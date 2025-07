Slovenci brez izgubljenega niza do šeste zmage

Foto: Grega Valančič

Slovenski odbojkarji so v sredo premagali Kanado (3:1), po drugi zmagi v domači dvorani pa so napravili nov pomemben korak v lovu na zaključni turnir. Nanj se bo uvrstilo sedem najboljših ekip ligaškega dela, medtem ko so Kitajci kot gostitelji tja že uvrščeni.

Na vrhu lestvice so trenutno z osmimi zmagami Brazilci (8-1) in Italijani (8-2), sledijo Poljaki (7-3) in Japonci (7-3), šest zmag pa so zbrali Francozi (6-3), Ukrajinci (6-4), Kubanci (6-4) in Slovenci (6-4). S petimi sledijo Iranci, Argentinci in Američani.

Italijan na slovenski klopi Fabio Soli ni mogel računati na poškodovanega Alena Pajenka. Ta si je proti Kanadi zvil gleženj, kako dolgo bo moral srednji bloker počivati, pa še ni znano, potem ko je danes opravil zdravniške preglede. V prvi postavi je zaigral Sašo Štalekar, kot prosti igralec pa je priložnost namesto Janija Kovačiča dobil Grega Okroglič. Sicer je bila postava enaka kot proti Kanadi s podajalcem Urošem Planinšičem, sprejemalcema Žigo Šternom in Rokom Možičem, korektorjem Tončkom Šternom in še drugim blokerjem Janom Kozamernikom.

Foto: Grega Valančič

Slovenci so se že sredi prvega niza po nekaj začetnih težavah z odličnimi servisi in blok-obrambo odlepili od tekmecev (17:13) in si nato nabrali občutno prednost (20:14) za mirno končnico. Po izenačenem začetku drugega dela so s štirimi zaporednimi točkami prišli do prednosti 12:8. Ko so se Nizozemci malce približali (13:15) sta Možič z močnim napadom in Kozamernik z blokom znova vzpostavila prednost štirih točk, do konca niza pa se razmerje moči ni več spremenilo.

Tudi tretji niz je bil sprva izenačen, nato pa so domači tudi po zaslugi asa Tončka Šterna povedli s 13:10. Prednost je nato še narasla, ob mirni končnici pa so se Stožice že pripravljale na proslavljanje pomembne zmage. V domači izbrani vrsti so si točkovno breme porazdelili oba Šterna, Tonček je dosegel 12, Žiga pa 10 točk, Možič (11) ter srednja blokerja Štalekar (7) in Kozamernik (6).

V petek bosta v Stožicah dve tekmi, in sicer Ukrajina - Srbija (16.30) ter Nizozemska - Kanada (20.00).