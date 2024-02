Nov motor in nov ekipni kolega za Tima Gajserja #video

Motokrosisti so vstopili v zadnji del priprav na novo svetovno prvenstvo MXGP. Februar je namenjen pripravljalnim dirkam. Hondina tovarniška ekipa je pred nedeljsko dirko v Rioli pokazala svoj novi motor in razkrila svojega tretjega tekmovalca. Tim Gajser in Ruben Fernandez sta še naprej njena aduta v razredu MXGP, v MX2 pa bo zanje dirkal mladi italijanski up Ferruccio Zanchi.

Pred nedeljsko dirko odprtega italijanskega zimskega prvenstva, na kateri bo ob Timu Gajserju v najmočnejšem razredu dirkal tudi Jan Pancar, je Hondina tovarniška ekipa objavila fotografije povsem novega motorja CRF450R, ki sta ga Gajser in Ruben Fernandez zadnji mesec testirala na sardinijskih progah. Kot smo že pisali, ju v nedeljo čaka pravi test, saj bo konkurenca na dirki zelo močna. To bo obenem dober trening, saj bo mivkasta proga pri vasici Riola Sardo v začetku aprila gostila tudi dirko svetovnega prvenstva. To se 10. marca začenja z VN Patagonije, ki jo je lani dobil Fernandez. Gajser, ki je izpustil dve tretjini sezone, se je poleti uspešno vrnil in ob koncu sezone 2023 dvakrat zmagal.

"Komaj čakam, da se sezona začne. Ob koncu lanske sezone sem se vrnil v formo," s Sardinije sporoča petkratni svetovni prvak Gajser in pravi, da se na novem motorju počuti zelo dobro. "Za mano je uspešna zima. Dovolj sem vozil, skoraj en mesec tu na Sardiniji. Tukaj sem delal tudi na fizični pripravi." Z njim je bil tudi kondicijski trener Boštjan Renko. "Z ekipo smo dobro sodelovali in vse pripravili za sezono. Zdaj samo še čakamo, da pade prva štartna rampa in se sezona začne."

Hondina tovarniška ekipa Giacoma Gariboldija bo za spremembo od lani znova imela tri voznike. V razredu MX2 bo na CRF250R dirkal njihov novi član Italijan Ferruccio Zanchi. Mladenič je bil lani četrti v evropskem prvenstvu EMX250, odpeljal pa je tudi že nekaj dirk v svetovnem prvenstvu MX2. Vsi trije Hondini aduti za svetovno prvenstvo bodo po Rioli dirkali tudi naslednjo nedeljo na drugi italijanski pripravljalni dirki v Mantovi.