Oven

Nekdo, ki vam je blizu, vam zelo zavida. Vse skupaj je čisto neškodljivo, a še vedno pazite na nenadne komplimente, ker verjetno ne bodo mišljeni dobronamerno. Ta oseba bi vsekakor želela biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti, kar ste vi že končali. Enostavno nadaljujte svojo pot in sledite svojim ciljem.

Bik

Zavedate se svojih sposobnosti, a ne zavedate se še obsega vašega talenta. Najbolje bi bilo, če bi nekaj časa vložili vanj. Nikoli se ne boste izboljšali, če vas bodo nenehno ovirale druge obveznosti. Vzemite si nekaj časa in ustvarite nekaj, kar bo imelo vrednost, pa čeprav bo to lahko dolgo trajalo.

Dvojčka

Umetnost ni nujno vaša močna vrlina. Nihče vas ne bo obtožil, če boste preveč občutljivi do čustev drugih ljudi, a danes boste obrnili nov list. Novi in izboljšani ton vaših misli in čustev bo veliko bolj skrbeč do okolice. Zelo boste presenečeni, kako učinkovit je lahko ta pristop. Vsekakor sledite vaši intuiciji.

Rak

Če se ne boste danes vkrcali na letalo, se boste v bližnji prihodnosti. Želja po popotovanjih se bo vrnila, najverjetneje se boste odpravili nekam v eksotične kraje. Uživajte v času, ko boste odsotni, a vsekakor se boste morali tudi vrniti. Vaš duh po pustolovščinah je odvisen od užitka v vašem življenju.

Lev

Pozitivne spremembe se le redko zgodijo brez truda. Imejte to v mislih, ko se bo pričelo preoblikovanje. Vse se bo zgodilo zelo hitro. Vse skupaj vas bo speljalo v dvome. Ne boste vedeli, kje boste končali. To bo samo prehodno obdobje. Zaupajte si in vašemu trudu, na koncu boste nagrajeni.

Devica

Imate preveč prtljage, ki se je morate znebiti in danes bo pravi dan za to. Ne shranjujte vseh stvari, sploh pa ne tistih, ki jih niti ne rabite, saj samo zavzemajo nepotreben prostor. Dan bo tako idealen, da malce očistite hišo ali stanovanje. Znebite se tudi starih bremen. Na koncu se boste počutili veliko bolje.

Tehtnica

Soočenje s partnerjem bo danes napačna igra v vašem razmerju, nesmiselno pa bi bilo dokončno oditi. Pogovorita se in poiščita kompromis, ki bo ustrezal obema. Ta rešitev bo izboljšala situacijo, počasi in sigurno. Najverjetneje ne bo popolna zmaga, a tako vsaj ne boste izgubili čisto vsega. Nikar ne prehitevajta dogodkov.

Škorpijon

Razmerja bodo danes dobra in to bo lahko pripeljalo do čudežev. Nekatera boste lahko poglobili. Ne vzemite ničesar za samoumevno. Ne bo vse, kakor se bo zdelo. Nekdo ima neporavnane račune z vami. Pazite, da ne boste prišli preblizu tej osebi. Vaš imunski sistem bo malce oslabljen.

Strelec

Dobili boste neko novo informacijo, ki vas bo preusmerila k novim interesom. Želeli boste potovati v oddaljene kraje. Spoznali boste tudi nekaj novih ljudi, ki so izobraženi, iz tujih dežel ali oboje. Imeli bodo zelo zanimive zgodbe in z veseljem jim boste prisluhnili. Kakorkoli že bo, navdušeni boste nad dogajanjem.

Kozorog

Občutek, da je vse mogoče, bo danes v močno ospredju. Ampak le, če si boste cilje postavili dovolj visoko. Polni boste optimizma, upanja in čutili boste potrebo, da bi poglobili čustvene želje. Vzemite si čas in raziščite vaša nova čustva. Privoščite si nove čustvene izkušnje in pustolovščine.

Vodnar

Prišlo bo do težav, ko boste pri koncu s stvarmi. Imeli boste težave z zbranostjo in misli nikakor ne boste mogli usmerili na pomembne projekte. Po drugi strani pa se bo nekaj vaših projektov kmalu uresničilo, zato se le skoncentrirajte. Ko boste vse končali, vam bo ostal čas za zabavo.

Ribi

Čutili boste, da sta si s partnerjem bližje kot v zadnjih dneh, kar vas bo razveselilo in ponovno bo vneslo optimizem v vaše življenje. Občutljivost, ki je bila prisotna še včeraj, bo danes mimo. Samske čaka v prihajajočih dneh romanca, saj boste oddajali briljantno energijo. Bodite pozorni, saj novo poznanstvo ne bo obetavno na dolgi rok.