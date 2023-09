Letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu se počasi končuje. Žal, saj se je Tim Gajser po težki poškodbi ravno vrnil v staro formo. Pred 14 dnevi je zmagal na VN Turčije. Tudi predzadnje prizorišče, italijanska Maggiora, mu ustreza. V pogovoru za Sportal je pred začetkom dirkaškega konca tedna delil svoje občutke. "Ko sem prišel nazaj, sem bil solidno pripravljen. Še danes težko trdim, da je to že top forma. A počasi prihajam tja. In to si želimo pred naslednjo sezono."

Presrečen, ko je v Turčiji dosegel svojo 44. zmago. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je izpustil prvih 11 dirk letošnjega prvenstva (zlomljena stegnenica). Na dirke svetovnega prvenstva se je vrnil sredi julija v češkem Loketu. Potreboval je šest dirk, da se je vrnil v dirkaški ritem, se sprostil in spet začel dirkati kot pred poškodbo. Na VN Turčije je tretjega septembra osvojil 44. zmago v svetovnem prvenstvu. Zmaga je bila na nek način tudi olajšanje, priznava v pogovoru za Siol Sportal: "Bom rekel, da res. Čeprav nisem čutil pritiska, da moram obvezno zmagati. Vedeli smo, da se vračam po veliki poškodbi. Načrt je bil, da te zadnje tekme sezone odpeljem kot dobre priprave, dober trening, da lahko testiramo nekaj stvari za naslednjo sezono, na katero se osredotočamo, da se bom spet borili za naslov svetovnega prvaka. Občutki so bili pa nepopisni. Bilo je eno leto od zadnje zmage, ki je bila tudi v Turčiji. Zelo sem bil vesel. Sam pri sebi sem si želel zmage. Želel sem si sezono zaključiti zelo dobro, da bi imel dobro popotnico za naprej."

Pravi, da na prvih dirkah po vrnitvi ni pretiraval, da je šel stopničko po stopničko. "Ko sem prišel nazaj, sem bil solidno pripravljen. Nisem bil na stotih odstotkih. Še danes težko trdim, da je to že top forma. A počasi prihajam tja. In to si želimo pred naslednjo sezono. Da dobiš pravi občutek na motorju, da začneš uživati z motorjem. Da sem pripravljen jaz, da je pripravljen motor." Sproščenost je beseda, ki jo pri Timu pogosto slišimo. "Ta sproščenost pride, ko enkrat dobiš potrditev. Lahko se počutiš sproščeno, a če si v dvomih, ti šele rezultat, sama vožnja, dobri štarti dajo potrditev, samozavest. In to potrebuješ po taki poškodbi, ko izpustiš pol sezone. Da verjameš vase."

Vsi v Hondini tovarniški ekipi so bili navdušeni ob Timovi vrnitvi na zmagovalni balkon. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Strmi klanci, trojni skoki, Maggiora je Gajserju všeč

Tim Gajser lani v Maggiori. Na skokih je eden boljših. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Maggiora to nedeljo in finale v angleškem Matterley Basinu sta priložnost, da doda še kakšno zmago pred koncem leta, saj na obeh progah rad dirka. V lanski šampionski sezoni je zmagal na obeh. "Zelo sta mi všeč. Upam, da nam bo služilo vreme, da bodo dirke lepe, zanimive. Jaz pa bom dal vse od sebe," obljublja Gajser, ki je pred dnevi dopolnil 27 let. "Je malo podobna slovenskim program, taka bolj naravna. Ima zelo strme klance, gor in dol. Taka 'old school' proga. Čeprav ima tudi dobre tehnične elemente: skoke, dvojne, letos tudi trojne. Nam Slovencem take proge kar ustrezajo. Anglija pa je nekaj posebnega, je bolj ameriški stil. Zelo je odprta, dolga proga, časi so dve minuti in 20 sekund. Hitrost je precej večja, skoki so dolgi, zelo je tehnična. Take proge so mi všeč."

"Če ne bi bilo več dežja, bi bilo idealno"

Lani je v Maggiori zmagal. Tu ima še zmago iz MX2 leta 2015. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V Maggiori je prvič dirkal leta 2013, ko je bil še novinec v MX2. Leta 2015 je v svoji prvi šampionski sezoni tu tudi zmagal. V zadnjih letih je sicer redkeje na koledarju MXGP. Čeprav jo dobro pozna, pa običajni petkov sprehod po progi tudi tu ne izostane. "Pogledali smo jo, a bolj na hitro, saj je še precej blatna. Včeraj je močno deževalo. Pogledali smo dele, ki so jih spremenili. Večji del pa je enak kot lani." Za soboto je še napovedan dež, nedelja naj bi bila suha in morda tudi sončna. "Jaz upam, da ne bo več preveč dežja. Ponoči ga je bilo res veliko in je res močno namočilo progo. Če ga ne bi bilo več, bi bilo idealno. Da zjutraj pred treningi sfrezajo progo, da obrnejo zemljo. Tako se znajo narediti zelo globoke linije. Upam res, da dežja ne bo več, potem bi bilo idealno."

Slovenska veselica v Maggiori?

"Ja, navijači pridejo! Smo se pogovarjali. Veliko mi jih je pisalo, da pridejo. Ni tako daleč, mislim, da 700 kilometrov. Zagotovo bo vzdušje pravo."

Prado lahko v nedeljo že postane svetovni prvak

V nedeljo je že lahko kronan novi svetovni prvak v MXGP. Jorge Prado (GasGas) ima pred predzadnjo veliko nagrado v sezoni 67 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki). Na voljo je še 120 točk. Če bo imel Španec po treh vožnjah, ki sledijo ta konec tedna (kvalifikacijska dirka in dve vožnji nedeljske VN), vsaj 60 točk naskoka pred Francozom bo lovorika že njegova.

V MX2 bosta dirkala Pancar in Peklaj

Jan Pancar je najboljšo uvrstitev sezone dosegel v Nemčiji, ko je bil šesti. Foto: Matej Podgoršek V približno šest ur oddaljeno Maggioro (od Ljubljane) zagotovo v soboto, še posebej pa v nedeljo, prihajajo številni slovenski navijači. Gajser pa ne bo edini, za katerega bodo v nedeljo popoldne navijali. V razredu MX2 bosta dirkala Jan Pancar (KTM) in Jaka Peklaj (Husqvarna). Triindvajsetletni Pancar je 11. v skupni razvrstitvi, 16-letni Peklaj pa je v Turčiji sploh prvič nastopil na dirki svetovnega prvenstva. Del te sezone je še vozil na 125-kubičnem motorju, zdaj pa je že na 250-kubičnem in zdi se, da mu ta še bolj ustreza. Z njim je dobil dve dirki državnega prvenstva. Zanj bo Maggiora še ena dirka za učenje in nabiranje izkušenj, ki jih bo še posebej potreboval oktobra na pokalu narodov, saj bo ob Gajserju in Pancerju tretji član slovenske reprezentance.