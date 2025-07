"Upam, da bomo gledali Slovenijo, ki se bo borila od prve do zadnje točke, pustila srce na igrišču in imela zelo, zelo veliko podporo s tribun. To je največja želja," dober teden pred začetkom domačega turnirja lige narodov v Stožicah pravi kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut in poudarja, da prilagoditev na nov, hitrejši sistem igre zahteva čas, predvsem pa potrpežljivost.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo med 16. in 20. julijem v Stožicah gostila tretji turnir lige narodov, na katerem si bo poskušala zagotoviti vozovnico na zaključni turnir osmerice na Kitajskem. Gostitelji imajo mesto tam že zagotovljeno, na razpolago je tako še sedem vstopnic.

Slovenci, ki so v poolimpijsko sezono vstopili z novim selektorjem Fabiom Solijem, pomlajeno ekipo in novim, hitrejšim sistemom igre, so na prvem turnirju v Braziliji vknjižili tri zmage in en poraz, na drugem v Bolgariji pa eno zmago in tri poraze. S štirimi zmagami so trenutno na 12. mestu med 18. reprezentancami, a še vedno v dobrem položaju, da bi konec meseca lahko nastopili v Ningboju.

Tine Urnaut pred domačim turnirjem v Stožicah:

Potrebujejo izkušnje iz težkih situacij

"Pričakoval sem nekaj podobnega. Treba je vedeti, da tudi, če bi nov sistem vpeljali z lansko ekipo, ki je skupaj igrala že dolgo, bi bilo zahtevno, zdaj pa je v ekipi veliko sprememb, nekateri igralci so prvič zraven, nekateri prvič igrajo ligo narodov in potrebujejo izkušnje. Ne le izkušnje, ko je vse v redu, ko nam gre, ampak ko je težko, ko smo tri, štiri točke zadaj," je na druženju z novinarji dejal kapetan Tine Urnaut, ki je drugi turnir v Burgasu zaradi bolezni spremljal kot gledalec na daljavo.

Korošec, ki trenira po prilagojenem programu in kot pravi, še ne ve, kdaj bo tudi na igrišču lahko pomagal reprezentanci, je sicer zadovoljen, kako so se mlade moči vklopile v ekipo, a pri tem izpostavlja pomembnost potrpežljivosti.

Slovenci letos nastopajo v prevetreni zasedbi, z novim selektorjem Fabiom Solijem in novim načinom igre, ki za ponotranjenje in prilagoditev zahteva čas. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Povsem drugačna zgodba kot v klubu

"Mlajši fantje so se zelo dobro vklopili, je pa treba biti potrpežljiv. V reprezentanci gre za drugačen položaj kot v klubu. Tam imaš pet, šest treningov na teden, v 20 treningih na mesec lahko tako neko stvar precej hitro izboljšaš. Tu pa je drugače. Pred turnirjem imaš morda en normalen trening, med turnirjem pa morda pol treninga, saj več ne znese. To se potem vleče en, dva konca tedna, v mesecu dni morda narediš tri normalne treninge, ki bi jih v klubu veliko prej. To je velika razlika. Dobro je, da imamo zdaj do turnirja v Stožicah lepo obdobje za treninge, tako da se lahko vidi, kako se napreduje, kako se stvari izboljšujejo," razlaga 36-letnik.

Do prilagoditev na nov sistem ne gre čez noč

Kot vzor izpostavlja igro Japonske in Francije. "Ti reprezentanci igrata sistem, ki bi ga morali mi. Pri njih je, ne glede na to, kdo je na igrišču, sistem igre isti, ideja je ista. To je to, česar se moramo mi čim prej navaditi. Dobre situacije je treba izkoristiti, nasprotniku pa ne podarjati nič. To mora biti naša ideja. A razlika je, da smo mi šele začeli igrati tako hitro, Francozi pa na ta način igrajo že osem let, Japonci deset ali pa še več. Že mlajše učijo, da se ne dela napak v težkih situacijah, da se igra hitro, da si potrpežljiv, da odigraš z blokom ... Mi smo lani nekaj delali na ta način, a to zdaj je precej hitrejša igra, tako da se ne moremo prilagoditi iz danes na jutri, ampak potrebujemo potrpežljivost. To so vse koraki, ki so potrebni, da napredujemo, da lahko igramo boljšo odbojko. V tem trenutku se borimo za uvrstitev na zaključni turnir, a mislim, da je od vsega najbolj pomembno tisto, kar se dogaja v dvorani in na igrišču."

Pričakuje turnir presenečenj

Slovenska reprezentanca ima še vedno lepe možnosti za preboj na zaključni turnir. V Stožicah se bo najprej, 16. julija, pomerila s 14. Kanado, dan kasneje s 17. Nizozemsko, nato s svetovno prvakinjo Italijo, ki je tretja, za konec pa z zadnjo Srbijo. Tekmeci v Ljubljano tako prihajajo z različnimi cilji, eni se bodo borili za zaključni turnir, drugi za obstanek.

"Upam, da bomo gledali Slovenijo, ki se bo borila od prve do zadnje točke, pustila srce na igrišču in imela zelo, zelo veliko podporo s tribun. To je največja želja." Foto: www.alesfevzer.com

"Upam, da bomo gledali Slovenijo, ki se bo borila od prve do zadnje točke, pustila srce na igrišču in imela zelo, zelo veliko podporo s tribun. To je največja želja. Prestale reprezentance bodo prišle sem vsaka s svojimi cilji in mislim, da bodo vse ekipe dale svoj maksimum, da bodo igrale najboljšo mogočo odbojko, tako kot tudi mi. Ne glede na to, kakšna je v tem trenutku lestvica, k nam prihajajo tudi ekipe, ki se bodo celo borile za obstanek v ligi narodov, kar je zelo pomembno. Pričakujem turnir z veliko presenečenji," pred domačim turnirjem še dodaja kapetan.

Slovence, katerih glavni cilj sezone je sicer septembrsko svetovno prvenstvo, prva tekma v Stožicah čaka prihodnjo sredo ob 20.30 proti Kanadi.

Lestvica lige narodov

Liga narodov, tretji turnir (Stožice 16.–20. julij), slovenske tekme Sreda, 16. julij

20.30 Kanada – Slovenija Četrtek, 17. julij

20.30 Nizozemska – Slovenija Sobota, 19. julij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 20. julij

20.30 Srbija – Slovenija

