Slovenija se po dveh letih vrača na pokal narodov, neuradne olimpijske igre motokrosistov. Selektor Sašo Kragelj je izbral trojico, ki bo nastopila v Franciji. To so Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Petkratni svetovni prvak bo na MXON dirkal prvič po štirih letih in zato so žive sanje o najboljši uvrstitvi doslej.

Zadnja novica iz prvenstva MXGP: Jeremy Seewer bo od naslednje sezone dirkal za tovarniško ekipo Kawasakija. Jasno je bilo, da bo eden od treh tovarniških voznikov Yamahe odšel, saj v MXGP prihaja Jago Geerts. Švicar je za Yamaho dirkal zadnjih šest let, osvojil sedem zmag in bil lani podprvak.

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj Francoski Ernee bo od šestega do osmega oktobra 2023 gostil pokal narodov v motokrosu (MXON), ki pomeni zaključek tekmovalne sezone. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bodo barve AMZS in Slovenije zastopali Tim Gajser (razred MXGP), Jan Pancar (razred MX2) in Jaka Peklaj (z 250-kubičnim motorjem v razredu MXOpen). Medtem ko sta 27-letni Gajser in 23-letni Pancar že prekaljena udeleženca dirk na svetovni ravni motokrosa, bo za 16-letnega Peklaja, ki je pred tednom dni debitiral na dirki svetovnega prvenstva in šele letos sedel na 250-kubični motor, to premierni nastop na MXON. Lani Slovenija na tem tekmovanju ni nastopila, predlani pa je brez Gajserja osvojila 24. mesto (Luka Kutnar, Pancar in Peter Irt). Selektor in tekmovalci bodo načrte in pričakovanja za to tekmovanje razkrili 27. septembra, torej po zaključku svetovnega prvenstva, v katerem naslednja dva konca tedna sledita še zadnji dve dirki (Maggiora in Matterley Basin).

Slovenija na pokalu narodov v zadnjih 10 letih:



2023 (Ernee, Francija)

2022 (RedBud, ZDA) - Slovenija ni nastopila (zmaga ZDA)

2021 (Mantova, Italija) - 24. mesto (zmaga Italija)

2020 (Ernee, Francija) - tekmovanje odpovedano

2019 (Assen, Nizozemska) - 13. mesto (zmaga Nizozemska)

2018 (RedBud, ZDA) - Slovenija ni nastopila (zmaga Francija)

2017 (Matterley Basin, VB) - 12. mesto (zmaga Francija)

2016 (Maggiora, Italija) - 23. mesto (zmaga Francija)

2015 (Ernee, Francija) - 21. mesto (zmaga Francija)

2014 (Kegums, Latvija) - 20. mesto (zmaga Francija)

2013 (Teutschenthal, Nemčija) - 27. mesto (zmaga Belgija)

Slovenija najboljša leta 1998

Roman Jelen je bil leta 1998 član slovenske ekipe, ki je osvojila deveto mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nastop petkratnega svetovnega prvaka Gajserja in trenutno 11. v prvenstvu MX2 Pancarja pomeni, da ima Slovenija možnost za najboljšo uvrstitev v zgodovini. To je deveto mesto iz leta 1998, ko so dirkali Sašo Kragelj, Roman Jelen in Boštjan Kampuš. Druga najboljša doslej (11. mesto) je iz leta 2002 (Roman Jelen, Sašo Kragelj in Jaka Može). Nato je imela Slovenija vrsto let težavo že, da se je prek kvalifikacij prebila na dirko, torej med 20 najboljših reprezentanc. V eri Tima Gajserja pa ima za zdaj samo dva vidnejša rezultata: 12. mesto iz leta 2017 in 13. iz leta 2019. Dvakrat v tem času ni nastopila (preveliki stroški za pot v ZDA), leta 2020 je bilo tekmovanje zaradi covida odpovedano, predlani pa Gajser ni nastopil, saj je okreval po zlomu ključnice. Zmagovalec zadnje dirke razreda MXGP se tako na MXON vrača prvič po letu 2019, ko je na zmagala Nizozemska. Lani je na domačih tleh pokal narodov osvojila ZDA, sicer so v zadnjem desetletju s štirimi zmagami najuspešnejši Francozi.

Ena najmočnejših konkurenc zadnjih let

Romain Febvre in njegova Francija bi se morala uvrstiti vsaj na stopničke. Foto: Grega Valančič/Sportida Konkurenca bo na letošnjem pokalu narodov zelo močna. Čakamo sicer še na postavo ZDA. Če ta pride z najboljšimi, sodi v najožji krog favoritov. Sicer bosta to Francija in Avstralija. Za Francijo bodo vozili drugi v letošnjem prvenstvu MXGP Romain Febvre (šest zmag), lanski prvak v MX2 Tom Vialle, ki zdaj dirka v ZDA in Maxime Renaux, ki bi bil letos pri vrhu MXGP, če se mu ne bi zgodila poškodba. Avstralija pa bo v Ernee pripeljala izjemna brata Lawrance, ki sta letos osvojila oba naslova prvaka v ameriškem prvenstvu. Nizozemski bo manjkal znova poškodovani Jeffrey Herlings, Belgija nima močnega voznika v MXGP, zato bo na 450-kubični motor sedel Jago Geerts. Španija ima dva hitra voznika (najverjetnejši prvak MXGP Jorge Prado in Timov ekipni kolega Ruben Fernandez). Za Nemčijo bo dirkal tudi Ken Roczen, ki je pred leti iz MX2 odšel neposredno v ZDA in tam doživel tako velike uspehe kot zelo resne poškodbe. Italija ni več tako močna kot v dobi Tonija Cairolija. Slovenija bi se torej glede na trenutno znane postave posameznih reprezentanc lahko borila za uvrstitev na rob prve deseterice.

Ekipe favoriziranih ekip letošnjega pokala narodov



ZDA: ekipe še ni sporočila

Francija: Romain Febvre (MXGP), Tom Vialle (MX2), Maxime Renux (MXOpen)

Avstralija: Jett Lawrance (MXGP, Hunter Lawrance (MX2), Dean Ferris (MX Open)

Italija: Alberto Forato (MXGP), Andrea Adamo (MX2), Mattia Guadagnini (MXOpen)

Belgija: Jago Geerts (MXGP), Lucas Coenen (MX), Liam Everts (MXOpen)

Španija: Ruben Fernandez (MXGP, David Braceras (MX2), Jorge Prado (MXOpen)

Nizozemska: Calvin Vlaanderen (MXGP), Kay de Wolf (MX2), Glenn COldenhoff (MXOpen)

Nemčija: Ken Roczen (MXGP), Simon Längernfelder (MX2), Tom Koch (MXOpen)

Švica: Jeremy Seewer (MXGP), Valentin Guillod (MX2), Arnaud Tonus (MXOpen)

Slovenija: Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (MX2), Jaka Peklaj (MXOpen)