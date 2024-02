Mesec dni pred prvo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP je Tim Gajser dokazal, da je še pred koncem priprav v vrhunski formi. S polnim izkupičkom 50 točk je dobil prvo dirko odprtega zimskega italijanskega prvenstva. In to v precej močni konkurenci. V drugi vožnji je povsem zasenčil tekmece. Na svoji prvi dirki s 450-kubičnim motorjem se je na Sardiniji z osmim mestom izkazal tudi Jan Pancar.

Po štirih mesecih, po oktobrskem pokalu narodov, sta se na štartno rampo vrnila najboljša slovenska motokrosista, Tim Gajser (Honda) in Jan Pancar (JP253 KTM). Letos bosta prvič tudi tekmeca. Štiri leta mlajši Pancar se je z 250-kubičnega namreč preselil na 450-kubični motor in bo čez mesec dni na VN Patagonije debitiral v elitnem razredu svetovnega prvenstva MXGP. To nedeljo pa sta na progi Le Dune pri vasici Riola Sardo na Sardiniji odpeljala prvo dirko odprtega zimskega prvenstva Italije. To Gajser vsako sezono jemlje kot del pripravljalnega obdobja. Konkurenca je letos močna kot še nikoli, od najboljših motokrosistov sveta sicer manjkata aktualni prvak MXGP Španec Jorge Prado (GasGas) in petkratni svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM).

Nova Honda CRF450R, s katero bo Tiga dirkal za šesti svetovni naslov. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Že v prvi vožnji smo dobili potrditev, da je Gajser odlično pripravljen. Že konec lanske sezone je dobil dve dirki MXGP, potem ko je do julija okreval po zlomu stegnenice. Usodni padec se mu je pripetil lani februarja na pripravljalni dirki v Arcu. To nedeljo je v prvi vožnji razreda MX1 sicer bolje speljal Francoz Romain Febvre (Kawasaki), a se slovenski as ni dolgo obotavljal, ga prehitel in si pridirkal nekaj sekund prednosti. Gajser je vožnjo dobil štiri sekunde in pol pred Febvrom (večje prednosti si ni pridirkal, saj so ga že po štirih krogih zategnile roke), tretji Francoz Maxime Renaux (Yamaha) je zaostal že 30 sekund. Novinec na 450-kubičnem motorju Belgijec Jago Geerts (Yamaha) je bil četrti, že peti Španec Ruben Fernandez (Honda) pa je zaostal za celo minuto. Pancar je imel nekaj manj kot dve minuti zaostanka (kot zadnji je zaostal manj kot krog), kar je zadoščalo za 11. mesto.

Tudi v drugi vožnji Gajser ni dobil štarta, prvi je bil v prvem zavoju Glenn Coldenhoff (Fantic), a je kaj kmalu Tiga prehitel tudi izkušenega Nizozemca. Tokrat se je 27-letnik že bolj sproščen na motorju samo odpeljal tekmecem in drugo vožnjo dobil 29 sekund pred Renauxom in Coldenhoffom. Febvre je na četrtem mestu zaostal že za 40 sekund. Vožnja brez napak je uspela Pancarju, ki je na sedmem mestu zaostal minuto in pol. V točkovnem seštevku obeh voženj je tako Gajser zmagal s polnim izkupičkom 50 točk. Drugo mesto je osvojil Renaux (42 točk), tretje pa Febvre (40). Pancar je svojo prvo dirko na 450-kubičnem motorju končal na osmem mestu (24 točki).

Ferruccio Zanchi Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V razredu MX2 slovenskega dirkača ni bilo, zmagal pa je novi Gajserjev ekipni kolega Ferruccio Zanchi (Honda). Tako kot Nemec Simon Längenfelder (GasGas) je v dveh vožnjah zbral 43 točk, a je mladi Italijan dobil drugo vožnjo, Nemec pa je na štartu padel in bil četrti.

V Rioli bo sedmega aprila tudi tretja dirka letošnjega svetovnega prvenstva. Pred njo bosta še dve: prva 10. marca v Argentini in druga 24. marca v Španiji. Gajser bo na štartni rampi znova že naslednjo nedeljo, ko bo dirkal še na drugi dirki italijanskega zimskega prvenstva v Mantovi.