Žaler in Peklaj najboljša v Dolini pod Kalom

Šesto dirko DP so izvedli člani AMD Šentvid pri Stični na letos prenovljeni progi Cukarca, kjer so v tej sezoni preoblikovali skoke in zavoje.

V najmočnejšem razredu MX open je bil v prvi vožnji od začetka do konca najhitrejši Denis Jakša in jo dobil z lepo prednostjo pred Žanom Žalerjem, tretji je ciljno črto prevozil Jaka Završan. V drugi vožnji je Žaler končal kot zmagovalec, Miha Bubnič je dosegel drugi rezultat, na tretjem mestu pa je kljub padcu v prvem zavoju končal Jakša. Eno prvo in eno drugo mesto sta Žalerja postavili na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Drugo mesto si je privozil Jakša, tretja stopnička je pripadla Bubniču.

V razredu MX2 je slavil Jaka Peklaj, ki je dobil obe vožnji, drugi je današnji tekmovalni dan v tej kategoriji končal Gal Hauptman, tretji pa je bil Tilen Demšič. Peklaj je tako z današnjo prepričljivo zmago še povečal svojo prednost v seštevku državnega prvenstva.

V razredu MX125 sta po obeh vožnjah z enakim izkupičkom zmage in drugega mesta na vrhu končala Gal Geršak in Žan Oven, a je slednji zaradi boljše druge vožnje zmagal. Tretji je bil Miha Vrh.

Pred tekmovalci v domačem tekmovanju je le še zaključna dirka letošnjega državnega prvenstva, ki jo bo AMD Orehova vas organiziralo 24. septembra na najbolj znani slovenski progi v Orehovi vasi.

Iz krovne zveze AMZS pa so konec tedna sporočili tudi sestavo ekipe, ki bo Slovenijo zastopala na pokalu narodov oziroma na ekipnem svetovnem prvenstvu. To bo letos potekalo v francoskem Erneeju v začetku oktobra, selektor Sašo Kragelj pa je v ekipo povabil Tima Gajserja v razredu MXGP, Jana Pancarja v razredu MX2 in Jako Peklaja v razredu MX open. Gajser in Pancar sta že prekaljena udeleženca olimpijade motokrosa, kot imenujejo to tekmovanje, za 16-letnega Peklaja pa bo to premierni nastop.