Kakšna škoda, da je konec! "Ja, ja, res je!" #video

Tim Gajser in Jan Pancar sta potegnila črto pod sezono 2023, ki je bila za oba zelo težka, a je obenem imela nekaj vrhunskih dosežkov. Po zmagi na finalu prvenstva MXGP petkratni svetovni prvak zagotovo obžaluje, da je sezone konec: "Ja, ja, res je! Zdaj imam občutek, kot da se je šele začela. Ampak tako pač je." Ju pa med šestim in osmim oktobrom čaka še prestižni pokal narodov, zato je v sredo Gajser na progi Tiga243Land gostil trening slovenske reprezentance.

Tim Gajser Foto: www.alesfevzer.com Najboljša slovenska motokrosista Tim Gajser (Honda) in Jan Pancar (KTM) sta v nedeljo z dirko v Matterley Basinu zaključila z nastopi v letošnjem svetovnem prvenstvu. Oba sta osvojila končno 11. mesto, Gajser v močnejšem razredu MXGP (450-kubični motorji), Pancar pa v MX2 (250-kubični motorji). Petkratni svetovni prvak, 27-letni Gajser, je odpeljal osem od 19 dirk, saj je prvi dve tretjini sezone izpustil zaradi najtežje poškodbe v karieri, zloma stegnenice. Štiri leta mlajši Pancar je izenačil lanski dosežek, a osvojil nekaj več točk (348), saj je prvič odpeljal tudi čezoceanske dirke. Naslednje leto bosta tekmeca, saj se mora pri dopolnjenih 23 letih Jan prestaviti v MXGP.

Tim Gajser Foto: www.alesfevzer.com Gajser je na finalni dirki MXGP pokoril celotno konkurenco, v nedeljo je v Angliji suvereno dobil obe vožnji. To je bila njegova druga zmaga letos, tri tedne prej je slavil že v Turčiji. Na njegov obraz se je vrnil prepoznavni nasmešek, potem ko mu je bilo pred pol leta zelo težko. Tako težko, da uvodnih dirk prvenstva ni mogel gledati niti po televiziji. "Ni lepšega kot zaključiti sezono z zmago. To je dobra popotnica za naslednjo sezono, motivacija za zimo, za pripravljalno obdobje. Poškodba me je za več mesecev oddaljila od motorja. Ni mi bilo lahko. Vesel sem, da sem lahko odpeljal zadnje dirke svetovnega prvenstva. Nisem želel izpustiti celotne sezone. Te dirke so bile priprava za naslednje leto, v katerem se želim ponovno boriti za naslov svetovnega prvaka."

Ena Timovih najboljših dirk v karieri

Letos najboljša v MXGP Jorge Prado (GasGas) in Romain Febvre (KawasakI) mu v nedeljo nista bila niti blizu. To je bila ena Timovih najboljših dirk, je dejal njegov šef Giacomo Gariboldi. Za Italijanovo ekipo, ki je od leta 2017 Hondina tovarniška ekipa, Gajser dirka že deset let. "Bila je zelo dobra. Občutki so bili dobri, užival sem na motorju. Med vožnjo nisem imel občutka, da bi šel preko sebe, vozil sem res nadzorovano. Ja, zagotovo ena boljših voženj, težko je pa reči, katera je bila najboljša, ker je bilo res ogromno dobrih voženj." Res veliko, tako si je pridirkal pet svetovnih naslovov in 45 zmag. Prve seveda ni pozabil. "Arco 2015 MX2 razred. Lepa borba v drugi vožnji s Herlingsom in potem prvi osvojeni grand prix. Sploh v Arcu, ko je bilo ogromno navijačev, je bilo nekaj posebnega." S Hondo ima pogodbo še za naslednji dve leti.

Tim Gajser je potegnil črto pod SP 2023 in opravil skupni trening pred pokalom narodov. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne smeš biti prenasičen motorja, ko se začne sezona"

Tim Gajser Foto: www.alesfevzer.com Tekmeci so utrujeni, Gajser, ki je prvo dirko odpeljal julija, pa na vrhuncu letošnje forme. Škoda, da je sezone konec. "Ja, ja, res je! Zdaj imam občutek, kot da se je šele začela. Ampak tako pač je. Konec je te sezone. Čaka nas naporno zimsko obdobje, s testiranji, z novimi pripravami. Jaz sem zelo motiviran. Sem v pričakovanjih za naslednjo sezono." Ker ne potrebuje toliko počitka, bodo zimske priprave nekoliko drugačne. "S takšno sezono res še nimam izkušenj, običajno je sezona trajala od januarja do konca septembra in potem sem imel dva, tri tedne počitka, potem pa nove priprave. Letos je bila sezona povsem drugačna. Od februarja do junija nisem bil na motorju. Z Boštjanom Renkom bova zagotovo naredila dober načrt kondicijskih priprav, da bo res pripravljen na novo sezono." Motor ne bo ostal dolgo v garaži, a: "Vedno mora biti ravnotežje, da se ne prenasitiš vožnje. Ne smeš biti prenasičen motorja, ko se začne sezona, potem ne uživaš na motorju. Pomembno je, kdaj začneš maksimalno trenirati in kdaj potegneš zavoro. Zdaj imam že dovolj izkušenj, da to vem."

Pancar: Mogoče je bilo tudi malo več pritiska, sam nase

Jan Pancar Foto: www.alesfevzer.com Pancar je v MX2 najbolje uvrščeni voznik zasebnik, torej med tistimi, ki nimajo tovarniške podpore. Nastopal je z družinsko ekipo. Najboljši je bil v Nemčiji, šesti. Je pa med sezono še diplomiral. "Za mano je solidna sezona, če upoštevamo, kaj vse sem dal skozi. Sem zasebni voznik, bilo je kar nekaj manjših poškodb. Na koncu sem vseeno zadovoljen in se že veselim naslednje sezone. Zame bo MXGP nekaj novega, veliko dobrih voznikov, eden je tudi Tim."

Jan Pancar Foto: www.alesfevzer.com Priznava, da si je v letošnji sezoni rezultatsko želel več, da bi se uvrstil med prvo deseterico. Da pa so bile vožnje boljše kot lani. V prejšnjih sezonah je bil boljši v drugi polovici leta, letos ne. "Mogoče je bilo tudi malo več pritiska, sam nase, ker je bila zadnja sezona. Dosti je bilo poškodb, ki jih sploh nisem omenjal javnosti, udarci in podobno. Tega lansko leto ni bilo in se je forma samo dvigovala s sezono, letos pa je bilo zato na koncu sezone manj prave forme. Pa še štarti mi niso uspevali, čeprav sem jih veliko treniral. Mislim, da je razlog tudi v tem, da nimam tako dobrega motorja kot tovarniški vozniki in je potem še težje štartati."

Prestop na močnejši motor bi mu lahko ustrezal

Na 450-kubičnem motorju je že treniral, a še ne na zahtevnejših progah, kot je Gajserjeva v Tiga243Landu in na dirkah svetovnega prvenstva. Za Tima denimo selitev na močnejši motor po sezoni 2015 ni bila nobena težava. "Ja, mislim, da bi tudi meni lahko bolj ustrezal, ker sem bolj umirjen voznik, bolj natančen. In to pride na 450-kubičnem motorju bolj do izraza. Tudi na štartih si lahko s standardnim 450-kubičnim motorjem bolj konkurenčen proti tovarniškim motorjem, ker je že sam po sebi tako močan. Na papirju bi mi torej moral bolj ustrezati, bomo pa videli, kako bo na dirkah." Zima kljub prestopu na močnejši motor ne bo zelo drugačna, saj tudi v minulih letih ni imel veliko počitnic. "Poskušal bom več časa preživeti na motorju. Bo pa treba preživeti nekaj več časa tudi v fitnesu, da še pridobim na mišični masi, ker je motor še močnejši."

Jan Pancar na enem svojih zadnjih treningov na 250-kubičnem motorju. Čakata ga še dve dirki. Foto: www.alesfevzer.com

Sezone še ni konec, sledi prestižni pokal narodov

Ob Gajserju in Pancarju bo na pokalu narodov za Slovenijo dirkal še Miha Bubnič. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Kragelj je pred 25 leti skupaj z Romanom Jelenom in Boštjanom Kampušem dosegel najboljšo slovensko uvrstitev, deveto mesto. Foto: www.alesfevzer.com A sezona 2024 za Gajserja in Pancarja še ni končana. Jana čaka še zaključek italijanskega prvenstva, oba pa naslednji konec tedna pokal narodov v Erneeju v Franciji. Na tako imenovani olimpijadi motokrosistov bosta slovensko reprezentanco zastopala skupaj z Miho Bubničem, novim državnim prvakom v razredu MXOpen, ki je v ekipo vskočil naknadno, saj si je Jaka Peklaj v nedeljo zlomil roko. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je poudaril, da Slovenija tako močne ekipe ni imela že nekaj let. Gajser je namreč nazadnje nastopil leta 2019. "Letos so vsi fantje na zelo visoki ravni, kar se tiče organizacije in dirkanja. Tako da sam na tej novi funkciji nisem imel veliko dela. Zelo vesel sem bil, da je udeležbo na pokalu narodov potrdil tudi Tim. Jaka se je na žalost poškodoval, a sva bila z Miho že prej dogovorjena, da je rezerva. Svojo vlogo je upravičil z naslovom državnega prvaka. Nekaj let je trajalo, da smo zložili ta mozaik. Mislim, da imamo z rezultati, ki jih nizata Tim in Jan, lep obet. S ponosom lahko rečem, da pričakujemo za začetek uvrstitev finale, potem pa čim boljšo uvrstitev. Če bo vsak pokazal, kar zna, sem prepričan, da nam dober rezultat ne bo izostal." Dolgoletna želja je izenačiti ali preseči najboljšo slovensko uvrstitev, ki je deveto mesto iz leta 1998. Takrat so za Slovenijo dirkali Kragelj, Roman Jelen in Boštjan Kampuš. Več bomo o pokalu narodov na Sportalu pisali naslednji teden.

Tretji član slovenske reprezentance na pokalu narodov bo Miha Bubnič. Foto: www.alesfevzer.com