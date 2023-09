Blatni rodeo v Maggiori, na tleh tudi Gajser

V Maggiori se je dogajal pravi blatni rodeo. Motokrosisti so na predzadnji postaji letošnjega svetovnega prvenstva. V soboto dopoldne je znova deževalo in tako so kvalifikacijsko dirko odpeljali na blatni in spolzki progi. V MXGP je Tim Gajser osvojil četrto mesto, potem ko se mu je zgodil manjši padec. Pred tem je bil v borbi za zmago. V MX2 je Jan Pancar osvojil 11. mesto, Jaka Peklaj pa je odstopil.

Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser (Honda) si je v petek zaželel, da v Maggiori ne bi več deževalo, da je že dež v noči s četrtka na petek dovolj namočil eno njegovih najljubših prog. A se mu želja ni uresničila. Ponoči je spet padalo, nekaj ur pa tudi dopoldne. Proga je bila tako blatna, spolzka, ponekod je stala tudi voda. Do začetka popoldanskega treninga na čas je dež prenehal, pokazalo se je še nekaj sončnih žarkov in sobotni spored tekmovanja ni bil pod vprašajem (dopoldne so še nekoliko negotovo pogledovali v nebo, če bo sploh možno varno voziti). Na treningu na čas padcev res ni manjkalo, tako so vozniki odpeljali le nekaj zares hitrih krogov, saj so morali večkrat zaradi rumenih zastav upočasniti. Najhitrejši je bil Romain Febvre (Kawasaki), Gajser pa je odpeljal tretji najboljši čas. Vozil je precej previdno, morda je odpeljal le tri hitre kroge.

Lani je Gajser v Maggiori zmagal. V nedeljo bo suho. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo A zares je seveda šlo na kvalifikacijski dirki, kjer so se delile točke od 10 do 1 za prvih deset in vrstni red izbiranja štartne rampe za nedeljsko veliko nagrado. Za navdušenje italijanske publike je poskrbel Alberto Forato, ki je zmagal na poltovarniški Hondi. Štart je sicer najbolje uspel Jorgeju Pradu (GasGas), a je Španca Italijan že sredi vožnje prehitel. Nato je mimo Prada prišel še Gajser. A 27-letnemu Slovencu se je zgodil manjši padec, precej časa (25 sekund) je izgubil s pobiranjem, a so bili zaostanki tolikšni, da je vseeno končal na četrtem mestu. Pred njim sta skozi cilj pripeljala še tekmeca za prvaka Prado pred Febvrom.

Trening na blatni in zelo spolzki progi:

Pancar v MX2 11., najhitrejši Nemec

Prvi so kvalifikacijsko dirko odpeljali vozniki na 250-kubičnih motorjih. Najhitrejši je bil Nemec Simon Längenfelder (GasGas). Vodilni v prvenstvu Andrea Adamo (KTM) je bil četrti. Ima 55 točk prednosti pred Nizozemcem Liamom Evertsom (KTM) in še 25 več kot tretji Belgijec Jago Geerts (Yamaha). Slednji je bil na kvalifikacijah drugi, Everts pa je na 17. mestu ostal brez točk. V MX2 nastopata tudi dva Slovenca: Jan Pancar (KTM) je bil 11. (po štartu 16., a je nato dobil nekaj mest), novinec Jaka Peklaj (Husqvarna) pa je odstopil (v konkurenci 34. voznikov s tremi krogi zaostanka 30.).

Peklaj je v Turčiji prvič dirkal v MX2, ima številko 183 ("njegova" 123 je v SP zasedena):

V nedeljo suho, štart uro prej

Ker je dan že krajši, se spored nedeljskega dogajanja začne uro prej, kot smo vajeni. V MX2 bo prva vožnja ob 12.15 in druga ob 15.10, v MXGP pa sta štarta ob 13.15 in 16.10. Če tako prihajate v Maggioro, ki je nedaleč od Milana, torej pravočasno na pot. V nedeljo naj ne bi deževalo, so pa razmere za parkiranje precej slabe (travniki, kjer so urejena parkirišča, so dodobra namočeni in blatni).