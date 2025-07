Srbski odbojkarski strokovnjak Slobodan Kovač je novi selektor turške moške reprezentance, je zapisala srbska tiskovna agencija Tanjug. Sedeminpetdesetletni Kovač je bil med letoma 2017 in 2019 selektor Slovenije, vodil pa je tudi Srbijo in Iran.

Na klubskem prizorišču je v domovini treniral Radnički iz Kragujevca, Perugio in Cisterno v Italiji, Belgorod v Rusiji, Jastrzebski Wegiel in Skra Belchatow na Poljskem ter Ankaro in Fenerbahče v Turčiji.

Turki so v ligi narodov na osmih tekmah dvakrat zmagali in šestkrat izgubili, tako da so na 16. mestu med 18. udeleženci.