Občudoval jih je, zdaj bo dirkal z njimi in jih skušal prehiteti

Petkratni svetovni prvak in zmagovalec 45 dirk na najvišji ravni 27-letni Tim Gajser (Honda) ni več edini Slovenec v najmočnejšem razredu svetovnega motokrosa. Ta konec tedna bo na VN Patagonije v Argentini v MXGP debitiral Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je zadnji prvenstvi MX2 končal na 11. mestu. Dolenjec, ki bo maja dopolnil 24 let, je na 250-kubičnem motorju dirko najvišje končal na šestem mestu, tako lani kot predlani na VN Nemčije. Njegovi dosedanji dosežki so vredni še nekaj več, ker nastopa brez tovarniške podpore, pravzaprav z družinsko ekipo, ki jo na večini dirk sestavljata zgolj on in oče Igor Pancar. V Argentino sta odpotovala šele drugič, lani je na progi v idilični pokrajini pri mestecu Villa La Angostura osvojil deseto mesto. "Težko rečem, kaj lahko dosežem. Cilj je, da odpeljem čim bolje. Če bom vožnjo s treninga prenesel na dirko, bo odlično."

"Nova konkurenca, ampak strahu ni"

Jan Pancar Foto: Anže Malovrh/STA "Veselim se tekme. Bo nekaj novega. Nova konkurenca, ampak strahu ni. Veselim se tekme, da pokažem, kaj znam," nam je povedal pred letom čez lužo. Na 450-kubični motor je sedel oktobra, imel uspešne zimske priprave, februarja pa na pripravljalnih dirkah odprtega italijanskega prvenstva v Rioli in Mantovi z dvema osmima mestoma dokazal, da se je na močnejši motor uspešno privadil. "Pripravljalne tekme so mi pomagale, da sem prebil led. Na koncu je to tekmovanje z motorjem, ni tako pomembno, v katerem razredu si. Boril se bom za čim višja mesta. Izkušnje iz MX2 mi bodo pomagale." V drugi vožnji dirke v Mantovi je bil po startu celo drugi. "Napredoval sem in sem hitrejši kot na 250-kubičnem motorju. Skoraj pol vožnje sem bil na drugem mestu. Hitrost torej imam."

Ker je med višjimi in tudi fizično bolje pripravljenimi motokrosisti, bi mu 450-kubični motor res moral bolj ustrezati kot 250-kubični. "Ustreza mi, da je motor močnejši. Na 250 sem imel že občutek, da me motor malo zavira. Zdaj res uživam na motorju, saj ima toliko moči, kot jo potrebujem. Hitro sem se ga navadil in mi gre odlično." Še bolj kot v MX2 bo pomemben dober start, saj po slabem v prvem krogu izgubiš stik z najboljšimi. "Bistvo je, da med sezono napreduješ, vsako tekmo postajaš boljši. Starti bodo pomembni, veliko voznikov bo enako hitrih in start bo zelo pomemben."

Lani je na 250-kubičnem motorju na svetovnem prvenstvu MX2 končal na 11. mestu. Foto: www.alesfevzer.com

"Mislim, da bi moral priti med 15"

Največja razlika bo precej močnejša konkurenca. "Ko sem bil mlajši, sem gledal Tima, Febvra, Herlingsa in jih občudoval, zdaj pa bom dirkal z njimi. A ko si enkrat na tekmi, o tem ne smeš več razmišljati in je vsak tvoj tekmec. Mi je v čast, da lahko vozim z njimi, a jih bom poskušal tudi prehiteti," je samozavesten Pancar, ki si rezultatskega pritiska noče naložiti, a se zaveda, da je lahko tik z vozniki tovarniških ekip. "Mislim, da bi moral priti med 15. Nočem pa si nalagati pritiska, da bi se s tem obremenjeval, ampak želim narediti tisto, kar znam. In če bom to naredil, bom presenetil."

"Cilj za naslednje leto, da bi dobil tovarniško ekipo"

Tim Gajser verjame v Jana Pancarja, pravi, da se lahko uvršča celo med deset najboljših. Foto: Anže Malovrh/STA Že lani je v MX2 nekajkrat prijetno presenetil, ko se je vsaj na posamičnih vožnjah kosal z vozniki tovarniških ekip. In tudi v MXGP je vstopil z družinsko ekipo TEM JP253 KTM, ki jo na večini dirk sestavljata z očetom Igorjem Pancarjem. Ta je glavni mehanik. "Nekaj ponudb je bilo, ampak na koncu sva se odločila, da ostaneva s svojo ekipo. Dobro delujeva skupaj, vsako leto tudi napredujeva. To ni velik hendikep. Je pa cilj za naslednje leto, da bi dobil ponudbo tovarniške ekipe."

Če bo nastopal tako, kot napoveduje Tim Gajser, ga bodo tovarniške ekipe res iskale. "V MXGP, na 450-kubičnem je že produkcijski motor dovolj močen. In v tem športu voznik lahko naredi razliko. Motor je pomemben, a ne toliko. Jan je lahko zelo konkurenčen," v Jana verjame Tim. "Mislim, da se bo uvrščal med prvih deset. Sploh za takšno zasebno ekipo, v kateri sta samo on in oče, je to res pohvale vredno. Lahko rečem samo kapo dol." In obratno, tudi Pancar Gajserju napoveduje uspešno sezono. "Če ne bo večjih napak, poškodb, se bo boril za prvaka. Mislim, da mu bo to tudi uspelo. Je pa vsako leto večja konkurenca, tudi vozniki, ki so prišli iz MX2, bodo konkurenčni."