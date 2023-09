Gajser želi prve stopničke, debi 16-letnega Peklaja

Do konca svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP) so samo še tri dirke. Slovenci že kupujejo vstopnice za VN Italije, ki bo v Maggiori čez dva tedna, a Tima Gajserja, Jana Pancarja in prvič Jako Peklaja prej čaka še VN Turčije. To nedeljo se petkratni svetovni prvak prvič po težki poškodbi spogleduje z zmagovalnim balkonom.

Lani je bila VN Turčije zadnja postaja sezone, Tim Gajser pa je z zmago potrdil svoj peti naslov svetovnega prvaka (četrti v elitnem razredu MXGP). Predlani sta bili v Turčiji dve dirki, Gajser je bil na obeh drugi (na obeh je dobil drugo vožnjo). Letos je zaradi zlomljene stegnenice izpustil 11 dirk in se vrnil sredi julija na VN Češke. V Loketu je bil sedmi, nato je nanizal še 15., šesto, 10. in nazadnje peto mesto na Nizozemskem. Bolj je bil zadovoljen s svojimi vožnjami kot pa s samimi rezultati. Odločen je, da se ta konec tedna to spremeni.

Lani je bila VN Turčije zadnja dirka sezone, kjer je Tim Gajser z zmago potrdil svoj četrti naslov v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Proga v Turčiji mi zelo ustreza in na njej sem že zmagal. To bom imel v mislih ob prihodu v Turčijo. Po vrnitvi po poškodbi napredujem iz dirke v dirko in čeprav rezultati še niso tam, kjer bi si želel, se dobro počutim," je dejal 26-letni slovenski voznik. "Želim dobro končati sezono in verjamem, da lahko ta konec tedna merim na stopničke." V soboto popoldne ga čaka kvalifikacijska dirka, zares pa bo šlo v nedeljo popoldne. Prva vožnja dirke za VN Turčije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 13.15 po srednjeevropskem času, druga pa ob 16.10.

V Turčiji je že lahko okronan svetovni prvak v MXGP Jorge Prado (GasGas). Ima 92 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki). Če jih bo imel po zaključku dirke 120, bo prvič prvak v MXGP.

Debi na dirki SP za Peklaja

V nižjem razredu MX2 v Turčiji ne bo dirkal samo Jan Pancar. Ta je minuli konec tedna zmagal na dirki državnega prvenstva v Škednju (v razredu MXOpen). Na zadnji dirki, na mivki v nizozemskem Arnhemu, je 23-letnik izpadel iz najboljše deseterice v skupnem seštevku prvenstva MX2, zdaj je 11. Bil je namreč 15.

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Na svetovnem prvenstvo bo debitiral 16-letni Jaka Peklaj. Že po dirki v Škednju je bilo jasno, da se po prestopu s 125-kubičnega motorja na 250-kubičnega odlično znajde. Bil je najboljši v obeh vožnjah. "Velikih pričakovanj nimam, v Turčijo grem predvsem po nove izkušnje, če mi bo uspel še dober rezultat, pa toliko bolje. Na motorju se počutim fenomenalno, v MX2 mi je mnogo bolje kot prej, je pa res, da je telo sedaj veliko bolj izmučeno, nujna je zelo dobra fizična pripravljenost. Te dni ne želim preveč razmišljati o sami dirki, glavo bom dal na 'off'," je pred odhodom v Turčijo in debijem v SP povedal Peklaj.