Tim Gajser: Telo mora to zdržati #video

Slovenski dirkači in vozniki kartinga v mednarodni konkurenci začenjajo sezono 2023. Tako kot je v zadnjih letih že običajno, bo glavnino bremena nosil najboljši motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ob njem bo prvič v elitnem razredu MXGP tekmoval tudi Jan Pancar. Slovenci pa bodo zelo aktivni še v drugih panogah na mednarodni sceni.

Pred začetkom dogajanja so se slovenski predstavniki v panogah na dveh kolesih z motornim pogonom in v kartingu zbrali na predstavitveni novinarski konferenci krovne zveze AMZS na Vranskem. V središču pozornosti sta bila Gajser in Pancar. Prvi se po lanski poškodbi, zaradi katere je izgubil pol sezone, tokrat vrača na polno že na začetku leta, drugi pa vstopa v zanj nov razrede MXGP.

"Priprave so bile zaradi drugega motorja malo drugačne, a so mi šle pripravljalne tekme kar dobro." Foto: Anže Malovrh/STA

Pri Gajserju tokrat brez velikih zapletov

"Pripravljalno obdobje je za nami, čez dober teden se opravljamo v Argentino. Potekalo je dobro, brez velikih zapletov. Tudi prve tekme italijanskega prvenstva so bile dober pokazatelj, da sem dobro pripravljen. Letos si želim odpeljati dobro, predvsem pa brez poškodb. Biti konstanten in se boriti za naslov svetovnega prvaka je moj cilj," je dejal Gajser.

"Vedno je prostor za napredek. Dobro je biti dobro pripravljen pred sezono, a iz izkušenj vem, da je najbolje, da si pred začetkom nekje 90-odstoten, da lahko še nadgradiš. Sezona je dolga, čaka nas ogromno potovanj, 20 dirk po celem svetu ... Telo mora to zdržati, tudi mi smo samo ljudje. Ampak ogromno stvari je, kjer še lahko napredujemo," dodaja nekdanji svetovni prvak.

"Priprave so bile zaradi drugega motorja malo drugačne, a so mi šle pripravljalne tekme kar dobro. Se že veselim tekme v Argentini," pa pravi Pancar. "Povsod sem skušal še kaj dodati, biti še boljši. Starti bodo zelo pomembni, konkurenca bo zelo huda, veliko voznikov bo enako hitrih. Ampak bistvo je, da med sezono napreduješ in postajaš boljši iz tekme v tekmo," še razmišlja novinec v MXGP, ki mu močnejši motor glede na slog vožnje pravzaprav zelo ustreza.

Luka Mežan Foto: Anže Malovrh/STA

Luka Mežan, vodja področja avto-moto šport pri AMZS, je predstavil širok nabor tekmovanj, ki čakajo tekmovalce pod okriljem zveze. Na domači sceni bodo izvedli več kot 40 dirk, na evropskih in svetovnih prvenstvih pa bodo v središču poleg razreda MXGP še nastopi v motokrosu v EP 250 in 125, aprila bo prva domača mednarodna dirka v Brežicah. Spidvejisti se bodo med drugim udeleževali kvalifikacij za grand prix, v trialu bo imela Slovenija prvič predstavnika v mladinskem EP, dirkali bodo v pokalu narodov v motokrosu in spidveju. V kartingu pa bo slovenski predstavnik tekmoval tudi v prestižnem tekmovanju Fia Academy Trophy.

Kdo še poleg obeh zvezdnikov?

Poleg obeh glavnih zvezdnikov slovenskega motošporta so se na Vranskem predstavili še Enej Logar, aktualni državni prvak v cestno hitrostnem motociklizmu v razredu supersport 600, obetavni spidvejist Sven Cerjak, ki je v prejšnji sezoni na mladinskem svetovnem prvenstvu dosegel šesto mesto, mladi up triala Lovro Setnikar, ki ga čaka začetek v evropski konkurenci, ter Jure Levar, kartist, ki bo Slovenijo letos zastopal na prestižnem mednarodnem tekmovanju Fia Academy Trophy.

"Že lani sem dosegel zelo dobre rezultate za mojo starost. Na tem motorju bom še dve leti, letos imam cilj priti še stopničko višje. Na SP bi rad prišel vsaj na stopničke, tudi na EP, imam pa na splošno željo doseči čim boljše rezultate, da bi se še naprej razumel z mehaniki v ekipi in bi skupaj naredili čim močnejšo 'mašino'", pa je želje pred novo sezono strnil mladi Sven Cerjak.