Slovenska ženska reprezentanca v sedeči odbojki, ki že 30 let spada v del evropske elite, se tudi letos z visokimi pričakovanji odpravlja na evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila Madžarska.

Skupno imajo slovenske odbojkarice na evropskih prvenstvih zdaj že deset medalj, med njimi tudi dve zlati (1999, 2001). Srebne so bile na zadnjem evropskem prvenstvu jeseni 2023 v Italiji, leto pa mineva tudi 30 let od prve slovenske kolajne na evropskih prvenstvih.

Dosežki slovenske reprezentance na evropskih prvenstvih:



2023 – Evropsko prvenstvo, 2. mesto

2015 – Evropsko prvenstvo, 3. mesto

2013 – Evropsko prvenstvo, 3. mesto

2009 – Evropsko prvenstvo, 3. mesto

2007 – Evropsko prvenstvo, 3. mesto

2005 – Evropsko prvenstvo, 3. mesto

2003 – Evropsko prvenstvo, 2. mesto

2001 – Evropsko prvenstvo, 1. mesto

1999 – Evropsko prvenstvo, 1. mesto, prvi naslov evropskih prvakinj

1995 – Evropsko prvenstvo, 3. mesto, prvo odličje na evropskih prvenstvih

Tekme Slovenije na predtekmovanju

Pred reprezentanco je evropsko prvenstvo, ki bo potekalo med 27. julijem in 2. avgustom v Győru. Slovenija bo igrala na predtekmovanju v skupini A, ob njej pa še Madžarska (30. julij), Poljska (28. julij) in Ukrajina (29. julij). V skupini B bodo Hrvaška, Francija, Nemčija, Italija in Nizozemska.

Cilj je polfinale

"Za nami je zadnji trening, danes odpotujemo na Madžarsko. Priprave so potekale dobro, dekleta so kakovostno trenirala, dobro smo razpoloženi in z optimizmom pričakujemo evropsko prvenstvo," je povedal selektor reprezentance Marko Pokleka po zaključku treninga reprezentance. Pri delu mu pomaga pomočnica Danica Gošnak, v timu pa je tudi fizioterapevtka Anja Mihorko.

Za Slovenijo bodo na Madžarskem nastopile Suzana Ocepek, Mira Jakin, Klara Vrabič, Jana Ferjan, Senta Jeler, Barbara Kocmur, Vesna Pogačar, kapetanka Tija Vrhovnik, Valentyna Brik, Tanja Kodrič in Janja Bizjak.

Trener odbojkaric: Realno je dosegljiva tudi medalja

"Vsi upamo, da bo na EP lahko pomagala tudi Valentyna Brik, saj jo pred začetkom tekmovanja čaka še ena klasifikacija. Zato imamo pripravljena dva načrta – z Valentyno in brez nje. Naš cilj je polfinale, realno pa je dosegljiva tudi medalja," je bil jasen trener Pokleka, ki se zaveda, da bo pot do kolajne nekoliko lažja, če bo v ekipi tudi Valentyna Brik.

"Pripravili smo se tako, da bi bila naša igra v napadu raznolika. Osredotočili smo se na igro napada po paraleli. Na tem področju smo veliko delali. Naš adut mora biti tudi dober, agresiven in natančen servis," je še povedal selektor o adutih Slovenije, ki jo na predtekmovanju čakajo tekme proti Poljski, Madžarski in Ukrajini.

Brez podcenjevanja

"Med sabo se zelo dobro poznamo. Z Ukrajino v tej skupini izstopamo po kakovosti, vendar bomo to morali potrditi na terenu. Ni lahkih tekem. Če bomo podcenili Poljsko in Madžarsko, se lahko močno opečemo," svoje varovanke opozarja trener Pokleka, ki v idealnih razmerah tekme začenja s postavo Brik, Ocepek, Vrhovnik, Ferjan, Kocmur, Vrabič. Na tokratnem evropskem prvenstvu ne bodo mogli računati na dozdajšnjo kapetanko Leno Gabršček.