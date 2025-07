Slovenci bodo uživali v Stožicah, prihaja tudi Gheorghe Cretu

Slovenski odbojkarji so na uvodnih dveh turnirjih lige narodov v Rio de Janeiru in Burgasu dosegli štiri zmage in doživeli štiri poraze. V Ljubljani si bodo ta teden proti Kanadčanom, Nizozemcem, Italijanom in Srbom skušali izboriti mesto na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki bo med 30. julijem in 3. avgustom na Kitajskem.

Slovenija je trenutno na 12. mestu v 18-članski ligi narodov. Kljub 50-odstotnemu izkupičku je še vedno v resnih kombinacijah, da se uvrsti med prvih sedem. Zadnja, osma vozovnica je že oddana Kitajski, gostiteljici zaključnega turnirja.

Po dveh turnirjih je na vrhu Brazilija (7-1), sledijo ji Poljska in Italija (oba 6-2), Japonska, Francija, Ukrajina in Argentina (vsi 5-3). Slovenija je ena od šestih ekip s po štirimi zmagami in štirimi porazi, identičen izkupiček imajo tudi Nemčija, Kuba, Iran, Bolgarija in ZDA. V zadnjem delu razpredelnice so Kanada (3-5), Kitajska in Turčija (2-6) ter Nizozemska in Srbija (obe 1-7).

Soli: Celoten proces zahteva veliko potrpežljivosti

Tine Urnaut je vedno vesel, ko lahko igra pred domačimi gledalci. Foto: VolleyballWorld "Naša ekipa je po lanskih olimpijskih igrah v Parizu doživela kadrovske spremembe. Reprezentanci se je pridružilo veliko mladih in novih igralcev, ki potrebujejo čas, da se privadijo na sistem igre in taktiko. Veliko vadimo in se o tem pogovarjamo znotraj ekipe, a kot sem dejal, celoten proces pomlajevanja terja določen čas," je na novinarski konferenci pred začetkom turnirja med drugim dejal slovenski kapetan Tine Urnaut.

"Vedno sem vesel, ko igramo pred domačimi gledalci. Za vse nas je to velik užitek ter izziv in naredili bomo vse, da si v Stožicah zagotovimo preboj med najboljših osem," je odločno dodal Urnaut, ki je zavoljo bolezni - tako kot Žiga Štern - manjkal na zadnjem turnirju v Bolgariji.

Italijanski strokovnjak na slovenski klopi Fabio Soli je pred turnirjem v Ljubljani še enkrat podaril, da je njegova ekipa v obdobju pomlajevanja. "To ni enostavna naloga, ne samo zame, temveč tudi za igralce in vse znotraj naše ekipe. Celoten proces zahteva veliko potrpežljivosti in dela, a iskreno upam, da bomo postopoma rasli in z majhnimi koraki prišli do visoke ravni, kar si vsi želimo," je med drugim dejal Soli, ki bo v Ljubljani lahko računal tudi na izkušena Gregorja Ropreta in Alena Pajenka.

Cretu v Ljubljani proti nekdanjim varovancem

Wessel Keemink prihaja skupaj z nizozemsko reprezentanco v Ljubljano samozavesten. Foto: Guliverimage Prvi tekmeci slovenskih odbojkarjev bodo Kanadčani, njihove barve na skupni novinarski konferenci pa je zastopal Brodie Hofer. "Naša ekipa je mlada in neizkušena ter se še rezultatsko lovi. Po drugi strani zdajšnji kader igra skupaj že od svojega 15. ali 16. leta in je dobro povezan, kar bomo skušali izkoristiti na turnirju v Ljubljani," je dejal Hofer.

"Na uvodnih dveh turnirjih nismo bili najbolj uspešni, a dvotedenski premor smo dobro izkoristili ter veliko in trdo vadili. V Ljubljano smo prišli samozavestni in upamo, da bomo izpolnili naše cilje," pred ljubljanskim turnirjem razmišlja nizozemski odbojkar Wessel Keemink.

Italijansko izbrano vrsto je zastopal Kamil Rychlicki. "Uživam v teh trenutkih. Naredil sem velik korak v svoji karieri, igranje na tako visoki ravni in za odbojkarsko velesilo Italijo je zame izjemno velik izziv in se ga neizmerno veselim," je dejal v Luksemburgu rojeni italijanski odbojkar poljskih korenin.

Nekdanji slovenski selektor iz Romunije Gheorghe Cretu se bo predstavil v Ljubljani kot selektor Srbije. Foto: Volleyball World

Obstanek v ligi narodov bo glavni cilj Srbije, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor iz Romunije Gheorghe Cretu. "V Ljubljani je vedno lepo igrati. Veselimo se tekem v Stožicah in upam, da si bomo na njih izborili obstanek med najboljšimi. Na zadnjih dveh turnirjih smo zelo trpeli, a še vedno vidimo luč na koncu tunela. Pred nami je zahtevna naloga," je med drugim dejal srbski odbojkar Nikola Jovović.

Slovenija se bo v Stožicah v sredo najprej pomerila s Kanado, dan kasneje z Nizozemsko. Po dnevu premora jo v soboto čaka Italija, v nedeljo pa še Srbija. Vse tekme slovenske izbrane vrste se bodo začele ob 20.30.