljeni vasici Pietramurata v bližini Gardskega jezera. Na prizorišče petih Timovih zmag prihaja več tisoč slovenskih navijačev in prav zato ima petkratni svetovni prvak to dirko tako rad.

Po štirih urah vožnje iz Ljubljane tale pogled na severno obalo Gardskega jezera pri mestecih Torbole in Riva del Garda. Foto: Matej Podgoršek Še ne veste, kaj bi počeli ta konec tedna? Za ljubitelje narave in slovenskih športnikov je destinacija samo ena – severna obala Gardskega jezera. Jezero na nadmorski višini 200 metrov, a skrito pod dvatisočaki, katerih vrhovi so še pobeljeni. Ob jezeru pa 25 stopinj Celzija. Vreme bo celoten konec tedna idealno, sončno in prijetno bo pihal vetrič. Nekaj kilometrov severno od jezera je Arco, mestece znano po športnem plezanju, še nekaj kilometrov naprej pa vasica Pietramurata, kjer se pod strmimi pečinami nahaja proga za motokros, ki vsako leto na dirko svetovnega prvenstva privabi več deset tisoč navijačev, tudi številne iz Slovenije. Vstopnice so še na voljo, za nedeljo po ceni 52 evrov (84 evrov, če želite še dostop v 'paddock'). Iz Ljubljane je vožnje do jezera dobre štiri ure (cestnina v eno smer 24 evrov, do 15. aprila so tu še obvezne zimske pnevmatike), še 20 minut več pa do prizorišča velike nagrade Trentina.

Skozi cilj dirke v Pietramurati je Tim Gajser že petkrat doslej prišel kot zmagovalec. Foto: Matej Podgoršek

Gajser: Štarti so zelo pomembni

Prejšnjo nedeljo je bil Tim Gajser na Sardiniji drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prva vožnja elitnega razreda MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10. Uro prej se začneta vožnji razreda MX2, dopoldne bodo dirkali v evropskem prvenstvu 125 in 250. V soboto so na sporedu treningi in kvalifikacijski vožnji, petek pa je za dirkače in ekipe dan za pripravo. Od letos ob petkih popoldne trenirajo tudi štarte. Prav zaradi štartov Tim Gajser (Honda) letos še nima zmage. Jorge Prado (GasGas) jih dobiva po tekočem traku, si v prvem krogu privozi nekaj sekund prednosti in slovenski as ga ne more več ujeti. "Ja, ja, štarti so zelo pomembni. Prado je v zelo dobri formi, odlični. Tu v Arcu bom dal vse od sebe. Arco je res super, ogromno ljudi pride iz Slovenije, ogromno navijačev. Bo veselo," nam je dejal Gajser, ko smo ga v petek popoldne srečali v 'paddocku'.

Pet od 45 zmag Gajser dosegel v Arcu

Zmaga v Arcu leta 2022. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Arco je klasična trda podlaga. Proga je podobna našim slovenskim. Proga mi sicer ni med najljubšimi, ampak mi je pa prizorišče, ambient, vzdušje, kakršno se naredi ob progi, zelo všeč. In mi da tisto dodatno motivacijo," pomembnost navijaške podpore poudari 27-letnik. Nekajkrat je bilo tu več tisoč navijačev iz Slovenije, tako so pobočje nad enim od zavojev poimenovali kar slovenski zavoj. Naj bo poln Slovencev tudi letos, si želi petkratni svetovni prvak.

Gajser je v Arcu oziroma Pietramurati zelo uspešen. Tukaj je odpeljal 14 dirk, od tega 11 v razredu MXGP. Zmagal je kar petkrat: predlani, dvakrat leta 2020, pa leta 2019 in prvič še v MX2 leta 2015. V sezonah 2020 in 2021 so bile zaradi pandemije in posledično spremenjenega koledarja tu po tri dirke, na nobeni od teh šestih pa ni bil slabši kot tretji. Lani je zaradi poškodbe (zlom stegnenice) to dirko izpustil.

Rezultati Tima Gajserja na progi v Pietramurati:



2022 - prvi

2021 - tretji in dvakrat drugi (tri dirke)

2020 - drugi in dvakrat prvi (tri dirke)

2019 - prvi

2018 - sedmi

2017 - drugi

2016 - tretji

2015 - prvi (MX2)

2014 - sedmi (MX2)

2013 - 21. (MX2)

Gajser: Vem, da še lahko napredujemo

Tim Gajser na petkovem ogledu proge. Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser ima v svetovnem prvenstvu 45 zmag (40 v MXGP), letos še nobene, a je bil vselej zelo blizu. V Argentini je dobil kvalifikacijsko vožnjo in drugo vožnjo in končal na tretjem mestu. V Španiji in prejšnji konec tedna na Sardiniji je osvojil drugo mesto. "Na teh tekmah smo še kar veliko testirali motor. Na njem se še ne počutim stoodstotno. Se sicer počutim v redu, a vem, da še lahko napredujemo. Zato smo šli ta teden takoj s Sardinije v Milano in smo v sredo naredili še eno testirano. S tem testiranjem sem kar zadovoljen. Upam, da se bo to pokazalo tudi na tekmi." Po treh od 20 dirk ima 157 točk in za vodilnim v prvenstvu Pradom zaostaja za 17 točk. "To je šele začetek sezone, ogromno tekem je še pred nami. Sem vesel, kjer sem zdaj, v tem položaju, v katerem sem. Hitrost je prava. Samo dobre štarte si želim. To je zelo pomembno." Dodaja, da se bo potrudil, da se to zgodi že na VN Trentina.

Pancar: Če ne bo bolečin, bo super rezultat

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Ne bo pa edini Slovenec na dirki. V razredu MXGP letos prvič nastopa Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Z zasebno družinsko ekipo se pogumno kosa z velikimi tovarniški ekipami. Na prvih treh velikih nagradah je zbral 21 točk in trenutno zaseda 19. mesto. Najboljši je bil v Argentini, na 14. mestu. "Med 15 sem se zmožen voziti, z dobrimi vožnjami tudi med 10," je odločen motokrosist z Dolenjske. Zaradi poškodbe nato v Španiji in Sardiniji ni bil stoodstoten. "Na dirki italijanskega prvenstva pred štirimi tedni sem si natrgal mišico v hrbtu. Do tega tedna nisem bil na motorju, samo na tekmah. Zdaj sem končno naredil dva treninga. Bolečina je minimalna. Malo se pozna, da nekaj časa nisem vozil. A mislim, da sem skoraj stoodstotno pripravljen."

V petek še zadnje priprave proge pod strmimi pečinami. Foto: Matej Podgoršek V Arcu je najboljši rezultat dosegel lani, ko je v MX2 osvojil 10. mesto. "Za gledalce je vrhunska tekma, meni osebno proga ni najbolj všeč. Zelo je zaprta, tudi tak čuden material je, a jo zelo dobro poznam. Se veselim tekme. Če ne bo večjih bolečin in če bodo dobri štarti, bo super rezultat," se dirkanja v soboto in nedeljo veseli Pancar. Tako kot lani bo prvi zavoj po štartu oster levi, torej vozijo v nasprotno smer kot tu dolga leta, ko so po štartu zavili desno.

V petkih po novem pol ure za trening štarta

Novost te sezone je, da imajo v petek na voljo pol ure za trening štarta. "Meni se to zdi super. Lahko bi sicer pustili, da bi imeli možnost odpeljati še prvi zavoj. To nam je zelo prav prišlo predvsem v Argentini, ker smo bili skoraj na 1.000 metrov nadmorske višine in se motor drugače obnaša na štartu. Ko imaš to možnost preizkusiti v petek, imaš potem možnost spremeniti samo tehniko štarta glede nato, kako motor povleče z rampe. V Evropi je sicer manj teh razlik," nam je pojasnil Pancar. Ta konec tedna MXGP v bližnjem Trentinu. Tim Gajser in Jan Pancar sta perajt, kot reče Tiga. V petek popoldne so trenirali štarte. @AMZS_si @SiolSportal pic.twitter.com/aogFoSN0rx — Matej Podgoršek (@MatejPod) April 12, 2024 Novost te sezone je, da imajo v petek na voljo pol ure za trening štarta. "Meni se to zdi super. Lahko bi sicer pustili, da bi imeli možnost odpeljati še prvi zavoj. To nam je zelo prav prišlo predvsem v Argentini, ker smo bili skoraj na 1.000 metrov nadmorske višine in se motor drugače obnaša na štartu. Ko imaš to možnost preizkusiti v petek, imaš potem možnost spremeniti samo tehniko štarta glede nato, kako motor povleče z rampe. V Evropi je sicer manj teh razlik," nam je pojasnil Pancar.

V Arcu so tudi štirje slovenski mladi upi. V EMX250 bo dirkal Žan Oven (61 prijavljenih voznikov). Jaka Peklaj bo dirko zaradi zlomljene dlančnice izpustil. V EMX125 si bodo mesto na dirki, med najboljšimi 40, skušali prek kvalifikacij zagotoviti Gal Geršak, Lukas Osek in Miha Vrh (86 prijavljenih voznikov).