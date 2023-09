Ker je sezona 2023 odločena, lahko vsi dirkajo sproščeno in s polnim plinom. In zato smo bili v prvi vožnji Matterley Basina priča zelo dramatičnemu razpletu. Štart je dobil Nizozemec Glenn Coldenhoff (Yamaha), pred novim svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom (GasGas) in petkratnim prvakom Timom Gajserjem (Honda). Po Francozu Romainu Febvru (Kawasaki) je sredi vožnje padel še Prado in v zaključku sta morala nadoknaditi več kot 10 sekund. In sta jih. Saj Coldenhoff ni imel več pravega ritma, Gajser pa ga dolgo ni mogel prehiteti. Tri kroge pred ciljem je Timu vendarle uspelo! Coldenhoffa je nato prehitel še Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), Prado in Febvre pa sta končala tik za njimi. "Samo ena linija je in je zato težko prehitevati. Upal sem, da jih bo danes več. Zato sem vesel, da mi je na koncu vendarle uspelo prehiteti," je bil zmage v prvi vožnji vesel 27-letni Štajerec. Če je bilo prvih pet v razmaku vsega štirih sekund, pa je šesti Ruben Fernandez (Honda) zaostal kar 40 sekund.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Začetek druge vožnje je bil podoben prvi, ne pa tudi nadaljevanje. Coldenhoffu je znova uspel tako imenovani "hole shot", Gajserja so v prvem zavoju zaprli, a se je v naslednjih nekaj že prebil na drugo mesto. Prado je padel že v prvem zavoju in se moral nato prebijati povsem iz ozadja. Gajser je tokrat Coldenhoffa prehitel še pred polovico vožnje in nato pobegnil njemu in ostalim. Njegov najhitrejši krog je bil več kot sekundo hitrejši od najboljših krogov tekmecev. Imel je že več kot 10 sekund prednosti pred Febvrom in Seewerjem. V zadnjih krogih pa je malo popustil, saj mu ni bilo treba več dirkati na polno. Prado je medtem vozil povsem nemotivirano tudi po sedem sekund na krog počasneje in na 18. mestu zaostal kar minuto in 44 sekund.

Gajser je tako s polnim izkupičkom 50 točk osvojil zadnjo, 19. veliko nagrado letos. S 40 točkami je bil drugi Seewer, Febvre pa z 38 tretji. Prado na koncu z 21 točkami samo 10. "Ne bi si mogel želeti boljšega konca sezona. Zmaga v obeh vožnjah na progi, kjer vedno rad dirkam. Imel sem dva dobra štarta, vozil sem zelo tekoče. Velika hvala vsem v ekipi. Trdi smo delali, ko sem se vračal po poškodbi. Bili so težki časi, ampak sem zelo vesel, da smo dobro končali sezono. Super motiviran sem za naslednje leto," je po 45. zmagi v svetovnem prvenstvu povedal Gajser. A še pred sezono 2024 ga čaka pokal narodov, s slovensko reprezentanco čez dva tedna v Franciji.

MXGP Velike Britanije:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 40

3. Romain Febvre (Kawasaki) 38

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 36

5. Ruben Fernandez (Honda) 35

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 29



Končni vrstni red v sezoni 2023:



1. Jorge Prado (GasGas) 921 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 854

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 759

4. Glenn COldenhoff (Yamaha) 695

5. Ruben Fernandez (Honda) 654

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 599

7. ALberto Forato (KTM) 490

8. Jeffrey Herlings (KTM) 456

9. Valentin Guillod (Honda) 363

10. Maxime Renaux (Yamaha) 314

11. Tim Gajser (Honda) 298

Pancar kariero v MX2 končal z 12. mestom

V razredu MX2 se je na zadnji dirki odvijal dvoboj za končno drugo mesto v skupnem seštevku. Prvo vožnjo je dobil Nemec Simon Längenfelder (GasGas), Belgijec Jago Geerts (Yamaha) pa je bil tretji. Po sobotnih kvalifikacijah sta ju ločili le dve točki. Novi svetovni prvak v tem razredu Italijan Andrea Adamo (KTM) je bil četrti.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Jan Pancar (KTM) je hiter na treningih, na dirkah pa se mu še naprej ne posreči štart in zato je nekaj slabši, kot bi lahko bil. V prvi vožnji je bil po prvem krogu 17., končal pa jo je na 15. mestu. Prvenstvo, svoje zadnje v MX2, bo končal na 11. mestu.

V drugi vožnji je Pancar odpeljal bolje kot nekaj zadnjih dirk. Bil je 10. V točkovnem seštevku obeh voženj je s 17 točkami osvojil 12. mesto. Tako je samo potrdil končno 11. mesto v letošnjem prvenstvu. S tem je izenačil lanski dosežek. Želel si je sicer med 10. Letos je osvojil 348 točk, lani pa 284.

MX2, končni vrstni red sezone 2023:



1. Andrea Adamo (KTM) 826 točk

2. Jago Geerts (Yamaha) 759

3. Simon Längenfelder (GasGas) 755

4. Liam Everts (KTM) 734

5. Lucas Coenen (Husqvarna) 577

...

11. Jan Pancar (KTM) 348

Drugo vožnjo je sicer dobil Geerts in s tem tudi veliko nagrado Velike Britanije. Zbral je dve točki več od Längenfelderja in sedem več od tretjega Adama. Tako je Belgijec svojo zadnjo sezono v MX2 končal na končnem drugem mestu, štiri točke pred Nemcem. A to je le tolažilna nagrada za 23-letnika, saj Geerts zdaj v MXGP prestopa brez lovorike v šibkejšem razredu. Letos je brez ostal zaradi več poškodb. In tako mu jo je izmaknil Adamo.

Odpoved dirke v Orehovi vasi

V Matterley Basinu so razmere za dirkanje zelo dobre, drugače pa je bilo v Orehovi vasi, kjer so zaradi dežja, stoječe vode v posameznih zavojih proge Radizel in vetra odpovedali finalno dirko slovenskega prvenstva.

Peklaj si je zlomil roko in palec

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Jaka Peklaj (Husqvarna) je v Matterley Basinu odpeljal svojo prvo dirko v evropskem prvenstvu na 250 kubičnih motorjih (EMX250). V sobotni prvi vožnji je bil 21., nedeljska druga pa se mu ni izšla, z odstopil je dva kroga pred ciljem. Iz Anglije pa prihajajo še slabše informacije: padel je in si zlomil roko ter palec. Zaneslo ga je pred enim od skokov, odneslo preveč v levo, padel je in se zaletel v oglasne panoje. Tako je nesrečno padel na roko. Čez dva tedna bi moral nastopiti na pokalu narodov.

Letošnji prvak v EMX250 Italijan Andrea Bonacorsi (Yamaha) v Angliji prvič dirkal v svetovnem prvenstvu MX2. Prvo vožnjo je končal na 13. mestu, drugo pa na devetem.