Nadgradnja enega najbolj prepoznavnih modelov srednjega razreda #foto

Honda je za letošnjo sezono posodobila svoj potovalni enduro motocikel srednjega razreda XL750 Transalp. Z oznako 25YM (modelno leto 2025) ostaja Transalp zvest svojim terenskim in enduro koreninam, z novimi tehničnimi in vizualnimi izboljšavami pa še bolj nagovarja tiste, ki iščejo vsestranski motocikel – tako za cestna potovanja kot za raziskovanje izven utrjenih poti.

Honda Transalp je eden izmed najbolj prepoznavnih modelov v segmentu srednje velikih potovalno-enduro motociklov. Njena zgodovina sega v leto 1986, ko je prva generacija, takrat z oznako XL600V Transalp, postavila temelje za kombinacijo udobja, vsestranskosti in terenskih sposobnosti. Skozi desetletja se je razvijala in prilagajala, a vselej ohranjala značaj zanesljivega motorja srednjega razreda. Proizvodnja modela je bila prekinjena leta 2012, zadnja različica pa je bila XL700V z dvovaljnim motorjem v konfiguraciji V.

Po nekajletnem premoru se je Transalp leta 2023 vrnil v sodobni preobleki kot XL750, z močnejšim vrstnim dvovaljnikom in napredno tehnologijo. Letošnja različica 25YM prinaša novosti predvsem na področju elektronike, ergonomije in vizualnega vtisa, medtem ko zasnova pogonskega agregata in šasije ostaja nespremenjena, saj gre za preverjeno in uravnoteženo platformo.

Posodobljena ergonomija

Transalp 25YM prinaša rahlo prilagojen sedež in krmilo za več udobja pri dolgih vožnjah in boljši nadzor v stoječem položaju med vožnjo po brezpotjih. Višina sedeža znaša 850 mm, na voljo pa je tudi znižana različica z višino 820 mm in tudi 800mm, kar olajša rokovanje z motociklom voznikom nižje rasti.

Kljub robustnemu videzu pa je teža motorja ugodno nizka, saj s polnim 16,9-litrskim rezervoarjem znaša le 210 kilogramov. To je zelo ugodno razmerje med težo in zmogljivostjo v tem segmentu. Zaradi lahke jeklene okvirne zasnove, optimizirane šasije in učinkovite razporeditve teže je motor okreten in vodljiv tako na asfaltu kot na zahtevnejših makadamskih poteh.

Foto: Honda Foto: Honda

Nov žaromet, izboljšan TFT-zaslon in povezljivost

25YM ima rahlo spremenjen sprednji del z novim LED-žarometom, ki ponuja boljšo svetlobno razpršitev. Tako je na videz nekoliko bolj agresivne, zdaj celo oblikovno nekoliko spominja na večjo Africo Twin.

Posodobljen 5-palčni barvni TFT-zaslon ima višjo svetilnost in je tako bolje viden v vseh svetlobnih pogojih. Sistem omogoča izboljšano povezljivost s pametnimi telefoni (prek aplikacije Honda RoadSync), kar omogoča upravljanje navigacije, klicev in glasbe neposredno prek krmilnih stikal. Nova programska oprema omogoča tudi bolj intuitivno upravljanje voznih načinov in nastavitev motocikla.

Prožen, zanesljiv in vsestranski pogonski sklop

Srce Transalpa tudi v sezoni 2025 ostaja znani 755-kubični vrstni dvovaljnik, ki razvije 67,5 kW (92 KM) pri 9.500 vrt/min in 75 Nm navora pri 7.250 vrt/min. Gre za sodoben, kompakten in lahek motor, ki zagotavlja prijeten značaj in dovolj moči za vsakodnevno vožnjo in tudi daljša potovanja z vso opremo.

Na voljo je pet voznih načinov: Rain, Standard, Sport, Gravel in prilagodljivi uporabniški način. V slednjem lahko voznik individualno nastavi stopnjo posredovanja kontrole zdrsa, motornega zaviranja, odzivnosti plina in ABS-a. Opcijsko je na voljo tudi pomoč pri prestavljanju (quickshifter), ki omogoča prestavljanje brez sklopke.

Foto: Honda

Vzmetenje, zavore in podvozje brez sprememb

Transalp ostaja zvest jekleni cevni šasiji, ki je odlično uravnotežena med togostjo in prožnostjo. Vzmetenje sestavljata prednja vilica Showa, ter zadnji amortizer z možnostjo nastavitve. Kombinacija je kos tako cestni kot terenski vožnji.

Zavorni sistem ostaja enak – spredaj dva 310 mm koluta z dvobatnimi čeljustmi in en 240 mm kolut zadaj – kar zagotavlja zanesljivo in predvidljivo zavorno moč.

Ožji izbor za tiste, ki iščejo ravnovesje

Bolj vidna sprememba je tudi prenovljena barvna shema, ki motociklu daje svež, sodoben videz. Poleg klasične bele kombinacije sta na voljo še dve novi barvni različici, ki poudarjata pustolovski značaj Transalpa. Subtilne spremembe na oklepih, grafiki in zaključkih tudi prispevajo k bolj dodelanemu videzu.

25YM Honda XL750 Transalp ostaja motocikel, ki odlično uravnava razmerje med težo, močjo, opremo in ceno. Je lažji od večine tekmecev, ponuja dovolj moči za dolga potovanja in udobje tudi za sopotnika, hkrati pa ostaja dovolj okreten za mestno vožnjo in vsakodnevno uporabo. Transalp tako ostaja odlična izbira za motoriste, ki iščejo zanesljiv in vsestranski motocikel z dobršno mero pustolovskega duha.