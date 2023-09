Z le 16 leti bo slovenski talent tekmoval z najboljšimi na svetu

Že nekaj let za najbolj ambicioznega mladega slovenskega motokrosista velja Jaka Peklaj. Z zasebno družinsko ekipo in 250-kubičnim Husqvarninim motorjem je dobil zadnji dve dirki državnega prvenstva MX2 in zdaj odpeljal svoji prvi dve dirki svetovnega prvenstva MX2. Razlog: da se čim bolje pripravi na svoj prvi nastop na pokalu narodov (MXON) z reprezentanco Slovenije. "Počaščen sem, da grem lahko na to dirko s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem."

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Danes 16-letni Jaka Peklaj iz Ivančne Gorice je bil štirikrat državni prvak v motokrosu na najšibkejših motorjih (65 ccm, 85 ccm). V sezoni 2021, ko ga je mučila poškodba roke, je prvič dirkal na 125-kubičnem motorju in državno prvenstvo končal na drugem mestu. V zadnjih treh sezonah je nastopal tudi na dirkah italijanskega in evropskega prvenstva (EMX125), lani in letos pa na domačem prvenstvu nekajkrat tudi na 250-kubičnem motorju.

Sredi letošnje sezone se je odločil, da je 125-kubični motor zanj zgodovina. "Letos sem začel na polovici sezone redno trenirati na 250-kubičnem. Tekmovalni preskok s 125 na 250 pa je bil po tekmi mladinskega svetovnega prvenstva, ko je eden izmed voznikov skočil name. Rekel sem si, da imam dovolj 125-kubičnega motorja in grem raje na večjega in se osredotočim na pripravo za naslednjo sezono." Odločitev je bila očitno prava, saj je suvereno dobil zadnji dve dirki domačega prvenstva MX2. "Zame ta preskok ni bil tako težak, čeprav je motor dosti močnejši, malenkost težji. Se mi zdi, da je s 65 na 85 ali pa s 85 na 125 dosti težji, ker je razlika v velikosti motorja večja. Tukaj pa je motor podobno velik."

"Počaščen, da grem lahko na to dirko s Timom in Janom"

Na dirki v Maggiori Foto: Matej Podgoršek Samo Tim Gajser in Jan Pancar sta v zadnjih letih odpeljala več mednarodnih dirk, zato ni tolikšno presenečenje, da ga je selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj izbral v ekipo za bližnji pokal narodov. "To je nekaj najboljšega, da lahko predstavljaš slovenske barve. Počaščen sem, da grem lahko na to dirko s Timom in Janom. Mislim, da imamo kar dobre možnosti, da naredimo dober rezultat." To je uvrstitev okoli 10. mesta, morda celo popravijo najboljši rezultat doslej, ki je star že 25 let (deveto mesto). Za tako imenovani MXON je prijavljenih 39 reprezentant, na dirko se jih uvrsti 20. Ta je sestavljena iz treh voženj (v vsaki združijo voznike iz dveh razredov), najslabša rezultata posamezne ekipe za končni seštevek ne štejeta. Večina ekip, z izjemo ZDA, bo nastopila z najboljšimi vozniki (pri Nizozemski bo manjkal poškodovani Jeffrey Herlings).

Jaka bo na pokalu narodov nastopal v razredu MXOpen, kjer bo večina sicer vozila s 450-kubičnim motorjem, on z 250-kubičnim. "Od mene se pričakuje, da odpeljem, kot znam. To so fantje, ki so res vrhunski. Z mano bo vozil tudi Ken Roczen, ki je legenda motokrosa. Poskušal bom dobro štartati, držati svoj ritem in uživati s temi fanti." Pokal narodov, ki ga imenujejo tudi olimpijske igre motokrosistov, bo drugi oktobrski konec tedna v Erneeju v Franciji, kjer je Peklaj lani dirkal v EMX125. "Ves konec tedna je bil sicer dež. Proga bila res zahtevna. Sicer mi je pa všeč. Hrib, dolina, dolgi skoki. Dobra proga."

Predstavniki favoriziranih ekip letošnjega pokala narodov



Francija: Romain Febvre (MXGP), Tom Vialle (MX2), Maxime Renux (MXOpen)

Avstralija: Jett Lawrance (MXGP, Hunter Lawrance (MX2), Dean Ferris (MX Open)

Italija: Alberto Forato (MXGP), Andrea Adamo (MX2), Mattia Guadagnini (MXOpen)

Belgija: Jago Geerts (MXGP), Lucas Coenen (MX), Liam Everts (MXOpen)

Španija: Ruben Fernandez (MXGP, David Braceras (MX2), Jorge Prado (MXOpen)

Nizozemska: Calvin Vlaanderen (MXGP), Kay de Wolf (MX2), Glenn Coldenhoff (MXOpen)

Nemčija: Ken Roczen (MXGP), Simon Längernfelder (MX2), Tom Koch (MXOpen)

Švica: Jeremy Seewer (MXGP), Valentin Guillod (MX2), Arnaud Tonus (MXOpen)

ZDA: Aaron Plessinger (MXGP), Christian Craig (MX2), RJ Hampshire (MXOpen)

Slovenija: Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (MX2), Jaka Peklaj (MXOpen)

"Preskočil" EMX250 in v Turčiji debitiral v SP MX2

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Da bi bil na pokal narodov in naslednjo sezono, ki bo njegova prva celotna na 250-kubičnem motorju na mednarodni sceni, prišel čim bolje pripravljen, je nedavno sprejel pomembno odločitev. Da odpelje zadnje tri dirke letošnjega svetovnega prvenstva MX2. "Brez rezultatskega cilja, skušam samo odpeljati, kot znam, in uživati na motorju," nam je razlagal prejšnji konec tedna, ko smo ga spremljali v Maggiori. V konkurenci 34 voznikov je bil v kvalifikacijski vožnji 30, na dirki pa 32. v prvi, v drugi pa je odstopil. Dva tedna prej je na VN Turčije v bolj okrnjeni konkurenci osvojil svoje prve točke za svetovno prvenstvo, saj je bil 16. in 14. Prihajajoči konec tedna bo nastopil tudi na finalni dirki sezone v angleškem Matterley Basinu.

Na dirkah SP Peklaj nastopa s številko 183, saj je "njegova" 123 zasedena:

Zanj je to zagotovo velik preskok, še posebej z vidika konkurence. "Izziv in nora izkušnja, da lahko tekmujem z najboljšimi, in to na progah, ki so zelo težke. Nove izkušnje, ki mi bodo v prihodnosti zagotovo prišle prav. Fantje so bolj pametni, bolj razmišljajo, kaj bodo naredili v nekem trenutku. Ampak so še vseeno izjemno hitri. Vidi se, da so tukaj sami profesionalci. Tudi tisti, ki se pelje 20., bo dal vse od sebe. Že glede na izbiro linij se vidi, da so izkušeni." Nastop na teh treh dirkah svetovnega prvenstva MX2 sicer ne pomeni, da bo v tem tekmovanju dirkal tudi prihodnjo sezono. To bi namreč pomenilo, da bi kar preskočil evropsko prvenstvo 250. "Se še odločamo. Po koncu sezone se bomo z očetom in sponzorji pogovorili in videli, kakšen bo proračun za naslednjo sezono. In tako se bomo odločili, ali bomo šli v EMX250 ali v MX2."

Štartnine so v MX2 večje kot v EMX250, je pa na štartu manj tekmovalcev, tako da si vedno uvrščen na dirko. V EMX250 je voznikov več kot 40, podobno kot v EMX125, ko jih je tudi po 70, 80 in se je tako težko prebiti že na samo dirko 40 najboljših. "Na 125 so prvi treningi boj za preživetje. Vsi se želijo dokazati, vsak ima željo, da bi ga ekipe opazile. Vsi dajo od sebe sto odstotkov. In je res težko priti med 40," razlaga Peklaj.

Trenira in se uči od najboljših Slovencev

Peklaj tako kot Jan Pancar nastopa z družinsko ekipo in izdatno pomočjo očeta. Foto: Matej Podgoršek Na pokalu narodov mu bo nasvete delil Sašo Kragelj, eden prvih Slovencev, ki so nastopali na dirkah svetovnega prvenstva. V sezoni 2021 je dirkal pod okriljem ekipe nekdanjega svetovnega prvaka v MX3 Klemna Gerčarja. Zdaj imata z očetom Simonom Peklajem znova samostojno družinsko ekipo. "Ni dosti težje, ko sva z očetom sama. Prej smo delali skupaj s Klemnom in smo dobro delali. Žal je prišlo tako, da se je Klemen odločil, da se bo, ko je dobil otroka, bolj posvetil družini. Nič mu ne zamerim, najbrž bi se večina tako odločila. Delava zdaj z očetom dobro skupaj."

Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek Še vedno pa ima ta privilegij, da se lahko uči tudi od svetovnega prvaka Tima Gajserja. Že kot mali deček na 65-kubičnem motorju je občasno prišel na trening na Timovo progo. "S Timom zdaj pogosteje skupaj trenirava. Zaradi pokala narodov, pa tudi zato, ker je dobra družba na treningu. Vedno se je lepo peljati, ko imaš zraven petkratnega svetovnega prvaka. Od njega se lahko na vsakem treningu kaj novega naučiš. Ko vidiš njegova zadnja dva kroga, je noro, kako hitro gre." Kondicijske priprave pa zadnje leto opravlja skupaj z Janom Pancarjem. "Letošnjo zimo, celo sezono sva bila zelo pridna v fitnesu in zunaj na kolesu. Mislim, da sva fizično res na pravi ravni. Pri meni osebno manjka samo še priprava glave pred tekmo, da se bolj sprostim, da se ne obremenjujem toliko z rezultati. Potem pa bom lahko nizal lepe uspehe."

"Ni še kot poklic, hobi, brez katerega ne morem več"

"To je šport za življenje," je Jaki v Maggiori sporočil strastni ljubitelj motokrosa, ki pravi, da v Sloveniji mediji temu športu ne damo dovolj pozornosti. Očitno ne bere Sportala. Foto: Matej Podgoršek "Za zdaj še ne bi rekel, da mi je to kot poklic, ampak kot hobi, brez katerega ne morem več," pa o tem, kaj mu pomeni motokros, pove 16-letni srednješolec. "Šola gre. Poskušam, da bi izostal čim manj, da sem čim bolj prisoten, da delam sproti. Za zdaj mi kar dobro uspeva. Prvi letnik srednje šole sem uspešno končal." Obiskuje srednjo šolo za logistiko v Ljubljani. "Šola zjutraj, potem trening, četrtek in petek priprava za konec tedna, ko sledi dirka. Včasih v šoli izostanem kakšen ponedeljek, če se po dirki pozno vrnem domov. Potem nima smisla, da hodim v šolo ležat," v smehu pogovor za Siol Sportal konča Jaka Peklaj.