Slovenske reprezentance mlajših starostnih kategorij zadnja leta iz poletja v poletje beležijo izjemne rezultate. Vse več je strokovno zastavljenih programov dela, ki se odvijajo skozi celo leto in nad katerimi uspešno bdi vodja reprezentanc in projektov mlajših starostnih kategorij Mirko Jurjavčič. Ob vsem zgoraj naštetem, vzponu ženske košarke, številnim odhodom mladih igralcev in igralk na ameriške univerze ter vedno novim reprezentančnim izzivom bosta odslej v športnem delu moči združila z Markom Milićem.

Marko Milić znova v slovenski košarki! 🇸🇮



Delo s slovenskimi mlajšimi reprezentancami je Miliću, ki je za člansko izbrano vrsto zbral 59 uradnih nastopov in 605 točk, že dobro poznano, saj se je v podobni vlogi odlično znašel že takoj po koncu igralske kariere. Leta 2018 je postal del strokovnega štaba članske reprezentance in bo tudi na letošnjem EuroBasketu del slovenske delegacije.

Marko Milić je zadnje tri sezone delal v Dallasu. Foto: osebni arhiv Marka Milića Velika čast ga je doletela jeseni leta 2022, ko se je pridružil trenerskemu štabu Dallas Mavericks pod vodstvom Jasona Kidda. Opravljal je funkcijo individualnega trenerja za razvoj igralcev. Po februarski menjavi Luke Dončića v Los Angeles Lakerse je z Mavericks na lastno pobudo prekinil pogodbo in se vrnil v domovino.

"Izjemno vesel in počaščen sem, da se znova še aktivneje vključujem v delo naših reprezentanc. V Sloveniji iz leta v leto dokazujemo, da premoremo ogromno košarkarskega talenta. Vsi ti uspehi mladih reprezentanc niso naključje, temveč plod načrtnega in dobrega dela. Svojih nalog se bom lotil z veliko mero odgovornosti. Številnim mladim igralcem in igralkam bom na voljo za karkoli bodo potrebovali. Verjamem, da se bomo skupaj z vsemi preostalimi sodelavci potrudili, da bodo prehodi mladih košarkarjev v starejše starostne kategorije čim lažji in predvsem uspešni," se novih izzivov veseli Milić.