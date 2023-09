Zlom stegnenice zgodovina, Gajser slavi prvič po letu dni!

Tim Gajser je zdaj zares nazaj v stari šampionski formi. Osvojil je VN Turčije! V prvi vožnji je bil drugi, v drugi pa kljub manjši napaki prvi. To je njegova 44. zmaga na dirkah svetovnega prvenstva, prva po letu dni. Nazadnje mu je uspelo prav lani v Turčiji, ko je petič postal svetovni prvak. Nato pa si je februarja na pripravah zlomil stegnenico in se na dirke vrnil sredi julija.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lanski zmagovalec VN Turčije in lanski svetovni prvak v MXGP Tim Gajser (Honda) se mesec in pol po vrnitvi po najtežji poškodbi v karieri spet lahko bori za zmagovalni balkon. V prvi vožnji je dobro štartal in nato še profitiral s padcem Jorgeja Prada (GasGas). Več kot polovico vožnje je odpeljal na prvem mestu, tri sekunde pred Romainom Febvrom (Kawasaki). A Francoz je vrhunsko formo z zadnjih dirk prenesel tudi na turško preizkušnjo (šest zmag in drugo mesto na prejšnjih sedmih velikih nagradah). In Tima je prehitel ter dobil vožnjo s prednostjo petih sekund. Prado, ki je pred osvojitvijo prvega naslova v močnejšem razredu, je bil 13.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Podoben začetek tudi v drugi vožnji. Dober štart Prada, a tokrat težave z motorjem (ugasnil mu je) in nadaljeval je z zadnjega mesta. Vodstvo je prevzel Gajser, pred Maximom Renauxjem (Yamaha) in Febvrom. Tim je nanizal nekaj najhitrejših krogov na dirki in imel sredi vožnje varnih osem sekund prednosti! Nato pa se mu je pet minut pred koncem zgodila manjša napaka in Renaux ga je ujel. A je petkratni svetovni prvak takoj odgovoril z novim najhitrejšim krogom na dirki. Tim je zares nazaj! Dobil je vožnjo in "grand prix" s 47 točkami. Febvre je bil v seštevku obeh voženj drugi, Renaux tretji, Prado pa šele 10.

"Celoten konec tedna sem se počutil odlično. V prvi vožnji sem imel po desetih minutah močan 'arm-pump' in nisem hotel tvegati, saj je bila proga zelo spolzka. V drugi vožnji pa sem dobro štartal, Prado je naredil napako, šel sem mimo. Naredil sem lepo prednost, a nato naredil manjšo napako. A sem se takoj zbral in spet naredil razliko ter dobil drugo vožnjo. Zelo zelo sem vesel! Hvala vsem v ekipi. Za mano so težki časi, a sem vesel, da sem nazaj," je z velikim nasmehom v prvi izjavi povedal Gajser.

Zdaj sledita še zadnji dve dirki sezone in to na progah, ki ju ima Gajser zelo rad in vedno odlično nastopa - italijanska Maggiora in britanski Matterley Basin.

MXGP Turčije:



1. Tim Gajser (Honda) 47 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 45

3. Maxime Renaux (Yamaha) 42

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 34

5. Alberto Forato (KTM) 30

6. Ruben Fernandez (Honda) 28

...

10. Jorge Prado (GasGas) 20



Skupni seštevek (17/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 841 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 774

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 676

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 628

5. Ruben Fernandez (Honda) 570

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 532

7. Jeffrey Herlings (KTM) 456

...

17. Tim Gajser (Honda) 199

Prve točke za Peklaja v MX2

V MX2 sta prvič po 11 letih (leta 2012 Gajser in Peter Irt) dirkala dva Slovenca. Jan Pancar (KTM) je v prvi vožnji končal na 13. mestu in za najhitrejšim Simonom Längenferlderjem (GasGas) zaostal kar minuto in 15 sekund. Debitant na dirki svetovnega prvenstva Jaka Peklaj (Husqvarna) pa je s krogom zaostanka v konkurenci 18 voznikov končal na 16. mestu in si tako pridirkal prvih pet točk v svetovnem prvenstvu. Šestnajstletnik je letos s 125-kubičnim motorjem nastopal v evropskem prvenstvu EMX125, zdaj pa s selitvijo na 250-kubični motor preskočil evropski razred EMX20. V Turčijo je prišel po izkušnje.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek V drugi vožnji je s prvim mestom prijetno presenetil Kevin Horgmo (Kawasaki), z drugim mestom pa si je zmago na veliki nagradi pridirkal Liam Everts (KTM), ki je bil tretji v prvi vožnji. Pancar je bil s 47 sekundami zaostanka deseti, Peklaj pa je osvojil 14. mesto. V točkovnem seštevku obeh voženj to pomeni 12. mesto za Pancarja (19 točk) in 16. za Peklaja (12 točk).

Andrea Adamo (KTM), ki je bil v Turčiji samo šesti, ostaja vodilni v skupnem seštevku sezone (732 točk). Everts na drugem mestu zaostaja 48 točk, 82 točk za zaostaja tokrat tretji Jago Geerts (Yamaha). Lovorika dve dirki pred koncem torej še ni odločena. Pancar je ostal 11., ima pa zdaj že 31 točk zaostanka za Rickom Elzingo (Yamaha).