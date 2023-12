Tjaša Fifer in Tim Gajser, motošportnika leta po izboru AMZS. Foto: Damjan Končar/AMZS AMZS, nacionalna športna zveza za motošport in karting, je na slavnostni prireditvi v Festivalni dvorani v Ljubljani podelila priznanja najboljšim športnikom in športnicam v letu 2023 pod njenim okriljem. Devetič zapored je motošportnik leta postal motokrosist Tim Gajser, motošportnica pa tretjič zapored voznica endura Tjaša Fifer. Medtem ko Gajser ostaja prvo ime slovenskega motokrosa, je Gašper Hudovernik prevladoval v cestno-hitrostnem motociklizmu, Xen de Ruwe je bil najboljši v kartingu, Matic Ivačič je izstopal v spidveju, mladi Lovro Setnikar pa je dobil priznanje za najboljšega v panogi trial. "Športni uspehi in tudi porazi nas vedno znova spomnijo, kako močni smo lahko, ko stopimo skupaj, ter da so vztrajnost, močna volja in strast do tega, kar počnemo, recept za uspeh na prav vseh področjih življenja," je v nagovoru poudaril podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka. Zveza je pred dnevi ostala brez predsednika, saj je odstopil Andrej Brglez. Ta je bil najaktivnejši pri iskanju lokacije za novo motokros progo, kjer bi lahko organizirali dirko svetovnega prvenstva MXGP z Gajserjem in Janom Pancarjem.

Za Gajserjem je sicer najtežje leto v karieri, saj si je zlomil stegnenico in ni tekmoval vse do sredine julija. Nato je že septembra dokazal, da je spet dobri stari Tiga, saj je dobil VN Turčije in finalno dirko prvenstva MXGP, VN Velike Britanije. Čeprav je odpeljal le 8 od 19 dirk sezone in na prvih še ni bil stoodstoten, se je v skupnem seštevku vseeno prebil do 11. mesta. Nato je reprezentanci Slovenije pomagal še do devetega mesta na pokalu narodov, kar je izenačitev najboljše uvrstitve v zgodovini. "Grdo sem se poškodoval in sem moral izpustiti več kot polovico sezone, kar je bilo zame zelo težko. Ampak sem zelo vesel, da sem prišel nazaj in odpeljal zadnjih nekaj dirk. Dve sem tudi zmagal, kar je zelo dobra popotnica za naslednjo sezono in mi daje veliko motivacije za obdobje, ko so se začele priprave za naslednje leto."

Tim Gajser je sezono MXGP 2023 končal z veliko zmago v Matterley Basinu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Na novem motorju se počuti zelo dobro

Foto: Damjan Končar/AMZS Po oktobrskem pokalu narodov je opravil testiranje novega motorja za naslednje leto. Pravi, da je z njim zelo zadovoljen. "Motor je dober. Veliko stvari ne morem razkriti. Na njem se počutim zelo dobro. Upam, da bo tudi na tekmah tako dober občutek. Vsi vemo, da so testiranja nekaj drugega kot tekme, kjer sem sam oziroma z ekipnim kolegom. Pravi test pride šele, ko smo na startni rampi z drugimi vozniki." Glavna želja je, da bi bil boljši pri speljevanju s starta, s katerim je imel v zadnjih letih nekaj težav in je morda prav zato leta 2021 izgubil troboj za prvaka z Jeffreyjem Herlingsom in Romainom Febvrom. "Na vseh področjih smo delali. Videli smo, da nam je na startih nekaj manjkalo. Veliko smo delali na pogonskem sklopu, na startih, na elektroniki, spreminjali smo tudi vodljivost."

Novembra si je vzel dva tedna počitnic, z dekletom sta bila v brazilskem tropskem raju Fortalezi. "S Špelo sva sploh prvič nekam šla v tem času, ko sem imel dopust. V prejšnjih letih, ko sem bil prvak, je bilo toliko obveznosti, da ni bilo niti časa, da bi lahko kam šel za dva tedna. Bilo je res super. Izklopil sem telefon. Da sem bil res 'na off'. Mislim, da to vsak človek potrebuje." Ampak vseeno v smehu pravi, da takoj podpiše, da je vsako leto svetovni prvak in zato ne bi imel časa za počitnice.

Gajser jezen na Mira: A je bilo vse bolj v hecu

Gajser na Mirovem motorju prvenstva motogp. Nekega dne bi ga rad preizkusil. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na začetku decembra se je v Motegiju na Japonskem udeležil Hondinih zahvalnih dni, s katerimi tovarniški vozniki japonskega koncerna zabavno sklenejo tekmovalno leto. "V prejšnjih letih sem bil edini predstavnik motokrosa, letos se mi je pridružil tudi ekipni kolega Ruben Fernandez. Spoznal sem tudi brata Lawrence, ki nastopata v Ameriki na superkrosu. Naredili so nam krajšo progo, kjer smo pokazali svojo panogo. Vsako leto se najbolj veselimo dirke v kartingu. Prišlo je tudi do trčenja, ampak je bilo vseeno zanimivo. Zabavali smo se, to je najpomembnejše." Z gokarti so se torej pomerili dirkači različnih panog, med Timovimi tekmeci so bili tudi dirkači formule 1 (Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Juki Cunoda) in prvenstva motoGP (Marc Marquez, Joan Mir). In slovenski as motokrosa je odpeljal najhitrejši kvalifikacijski čas, nato startal s "pole positiona" in nekaj krogov celo vodil. Nato pa že omenjeno trčenja. Kdo se je zaletel vanj, vprašamo. "Mir! Imel sem malo prednosti, nato sem naredil nekaj napak in sta me dva ujela. Trije smo se dajali za vodstvo. Bolj sem bil pozoren na tretjega, niti ne vem, kdo je to bil, Mir pa je priletel z notranje strani in je oba zavrtelo. Malo sem bil jezen in sem šel do njega. A je bilo vse bolj v hecu. To ni bila prava tekma, bolj je šlo za druženje."

V Motegiju se je Tim usedel tudi na cestno Hondo, se pa z Mirovim motorjem ni zapeljal po stezi. Vendar si to želi v prihodnosti poskusiti. In ko smo se s Timom pogovarjali o cestnih motorjih, nam je ponosno in v smehu izdal: "Letos sem, ko sem bil poškodovan, naredil izpit za cestni motor! Končno! Tudi to je neka kljukica v mojem življenju."

Tim Gajser na Hondinih zahvalnih dnevi v Motegiju na Japonskem. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Če pokliče Ducati: Honda je moj dom

Tim Gajser in Tony Cairoli pred leti tekmeca v MXGP. Foto: Grega Valančič/Sportida Če Marc Marquez po 11 letih zapušča Hondino družino in odhaja k Ducatiju, Gajser ostaja zvest japonskemu koncernu. Vstop v motokros je napovedal Ducati (v letu 2024 najprej v italijansko prvenstvo), šef ekipe pa bo Timov idol iz otroštva Antonio Cairoli. Morda v prihodnosti k sodelovanju povabi prav Gajserja. "Honda je moj dom. Nikoli pa ne reci nikoli. Tukaj se res počutim kot doma. Naslednje leto bo že deset let, odkar smo skupaj s HRC-jem. Veliko uspehov, veliko dobrih voženj, veliko zmag smo skupaj dosegli. Težko zapustiš tako dobro ekipo. Ampak vidite zdaj pri Marquezu, nikoli ne smeš reči nikoli. Življenje gre naprej in se odločiš, kot pride v danem trenutku. Ampak jaz mislim, da bom kar ostal s Hondo. Imam še pogodbo za dve leti, tako da ne razmišljam o tem. Zdaj sem osredotočen na leto 2024, da poskusimo priti nazaj na vrh." Svetovni prvak v MX2 je bil leta 2015, v MXGP pa nato v letih 2016, 2019, 2020 in 2022.

Po šesti naslov svetovnega prvaka

Foto: Damjan Končar/AMZS

Zdaj je doma, dela predvsem na fizični pripravi z osebnim trenerjem Boštjanom Renkom. "Boštjan vedno tuhta, kaj lahko še dodava, da bi bil telesno še bolje pripravljen. Vedno na treninge doda nekaj novega. Delava na tem, da bom naslednje leto še močnejši." Po praznikih se za dober mesec odpravlja na trening s Hondino ekipo na Sardinijo. Sezona 2024, ko bo skušal šestič postati svetovni prvak, se začne marca z VN Patagonije v Argentini. Predvidenih je 21 dirk. Na večeru AMZS sta za glasbeni program poskrbeli dekleti iz dua De Liri in smo tako za konec Tima še vprašali, s čim nas bo v delirij on spravil naslednjo sezono. "Upam, da z dobrimi vožnjami, z zmagami. Tega si vsi želimo. Trdo delam na tem, trdo se pripravljam, da bom v dobri formi. Najpomembneje je, da bom ostal zdrav."