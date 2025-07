Slovenski odbojkarji bodo med 16. in 20. julijem v Ljubljani gostili zadnji turnir lige narodov in si pred domačimi navijači na tekmah proti Kanadi, Nizozemski, svetovni prvakinji Italiji in Srbiji poskušali zagotoviti uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice konec julija na Kitajskem. "Veliko reprezentanc bo prišlo z nožem med zobmi in se bodo zagotovo borile po najboljših močeh. Tudi mi bomo morali narediti enako," pravi kapetan Tine Urnaut, ki z rojaki trenutno zaseda 12. mesto, a imajo še vedno lepe možnosti za napredovanje.

Slovenska moška reprezentanca si je na uvodnem turnirju v Riu de Janieru priigrala tri zmage in en poraz, na drugem turnirju v Burgasu, kjer je nastopila oslabljena, pa je trikrat izgubila in enkrat zmagala. Slovenci zdaj zasedajo 12. mesto, a imajo še vedno dobre možnosti za napredovanje za zaključni turnir, na katerem se bo na Kitajskem merilo osem zasedb.

Selektor Fabio Soli na pripravah za turnir v Stožicah zdaj lahko računa na vse svoje odbojkarje, saj sta se v postavo vrnila kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern, ki sta zaradi bolezni izpustila Burgas. Reprezentanco sta v tem tednu okrepila še dva standardna člana Gregor Ropret in Alen Pajenk, ki sta po dogovoru s selektorjem izpustila začetek sezone.

Slovenci se bodo na treningih do turnirja posvečali dvema ciljema, uigravanju ekipe v sklopu novega sistema igre in rezultatom, ki si jih želijo doseči pred domačimi navijači.

Urnaut: Izkoristiti moramo priložnosti, ko smo v težkih položajih

Uvodni tekmeci Slovencev v dvorani Stožice bodo Kanadčani, s katerimi so se nazadnje pomerili na olimpijskem turnirju v Parizu. Dan kasneje bo sledil obračun z Nizozemci, ki bodo v Ljubljani naredili vse, da obstanejo v ligi narodov. Po dnevu premora jih čaka dvoboj z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani, za konec pa še srečanje s Srbi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Kapetan Tine Urnaut, ki je drugi turnir izpustil, si želi, da bi bili bolj potrpežljivi in bi znali prepoznati položaje, iz katerih lahko dosegajo točke. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

"Mislim, da bo turnir zelo zanimiv in z veliko presenečenji, ker bo veliko reprezentanc prišlo z nožem med zobmi in se bodo zagotovo borile po najboljših močeh. Tudi mi bomo morali narediti enako. V preteklosti smo videli, da s podporo naših navijačev v Stožicah igramo še veliko bolje, in bi bil zelo vesel, da tudi tokrat vidim polne tribune. Kar se tiče igre, moramo biti precej bolj potrpežljivi, kot smo bili na zadnjem turnirju, in prepoznati položaje, iz katerih lahko dosegamo točke. Izkoristiti moramo priložnosti, ko smo v težkih položajih, ko ne moremo zaključiti napadov ali pa jih nima smisla zaključevati, da ne tvegamo po nepotrebnem. Tak način igre, na kakršnega poizkušamo igrati, torej kar se da hitro, zahteva to, da smo še bolj zbrani in zavestni v ključnih trenutkih in da se čim prej prilagodimo na tak način igre in ga čim bolje izkoristimo. Zdaj imamo na voljo 14 dni, da lahko treniramo in delamo na tem, in upam, da bo rezultate videti že na domačih tekmah," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Urnaut.

Slovenci trenutno 12. Po osmih tekmah so Slovenci s štirimi zmagami in 11 točkami na 12. mestu med 18 sodelujočimi, a še vedno z dobrimi možnostmi za preboj med osmerico. Osma je trenutno Nemčija, prav tako s štirimi zmagami, a 15 točkami. Italijani so trenutno s šestimi zmagami tretji, Kanadčani s tremi 14., Nizozemci in Srbi pa z eno zmago zasedajo predzadnje in zadnje mesto.

"Želimo igrati drugače kot v prejšnjih letih ter v ta sistem čim hitreje vpeljati tudi vse mlajše igralce. Mislim, da so se že kar dobro vključili, ampak nihanj v naši igri je še vseeno malo preveč." Foto: Daniel Novakovič/STA

"Vemo, da je zadnji turnir v Stožicah najpomembnejši, kar se tiče rezultata in točk, da se uvrstimo na zaključni turnir na Kitajsko, ampak ne glede na to in tudi ne glede na prejšnje predstave vsi vemo, da imamo letos pomlajeno ekipo in da preizkušamo nov sistem igre. Želimo igrati drugače kot v prejšnjih letih in v ta sistem čim hitreje vpeljati tudi vse mlajše igralce. Mislim, da so se že kar dobro vključili, ampak nihanj v naši igri je še vseeno malo preveč. Razlika v tem je bila med prvim in drugim turnirjem kar velika. To moramo čim prej odpraviti in najti konstantno igro. Vsa Slovenija ve, kaj nam pomenijo Stožice, sploh ko so polne, ko pridejo navijači in nam dajo dodatno moč. Po eni strani bi rekel, da rezultat mogoče ne bo toliko v prvem planu, ampak po drugi strani bomo vseeno naredili vse za navijače in poskušali zmagati. Nasprotnike poznamo in mislim, da bodo vse štiri tekme zanimive in kvalitetne. Zagotovo bodo navijači lahko prišli na svoj račun. Mi pa se jim bomo poskušali oddolžiti," razmišlja nosilec slovenske igre Tonček Štern.

"Ta dva tedna sta prišla prav, da spet dvignemo raven igre, kot želimo, in gremo v smer, ki si je želimo, ter se s pomočjo naših navijačev veselimo zmag." Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

"Možnosti za finalni turnir so še vedno tukaj"

Podajalec Uroš Planinšič, ki mu je Soli v Burgasu namenil veliko priložnosti za dokazovanje, s prikazanim v Bolgariji ni bil preveč zadovoljen, a je hkrati prepričan, da s soigralci na turnirju v Ljubljani lahko iztržijo precej več. "S turnirjem v Bolgariji in izkupičkom treh porazov in ene zmage ne moremo biti zadovoljni. Je manj, kot smo si želeli, ampak na žalost si z igro, ki smo jo prikazali, nismo zaslužili več. Na trenutke smo igrali tako, kot smo si želeli, ampak je bilo teh trenutkov na žalost premalo. Zdaj smo, kjer smo. Možnosti za finalni turnir so še vedno tukaj. Čaka nas turnir v Stožicah pred domačimi navijači, kjer lahko ponovno naredimo dober rezultat. Ta dva tedna moramo zelo dobro izkoristiti za treninge, da se vrnemo v formo, tako fizično kot tudi taktično in sistemsko, kot smo igrali v Braziliji. Da analiziramo tekme, vidimo, kje se moramo izboljšati, in delamo na tem. Vemo, da je v obdobju lige narodov malo časa za trening in da nam bosta ta dva tedna prišla prav, da spet dvignemo raven igre, kot želimo, in gremo v smer, ki si je želimo, ter se s pomočjo naših navijačev veselimo zmag."

Tretji turnir lige narodov se bo v Stožicah začel 16. julija, ko bodo na sporedu trije obračuni. Prvi se bodo ob 13. uri med seboj pomerili Ukrajinci in Nizozemci, ob 16.30 bo sledil dvoboj med Srbijo in Italijo, Slovenci pa se bodo s Kanadčani udarili ob 20.30.

Lestvica lige narodov