Gajser bo prvič letos prvi izbiral štartno rampo

Zaradi močnega naliva so odpovedali kvalifikacijsko dirko v razredu MXGP na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Turčiji. To pomeni, da bo v nedeljo prvi štartno rampo izbiral najhitrejši na treningu. To pa je bil aktualni prvak Tim Gajser.