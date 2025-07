Slovenci proti Italiji ostali praznih rok

Slovenci sicer še niso povsem izgubili možnosti za uvrstitev med najboljšo sedmerico, ki si zagotovi nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem, a nimajo vsega v svojih rokah. Varovanci Fabia Solija imajo na računu šest zmag in pet porazov, s čimer so zunaj omenjene sedmerice. Zaključni turnir so si že zagotovili Brazilci (10-1), Italijani (9-2), Francozi (8-3), Poljaki (7-4), en osvojen niz pa manjka še Japoncem (7-4). Sledijo Kuba (6-5), Ukrajina (6-5), Bolgarija (6-5), ZDA (6-5) in Slovenija (6-5).

Italijanski strateg na slovenski klopi je v prvo postavo uvrstil podajalca Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna, sprejemalca Roka Možiča in Žigo Šterna, srednja blokerja Jana Kozamernika in Saša Štalekarja, prost igralec pa je bil Jani Kovačič. Soli znova ni mogel računati na poškodovanega blokerja Alena Pajenka, turnir pa bo v celoti zaradi dolgotrajnega okrevanja po bolezni izpustil tudi kapetan Tine Urnaut.

Slovenci niso našli pravega odgovora na igro Italijanov. Foto: Aleš Fevžer

Italijani so silovito začeli obračun in si hitro priigrali štiri točke naskoka, nato pa z nekaj napakami vrnili Slovence v prvi niz. Po asu Roka Možiča je bil izid izenačen na 12:12. Varovanci Fabia Solija so na krilih "prebujenja" nato povedli s 17:15, a so Italijani po minuti odmora nanizali tri zaporedne točke. Na koncu sta se za odločilna v prvem nizu izkazala dva asa Kamila Rychlickega, ki je Italijo povedel v vodstvo s 23:20, Italijani pa so zatem prvi niz dobili s 25:22.

V drugem nizu so imeli Italijani ves čas točko ali dve prednosti, domača vrsta pa nikakor ni mogla priključiti. Po nekaj napakah in asu Rychlickega je bilo na semaforju 17:12 za goste. Bližje kot na štiri točke zaostanka Slovenci niso več prišli, Italijani pa so bili še niz oddaljeni od zmage.

Zahodni sosedi so bili tudi v tretjem nizu od samega začetka v prednosti po vodstvu s 3:0. Slovenci, ki so opravili nekaj menjav, so se približali na točko, vendar so imeli Italijani odgovor. Z blokom so prednost dvignili na 14:7, nato pa je v zadnjem jurišu Slovenija še prišla najprej na tri, nato na dve, kasneje pa celo na točko razlike (20:21). Z asom je Možič nato izenačil na 23:23 in poskrbel za delirij v Stožicah, a so nato Italijani ob vodstvu s 24:23 izkoristili prvo zaključno žogo in tretji niz dobili s 25:23.

Slovenci so imeli v Stožicah bučno podporo. Foto: Aleš Fevžer

V nedeljo bodo na treh turnirjih od tistih, ki se borijo za uvrstitev na zaključni turnir, še tekme ZDA - Japonska (v Chibi), Kitajska - Kuba, Bolgarija - Iran (obe v Gdansku), Ukrajina - Kanada in kot omenjeno Srbija - Slovenija (obe v Ljubljani).