Kakšne besede o Gajserju! "Tako hiter še ni bil!"

Giacomo Gariboldi, šef Tima Gajserja že deset let, je po VN Patagonije, ki jo je sicer zaradi napak v prvi vožnji končal na tretjem mestu, dejal, da slovenski šampion tako dober (hiter, močan, osredotočen in zrel) še ni bil! Pa so skupaj osvojili že pet naslovov svetovnega prvaka. "Nihče ga ne more ustaviti."

V prvenstvu po prvi dirki zaostaja tri točke. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lani zaradi zlomljene stegnenice 11 izpuščenih dirk, a ob koncu sezone, septembra, zmagi na dveh od zadnjih treh. Šest mesecev pozneje pa na uvodni dirki svetovnega prvenstva 2024 Tim Gajser (Honda) samo še boljši. Če ne bi bilo dveh napak v drugem krogu prve vožnje, bi najverjetneje dobil vse tri in iz Patagonije odšel z maksimalnim številom 60 točk. Tako pa je osvojil tretjo mesto na veliki nagradi in zbral 51 točk. Za vodilnim v prvenstvu, aktualnim prvakom in zmagovalcem Patagonije Jorgejem Pradom (GasGas), zaostaja tri točke. Tako kot tudi Romain Febvre (Kawasaki).

Jorge Prado je dobil VN Patagonije. Foto: Guliverimage "Zadovoljen sem s svojim dirkanjem. Dve zmagi na treh dirkah sta dober začetek sezone. Na prvi dirki sem bil neučakan in sem zato naredil napaki," je po prvi od 20 dirk sezone besede strnil 27-letnik. "Zdaj sledi dirka v Španiji. Upam, da bom tudi tam lahko napadel zmago." Ta bo v predmestju Madrida 24. marca. Nato pa 7. in 14. aprila sledita dirki na Sardiniji in v Trentinu, ki sta najlažje, najhitreje in tudi najceneje dostopni slovenskim navijačem.

Poglejte vrhunce vseh štirih nedeljskih voženj v Patagoniji (MX2 in MXGP):

Gariboldi: Nihče ga ne more ustaviti

Kakšne besede Gariboldija o Timu! Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser je bil razred zase že na obeh februarskih pripravljalnih dirkah. Med zimo je naredil še korak naprej. In nič manj navdušen od navijačev ni njegov šef Giacomo Gariboldi. "Ne spomnim se, da bi bil Tiga že kdaj tako hiter, močan, osredotočen in zrel, pa skupaj delamo deset let in je osvojil že pet svetovnih naslovov. To je najboljša različica prvaka, ki smo jo doslej videli. Nihče ga ne more ustaviti na poti do zmag, ko dirka na taki ravni. Obenem je še na najboljši Hondi CRF450, kar smo jo kdaj imeli. Le kaj lahko ta koktajl doseže?" je po nedeljski dirki na družabnih omrežjih zapisal Gariboldi.

Pancar: Nisem se počutil dobro na nevarni progi

Prav vsi so govorili, da je bila proga, ki je MXGP gostila zadnjič, res zahtevna. Debitant Jan Pancar je osvojil 14. mesto. Zagotovo je sposoben več. Če ne bi manjkalo šest voznikov iz močnih ekip, bi se torej boril za točko ali dve. Tako jih je osvojil 13. "Moja prva dirka v MXGP. 14. mesto. Nisem se počutil dobro na tej nevarni progi. A sem vozil najbolje, kot sem lahko. Dirk bo še veliko," je prek družabnih omrežjih sporočil pred potjo nazaj v Evropo.

View this post on Instagram A post shared by Jan Pancar (@janpancar253) Prav vsi so govorili, da je bila proga, ki je MXGP gostila zadnjič, res zahtevna. Debitantje osvojil 14. mesto. Zagotovo je sposoben več. Če ne bi manjkalo šest voznikov iz močnih ekip, bi se torej boril za točko ali dve. Tako jih je osvojil 13. "Moja prva dirka v MXGP. 14. mesto. Nisem se počutil dobro na tej nevarni progi. A sem vozil najbolje, kot sem lahko. Dirk bo še veliko," je prek družabnih omrežjih sporočil pred potjo nazaj v Evropo.

Herlings: Obupen konec tedna

Jeffrey Herlings, zmagovalec rekordnih 103 dirk svetovnega prvenstva, ni bil hiter kot nekoč. Foto: Guliverimage Povsem drugačen obraz pa je v Patagoniji pokazal dirkač, ki je le nekaj dni prej dejal, da je Gajser vse naslove prvaka osvojil, ko je bil on poškodovan, Jeffrey Herlings (KTM). Osvojil je samo osmo mesto in za Pradom zaostaja že 22 točk. "Imamo veliko dela, da se bomo lahko borili za stopničke. Gremo domov, strnimo vrste in skušajmo biti na naslednji dirki boljši."

V prvi vožnji se mu je zgodila podobna napaka kot Gajserju, a nato ni tako dobro prehiteval, v drugi vožnji pa so ga po slabem štartu še zategnile roke. Sam pa je našel še en izgovor: "Preprosto obupen konec tedna z vidika rezultata, a je bila proga neverjetno zahrbtna. Veliko voznikov so odnesli z nosili in zato nisem želel tvegati. Želel sem samo varno končati dirko, saj sledi še 57 voženj." Res so se že na sobotni kvalifikacijski vožnji poškodovali Ruben Fernandez (Honda), Jago Geerts (Yamaha) in Brent van Doninck (Honda), ki tako v nedeljo niso mogli nastopiti. Fernandez se bo hitro vrnil, Geerts ima zlomljen komolec in ključnico, Van Doninck pa stegnenico.