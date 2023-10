Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo tekmovanja motokrosističnega svetovnega prvenstva MXGP je danes na spletni strani objavilo koledar dirk za sezono 2024, na katerem bo 21 preizkušenj. Sezona se bo za slovenska tekmovalca Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki bosta tekmovala v razredu MXGP, začela 10. marca v Argentini in končala s pokalom narodov v Veliki Britaniji 6. oktobra.

Nekaj terminov sicer še nima lokacije, kot denimo druga preizkušnja sezone za veliko nagrado Evrope 24. marca. Odprta termina sta še 16. junij in 15. september, ki prav tako še čakata na primerno lokacijo.

Na koledarju je prišlo do nekaj premikov, a jedro sezone s hitrim nizanjem evropskih dirk aprila po Italiji ter maja in junija po Iberskem polotoku, Franciji, Nemčiji in Latviji ostaja nespremenjeno.

Zaključek SP v Italiji

Poletje bosta sprva zaznamovali preizkušnji v Indoneziji, kasneje pa sledi vrnitev na staro celino na tradicionalni postaji v Loketu in Lommlu. Sezona SP se bo končala z 20. dirko za VN Italije, lokacije pa vodstvo tekmovanja še ni sporočilo.

Zaključek SP bo v Italiji, kjer se bodo motokrosisti prej ustavili še dvakrat. VN Trentina bo sredi aprila. Foto: Matej Podgoršek

Zahodni sosedi bodo sicer poleg septembrskega zaključka aprila gostili še VN Sardinije in Trentina. Predvsem na slednji se vedno zbere veliko slovenskih navijačev.

Domače dirke še ne bo

Na morebitno povsem domačo dirko sicer že nekaj časa čaka tudi petkratni svetovni prvak Gajser. Januarja je krovna zveza AMZS sporočila, da dirke v letošnjem letu ne bo, a da išče dolgoročne in trajnostne rešitve za ustrezno prizorišče za takšna tekmovanja.

V tem času krovna zveza o morebitnem napredku ni podala novih informacij.