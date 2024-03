Prvi dan sezone Gajser že vodilni v prvenstvu!

Od lanske sezone kvalifikacijska vožnja šteje več kot nekoč, ko je vrstni red samo pomenil, po kakšen zaporedju vozniki v nedeljo izbirajo štartno rampo. Od lani pa prvih deset dobi tudi točke od deset do ena in ima tako kvalifikacijska vožnja pomemben vpliv na končni seštevek. Tako je lani Jorge Prado (GasGas) na poti do svoje prve lovorike v 450-kubičnem razredu MXGP dobil kar 11 kvalifikacijskih voženj.

Tim Gajser in Jan Pancar sta od letos tekmeca v prvenstvu MXGP. Foto: Anže Malovrh/STA Tim Gajser (Honda) je dobil že štart krajše kvalifikacijske vožnje (20 minut in dva kroga) in vodstva na eni svojih najljubših prog ni več izpustil. Nazadnje je kvalifikacije dobil lani v Turčiji, ko je nato tudi osvojil veliko nagrado, svojo prvo po težki poškodbi stegnenice. Na drugem mestu je končal Romain Febvre (Kawasaki), ki je zaostal šest sekund, še sekundo več pa tretji Pauls Jonass s poltovarniško Hondino ekipo. Aktualni prvak Prago je bil četrti, a že s 15 sekundami zaostanka. Jeffrey Herlings (KTM), ki se vrača po poškodbi in se je pred dnevi širokoustil, da je Gajser lovorike osvajal samo, ko je bil on poškodovan, je bil šesti. Malo je manjkalo in sredi vožnje bi ga zbil Ivo Monticelli (Beta). Po zapletu na štartu sta odstopila dva od kandidatov za najvišja mesta Ruben Fernandez (Honda) in novinec v najmočnejšem razredu Jago Geerts (Yamaha), ki bosta tako kot zadnja izbirala štartno rampo. Šlo je za padec kar petih voznikov, še Isaka Giftinga (Yamaha), Josha Gilberta (Yamaha) in Brenta van Donincka (Honda). Zadnji se je po prvih informacijah tudi poškodoval.

Lani 11. v prvenstvu MX2 Jan Pancar (TEM JP253 KTM) odslej dirka na 450-kubičnem motorju z velikimi fanti. Na prvi kvalifikacijski vožnji je za Gajserjem zaostal minuto in 18 sekund in tako na 15. mestu ostal brez točk. Pred sezono si je zadal cilj uvrstitve med 15.

Villa La Angostura bo osrednji dve vožnji prve od 20 velikih nagrad letos gostila v nedeljo. Štart prve vožnje ob 17.15, druge pa ob 20.10. V igri bo 50 točk. Gajser bo dirkal za svojo 41. zmago v MXGP, oziroma 46. v svetovnem prvenstvu. Sedemindvajsetletnik je štirikrat svetovni prvak v MXGP, eno lovoriko pa ima tudi v MX2. Ne skriva želje, da bi se letos šestič okitil z naslov najboljšega na svetu. Ta isti cilj pa ima tudi Herlings.

MXGP, VN Argentine, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Pauls Jonass (Honda)

4. Jorge Prado (GasGas)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Jeffrey Herlings (KTM)

7. Jeremy Seewer (Kawasaki)

8. Ivo Monticelli (Beta)

...

15. Jan Pancar (KTM)

V razredu MX2 se je do predzadnjega kroga odvijal ogorčen troboj za zmago. Husqvarna je prišla do dvojne: Lucas Coenen prvi, Kay de Wolf drugi. Tretje mesto je osvojil aktualni prvak Andrea Adamo (KTM). V MX2 v nedeljo štartajo uro prej kot v MXGP.