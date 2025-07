Slovenci po veliki drami do zmage nad Srbijo in zaključnega turnirja, slovo Vinčića

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi v ligi narodov v polnih Stožicah s 3:2 (21, -23, -23, 18, 15) v nizih ugnala Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu, in se uvrstila na zaključni turnir osmerice. Že pred srečanjem je bilo sicer jasno, da Slovenijo na zaključni turnir pelje zmaga s katerimkoli rezultatom. Po dramatični tekmi se je s čustvi nabiti slovesnosti poslovil tudi dolgoletni podajalec Dejan Vinčić, ki pa na svoji zadnji tekmi ni igral. Slovenci so v ligi narodov zasedli šesto mesto, v četrtfinalu pa jih čaka boj s Francijo.

Na zaključni turnir je Slovenijo peljala vsaka zmage, v luči tega pa je Soli na igrišče poslal podajalca Uroša Planinšiča, srednja blokerja Saša Štalekarja in Jana Kozamernika, sprejemalca Žigo Šterna in Roka Možiča ter korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Grego Okrogliča.

Slovenci so dodobra izkoristili energijo v glasnih Stožicah in si po seriji točk v prvem nizu priigrali prednost 9:5. Čeprav so se Srbi približali na vsega točko, je nato prednost domačih znova narasla na pet točk, po asu Možiča pa na šest (22:16), kar je bilo dovolj za vodstvo.

Drugi niz so bolje odprli Srbi in povedli s 6:3, Slovenci pa so jih v nadaljevanju vseskozi lovili in prehiteli pri 13:12. Srbi se ni dali in bili do končnice vseskozi s točko prednosti, pri 23:24 pa je Možič žogo poslal v avt za izenačenje na 1:1. Slovenci so šele po menjavah, v igro sta prišla mlada Nejc Najdič in Nik Mujanović, našli boljši ritem. Kljub temu pa je bil niz povsem izenačen. S prednostjo točke so v končnico prišli gosti in ga hitro z asom Marka Ivovića tudi končali.

Srbi so bili izjemno trd oreh. Foto: Grega Valančič

V četrtem nizu si je Slovenija le priigrala malce bolj oprijemljivo prednost proti žilavim in v obrambi zelo borbenim Srbom. Po dveh zaporednih blokih je bilo na semaforju 15:9, prednost pa je le še rasla. Dvoboj in s tem odločitev o slovenskem nastopu na zaključnem turnirju je posledično dal peti niz.

V sijajnem vzdušju v Stožicah so bili ves čas korak spredaj domači, ki so imeli nekajkrat prednost dveh točk, a so jih Srbi ujeli. V dramatičnem razpletu so na krilih domačega občinstva do visoke prednosti (13:8) prišli Slovenci, nato pa dovolili izenačenje na 13:13. Prvo zaključno žogo so imeli Slovenci, izkoristili pa tretjo za veliko veselje v Stožicah.

Pri Slovencih se je točkovno najbolj izkazal Možič s 24 točkami, tudi Nik Mujanović pa je v zadnjih treh nizih dosegel večino svojih 15 točk. Pri Srbih sta bila najbolj uspešna Nikola Brborić s 17 in Marko Ivović s 16 točkami.

Slovenski odbojkarji imajo tudi tokrat bučno podporo s tribun. Foto: Grega Valančič

Slovenci so v Stožicah najprej premagali Kanado s 3:1, nato Nizozemsko s 3:0, v soboto pa so morali priznati premoč svetovnim prvakom Italijanom z 0:3. Navidez so si s tem zaprli vrata zaključnega turnirja, a so jim danes pomagali Kanadčani, Japonci in Kitajci. S tem so imeli na zadnji tekmi vse v svojih rokah, s slavjem proti Srbiji pa so po razmerju zmag in porazov 7-5 zasedli šesto mesto. To pomeni, da se bodo konec tega meseca na Kitajskem v četrtfinalu pomerili proti Franciji.

Slovo Vinčića

Na zaključnem turnirju pa ne bo igral Vinčić, ki se je reprezentančno upokojil po koncu dvoboja s posebno slovesnostjo na igrišču, na kateri se bodo dolgoletnemu podajalcu poklonili številni vidni člani reprezentance ter ob družini in prijateljih tudi številni visoki gosti na čelu s predsednico države Natašo Pirc Musar.

Dejan Vinčić se je poslovil od reprezentance. Foto: Grega Valančič

Osemintridesetletni Vinčić je za izbrano vrsto odigral 238 tekem in se podpisal pod vse največje uspehe Slovenije na velikih tekmovanjih. Trikrat je bil srebrn in enkrat bronast na evropskem prvenstvu, do četrtega mesta je pomagal reprezentanci enkrat na SP in dvakrat v ligi narodov, na lanskih OI pa je bila Slovenija peta.

Vinčić je bil vseskozi ob igrišču v pripravljenosti, a je pomembnost dvoboja narekovala igranje tistih, ki so bili v zadnjih tednih bolj aktivni. Vinčić se je reprezentančno upokojil po 238 tekmah z državnim grbom na prsih.

Liga narodov, 20. julij: Lestvica lige narodov

Preberite še: