Gajser sporoča novemu prvaku: Zagotovo mu ne bo lahko

Dve zmagi, devet drugih mest in pet tretjih. S tako konstantno sezono je Jorge Prado (GasGas) postal novi svetovni prvak v kraljevem razredu motokrosa MXGP. Nasledil je Tima Gajserja (Honda). Slovenski as, zdaj znova zdrav, mu je na zadnjih dirkah že pokazal, da mu prihodnje leto pri branjenju naslova ne bo lahko. "Zagotovo ne. Jaz mislim, da bomo vsi dobro pripravljeni in da bo sezona zanimiva."

Tim Gajser (Honda) je v nedeljo v Maggiori, tudi pred nekaj sto slovenskimi navijači, osvojil četrto mesto. To je bila njegova sedma dirka sezone, saj je prvih 11 izpustil zaradi hude poškodbe (zlom stegnenice). Na VN Italije mu je stopničke vzela napaka v prvem krogu prve vožnje, ki jo je končal na devetem mestu. V drugi je bil drugi in se do konca boril za prvo mesto. Zadovoljen je bil s hitrostjo, ne pa z rezultatom in pred odhodom iz Maggiore je že optimistično gledal proti naslednji dirki, britanski veliki nagradi. "Matterley Basin je moja najljubša proga. Komaj čakam. Upam, da nam bo tudi vreme služilo, da ne bo dežja. Na zadnjih nekaj dirkah je bilo v soboto veliko dežja in potem se proga razvije tako, da je samo ena idealna linija. Upam, da bo lep konec tedna in da bodo dirke lepe." V Angliji običajno tako sicer ni, lani je veter uničil polovico 'paddocka' in so dirko prestavili za en teden. "Upam na dobre štarte, na dobre vožnje. Je pa proga kar široka in dopušča največ prehitevanj od vseh prog."

"To je potrditev dobrega dela"

Tim je v Maggiori navdušil tudi s "scrubi", torej z nižanjem in krajšanjem skokov, na ta način je v drugi vožnji prehitel Prada. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Za 27-letnika je sicer v letošnji sezoni najpomembneje, da nabira kilometre na motorju in se tako vrača v formo pred poškodbo, ki ga je z dirk svetovnega prvenstva oddaljila za skoraj deset mesecev. Da je že skoraj tisti pravi, je ne nazadnje dokazal že pred dvema tednoma, ko je zmagal na VN Turčije. To je bila njegova 44. zmaga v svetovnem prvenstvu, prva po letu dni. "Res sem vesel, da se vračam. Forma se stopnjuje. Vem, da so še rezerve. Upam, da končam sezono na tak način. To je potrditev dobrega dela, ki ti da motivacijo za zimo, ko se samo trenira." Čeprav je izpustil 11 od 19 dirk, je po predzadnji vseeno že na 13. mestu skupnega seštevka (240 točk) in lahko pridobi še dve mesti. "Skupni seštevek letos ni bil v osredju, je pa lepo, da končaš čim višje. Pa tudi več točk za Hondo."

Lani je Gajser v Maggiori zmagal, letos pa osvojil četrto mesto. Zdaj ga čaka še Matterley Basin. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Gajser o Pradu: Zasluženo prvak. Vse čestitke.

Pred letom dni se je svojega četrtega naslova v MXGP veselil Gajser. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak Gajser je prav v Maggiori predal lovoriko. Novi prvak razreda MXGP je postal Španec Jorge Prado, ki ima pred finalom neulovljivih 83 točk prednosti pred Francozom Romainom Febvrom. Gajser mu je čestital med prvimi. "Zagotovo si je zaslužil. Letos je bil najboljši, najbolj konstanten. Zasluženo prvak. Vse čestitke." A če bodo prihodnje leto Gajser, Jeffrey Herlings (KTM) in Maxime Renaux (Yamaha) zdravi od prve do zadnje dirke, Pradu pri branjenju lovorike zagotovo ne bo lahko. Ob tej tezi se Gajser nasmeji: "Zagotovo ne. Jaz mislim, da bomo vsi dobro pripravljeni in da bo zanimiva sezona."

Zdaj je prvič v MXGP lovoriko osvojil Jorge Prado (dvakrat prej v MX2). Foto: GasGas Za 22-letnega Prada je to tretji naslov svetovnega prvaka. Dvakrat je bil namreč prvak v MX2 (2018, 2019), v katerem je dirkal štiri sezone in zmagal na 31 dirkah. V četrti sezoni mu je torej prvič uspelo v še močnejšem razredu, v katerem pa ima samo sedem zmag. Pravzaprav je letos zmagal samo dvakrat, tudi v Maggiori je končal na drugem mestu (sicer z enakim številom točk kot zmagovalec Jeremy Seewer z Yamaho). Je pa res dirkal najbolj konstantno (samo dvakrat ni bil na stopničkah!) in nastopil na vseh dirkah.

Prado: Večkrat sem že pomislil, da ne bom nikoli prvak

"Na tak dan ni besed, da bi opisal občutke. Da, lahko bi rekel, da se trdo delo poplača, ampak vsako leto trdo delam. Letos se je vse sestavilo. V prvenstvu sem vodil večji del sezone. To v tako dolgi sezoni ni lahko, saj se lahko marsikaj zgodi in je težko ves čas ostati zbran," je presrečen in vidno olajšan, da mu je končno uspelo, novinarjem, zbranim v Maggiori, razlagal Prado. Na zadnjih dirkah je bil vse bolj nervozen. Imel je lepo prednost, a je Febvre nanizal pet zaporednih zmag.

Veselje De Carlijeve ekipe ob tretjem naslovu Jorgeja Prada Foto: GasGas

V drugi vožnji z zlato številko 1 Foto: GasGas "V karieri sem imel veliko poškodb, veliko vzponov in padcev. Večkrat sem že pomislil, da ne bom nikoli svetovni prvak. Sezona je bila naporna in stresna. Trdo sem delal. Velikokrat sem sanjal, da bom prvak. In zdaj je to res. Sanje so se uresničile." Vse tri zmage je dosegel z isto ekipo, z italijansko De Carli, prvi dve v MX2 sicer na KTM-ovem motorju, zadnji dve leti pa dirka na KTM-ovem sestrskem GasGasu. Z Da Carlijem je zmagoval že Antonio Cairoli. Za to ekipo je to 13. naslov svetovnega prvaka. "Tudi v Španiji je 13 nesrečna številka, je pa najljubša številka mojega dekleta," je v smehu še dejal španski šampion.

Pancar: Z boljšimi štarti bi bili rezultati veliko boljši

Andrea Adamo je izkoristil poškodbe favorita Jaga Geertsa in prvič postal prvak. Foto: KTM V razredu MX2 je naslov osvojil Italijan Andrea Adamo (KTM), ki je podobno kot Prado unovčil poškodbe glavnih favoritov. Pred prestopom na tovarniški KTM se je za mesta okoli deset boril z Janom Pancarjem. KTM in GasGas sta tako v nedeljo zvečer v "paddocku" priredila veliko zabavo. Belgijec Jago Geerts (Yamaha) se tako po šestih letih in pol v MX2 v višji razred seli brez naslova prvaka (23 zmag). Pred leti je ostal v senci Prada, nato je dvakrat zaostal za Tomom Viallom in enkrat za Maximom Renauxem. Letos je bil ob naslov zaradi poškodb.

Jan Pancar je bil letos najboljši v Nemčiji, kjer je bil šesti. Foto: Matej Podgoršek Pancar je s KTM in svojo zasebno ekipo TEM JP253 z 18. mestom in desetimi točkami ostal na skupnem 11. mestu letošnjega prvenstva, a je Maggioro označil za razočaranje. "Celotna sezona ima isto rdečo nit: ne izidejo se mi štarti. Z boljšimi štarti bi bili rezultati veliko boljši. Če takoj izgubiš pol minute, tudi s prehitevanji ne moreš ujeti najboljših, zato veliko ljudi pravi, da je štart pol dirke." Bolečine v stegenski mišici ga na dirki niso tako ovirale kot v soboto na treningih in v kvalifikacijah. "Mislim, da bom lahko prišel stoodstoten na zadnjo dirko." Ta bo naslednji konec tedna v Matterley Basinu. To bo tudi Janova zadnja dirka v razredu MX2, saj je letos dopolnil 23 let. V Angliji bo nastopil tudi 16-letni Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je v Maggiori na svoji drugi dirki svetovnega prvenstva ostal brez točk.