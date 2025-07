Torkov pregled pri zdravniku, ki ga je pred dvema mesecema operiral (Giuseppe Porcellini iz Modene), je pokazal, da se je rama Tima Gajserja lepo zacelila. Petkratni svetovni prvak je prek družbenih omrežih sporočil, da bo kmalu nazaj na motorju – in dan pozneje prihaja vest, da je že sedel na svojo Hondo. "Po pozitivnem mnenju zdravnikov je Tim že vozil svojo Hondo CRF450R in trening je šel dobro," so v sporočilu za javnost zapisali pri Hondini tovarniški ekipi prvenstva MXGP. Do vrnitve na dirko seveda Tima še čaka nekaj dela, tako ga vsaj ta konec tedna na Finskem zagotovo še ne bomo videli.

Pred poškodbo je imel Tim Gajser rdečo tablico vodilnega v svetovnem prvenstvu MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Ne bo me na dirko na Finskem, a bi rad sporočil, da pot okrevanja poteka dobro. Zdravniki so mi rekli, da je napredek z ramo izvrsten, in sem prvič lahko vozil motor. Šlo je dobro. To je velik mejnik. Zdaj pa res lahko začnem delati na svoji vrnitvi," je povedal Gajser, ki je pred usodnim padcem na VN Švice dobil tri od uvodnih petih dirk sezone. Nato je izpustil naslednjih šest dirk in izgubil vse možnosti za šesto svetovno lovoriko. Je deveti v skupnem seštevku. "Ni bi bilo lahko, ko sem manjkal na dirkah. Vesel sem vse podpore navijačev in komaj čakam, da se spet vidimo."

Konec tedna bo na VN Finske v MXGP dirkal Jan Pancar (TEM JP253 KTM). To bo 13. od 20 dirk letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem se po poškodbi Tima Gajserja za naslov prvaka borita veteran Romain Febvre (Kawasaki) in novinec Lucas Coenen (KTM).