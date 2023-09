Vrhunska druga vožnja Gajserja, Prado in Adamo pa prvaka

Z bagri na progo, s plugom v "paddock"

Takole so z bagri ravnali najbolj strme dele proge v Maggiori. Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser (Honda) na VN Italije v Maggiori, kjer je v lanski šampionski sezoni zmagal, štartno rampo izbira kot četrti. Na sobotni kvalifikacijski vožnji je sicer vozil na drugem mestu, a nato naredil, kot je dejal sam, brezvezno napako in končal na četrtem mestu. "Čim bolj si na levi strani, boljše je. Upam, da bo vreme zdržalo, da ne bo več dežja. Da bodo lepe tekme." V soboto je bila zaradi dežja, ki je v Maggiori padal od četrtka, proga blatna, spolzka in je imela eno samo linijo. "Mislim, da bodo delali pozno v noč, da bodo odprli malo linije, da bo proga boljša," nam je še povedal zmagovalec prejšnje dirke v Turčiji. A tudi ponoči je še padlo nekaj dežja, organizator pa je progo s stroji urejal tudi v dopoldanskih urah. Dež je medtem ponehal, pokazalo pa se je tudi nekaj sončnih žarkov.

Prado po prvi vožnji osvojil prvi naslov prvaka v MXGP

Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek Gajser je v prvi vožnji dobro štartal, a je kot četrti na izvozu iz drugega zavoja naredil nepotrebno napako. Prekucnil se je. Morda ga je ustavila kakšna luknja ali kamen. Čeprav se je hitro pobral, so se vsi odpeljali mimo. Tako se je moral s prehitevanji prebijati z zadnjega, 32. mesta. In to mu je dobro uspevalo. V dveh krogih je bil 19., do konca pa se je prebil vse do devetega mesta. Preostali so mu že v prvem krogu preprosto preveč ušli (44 sekund zaostanka).

V osredju je Španec Jorge Prado (GasGas) vodil od štarta do cilja. Vožnjo je dobil dve sekundi pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (Kawasaki). Tretji je bil domači adut Alberto Forato (KTM). Ključni trenutek prve vožnje in tudi sezone pa se je zgodil nekje na sredini, ko se je tretji Francoz Romain Febvre (Kawasaki) ustavil sredi najbolj strmega klanca. Okvara motorja. Lahko se je le spustil po pobočju navzdol v nasprotni smeri vožnje. Vsi so ga prehiteli, sam pa je le zalučal motor ob zemljo in odkorakal v "paddock". Še zadnji kanček upanja na naslov prvaka se je tako razblinil.

Tim Gajser se je v prvi vožnji v prvem krogu prekucnil in se moral prebijati iz začelja. Na koncu vseeno deveti. Po odstopu Febvra je z zmago Prado prvič postal svetovni prvak #MXGP. @SiolSPORTAL @AMZS_si pic.twitter.com/G7QQE1I3gn — Matej Podgoršek (@MatejPod) September 17, 2023

Prado je prvič prvak v MXGP. Foto: Guliverimage Prado je imel tako že štiri vožnje pred koncem sezone neulovljivo prednost (93 točk) in je prvič postal prvak v MXGP. "To so bile moje sanje. Sploh nisem vedel, da bom osvojil naslov. Pot do sem je bila zelo dolga. Na začetku sezone si nisem mislil, da bi lahko uspe. Velika hvala vsem," je v prvi izjavi v solzah razlagal Španec. Med prvimi mu je čestital Gajser, lanski prvak v kraljevem razredu. Gajser in Jeffrey Herlings (KTM) sta Pradu s poškodbo olajšala pot do naslova prvaka.

Vrhunska druga vožnja za Tima, "grand prix" osvojil Seewer

Jeremy Seewer Foto: AP / Guliverimage Gajser je bil v drugi vožnji tisti pravi! Štart je spet dobil Prado, ki je že dirkal z zlato številko 1 in v uvodnih krogih vodil pred Febvrom in Timom. Sredi vožnje je Španca najprej prehitel Francoz, nekaj zavojev pozneje pa s krajšanjem skoka (t. i. "scrub") še Slovenec. Gajser je nato vozil tik za Febvrom in ga tudi napadal za prvo mesto, a neuspešno. V predzadnjem krogu se je Prado prekucnil in nazadoval na šesto mesto. Drugo vožnjo je tako dobil Febvre pred Gajserjem in njegovim ekipnim kolego Špancem Rubenom Fernandezom (Honda).

Vrstni red obeh voženj v Maggiori je bil torej zelo drugačen in tako je točkovni seštevek zmago prinesel Seewerju (četrti v drugi vožnji). Sicer je imel tudi Prado 40 točk, a je bil slabši v drugi vožnji. Kot tretji je na zmagovalni oder stopil Fernandez, a je zbral le dve točki več od Forata in Gajserja.

MXGP Italije:



1. Jeremy Seewer (Yamaha) 40 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 40

3. Ruben Fernandez (Honda) 36

4. Alberto Foranto (KTM) 36

5. Tim Gajser (Honda) 34

6. Pauls Jonas (Honda) 29



Skupni seštevek (18/19):



1. Jorge Prado 89 točk

2. Romain Febvre 807

3. Jeremy Seewer 719

4. Glenn Coldenhoff 655

5. Ruben Fernandez 612

6. Calvin Vlaanderen 565

...

13. Tim Gajser 240

Gajser: S hitrostjo sem zadovoljen, z rezultatom ne

Gajser je bil zadovoljen s svojo hitrostjo, ne pa z rezultatom. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "S hitrostjo sem zadovoljen, z rezultatom pa ne najbolj. Škoda padca v prvi vožnji, ki me je veliko stal. Bil sem povsem zadnji in sem moral na progi, kjer ni najlažje prehitevati, prihajati iz ozadja. A čeprav sem prehiteval, sem delal zelo hitre kroge," nam je svoj prvi nastop opisal Gajser. O padcu pa: "Proga je bila zahrbtna. Večinoma je bil lep oprijem, potem pa si prišel na trdo, zbito podlago, kjer ni bilo oprijema in je kolo kar odneslo. In tako se mi je zgodilo tam. Ko sem prišel iz zavoja in bil že na plinu, mi je samo odneslo zadnje kolo. Čuden padec, a se zgodi."

"Druga vožnja, dober štart. Dobra borba, res smo se dajali. Šlo je zelo hitro, a je bilo spet zelo težko prehiteti. Čeprav si bil na določenih odsekih hitrejši, je bilo težko priti vzporedno," pa je povedal o drugo vožnji. Je bilo pa zato prehitevanje Prada toliko lepše. "Scrub" za v učbenike. "Ja, res sem naredil lep 'scrub'. Mislim, da Prado ni pričakoval, ker ga je Romain prehitel par zavojev prej. Vedel sem, da moram it tako naprej, če ne bi Romain naredil razliko in bi ga potem težko ujel. Sem poskušal napasti tudi Febvra. Borila sva se do zadnjega metra, a nisem našel linije." Če bi ga prehitel, bi končal na stopničkah.

Adamo prvič prvak, Pancar pa: Vikend razočaranja

Jan Pancar (253) je bil v prvi vožnji 11. Proga je dobro pripravljena. Foto: Matej Podgoršek Po dopoldanskem ogrevanju se je opoldne program štirih voženj začel s prvo v razredu MX2, kjer slovenske barve zastopata Jan Pancar (KTM) in Jaka Peklaj (Husqvarna). Pancar je čutil bolečine v stegenski mišici, 16-letni Peklaj pa je na svetovnem prvenstvu dirkal šele drugič. Jan je odpeljal tako kot v soboto: bil po štartu 15. in napredoval do 11. mesta. Enajsto mesto zaseda tudi v skupni razvrstitvi letošnje sezone. Jaka je bil s krogom zaostanka 32.

V drugi vožnji pa sta oba Slovenca odstopila. Pancar je tako VN Italije zaključil na 18. mestu (10 točk), Peklaj pa brez točk na 33. "Vikend razočaranja. Imel sem hitrost za med pet. V prvi vožnji je bil slab štart, v drugi je bil boljši, a smo zapeli v prvem zavoju in sem bil spet bolj zadaj. Boril sem se naprej, potem pa mi je prišel kamen v verigo in mi je zlomilo prednji zobnik. Zato sem moral odstopiti. Brez besed sem," je bil razočaranj Pancar.

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek "Proga je danes stokrat boljša. Je bolj pravi motokros. Včeraj pa je bila borba za preživetje, danes je pravo dirkanje. Je hitrejša, bolj tekoča," nam je po dopoldanskem ogrevanju povedal Peklaj, ki je na sobotni kvalifikacijski dirki trikrat padel in vozil povsem blaten. Na svoji drugi dirki svetovnega prvenstva želi predvsem uživati in nabrati potrebne izkušnje.

Prvo vožnjo je v MX2 dobil na zadnjih dirkah zelo hitri Nemec Simon Längenfelder (GasGas). Drugi je bil Belgijec Jago Geerts (Yamaha) in tretji vodilni v skupnem seštevku Italijan Andrea Adamo (KTM), ki je imel v Maggiori največ navijačev. Belgijec Liam Everts (KTM), ki mu je bil najbližje v točkovanju, pa je bil četrti.

Drugo vožnjo in s tem tudi "grand prix" je dobil Geerts. Längerfelder je končal na drugem mestu (drugo vožnjo in veliko nagrado), Adamo pa na tretjem. Ker je ostal Everts v drugi vožnji brez točk, je mladi italijanski motokrosist še pred finalom v Veliki Britaniji prvič postal svetovni prvak.

VN Italije v MX2:



1. Jago Geerts (Yamaha) 47 točk

2. Simon Lëngerfelder (GasGas) 47

3. Andrea Adamo (KTM) 40

...

18. Jan Pancar (KTM) 10

33. Jaka Peklaj (Husqvarna)



Skupni seštevek (18/19):



1. Andrea Adamo (KTM) 779 točk

2. Jago Geerts (Yamaha) 706

3. Liam Everts (KTM) 702

...

11. Jan Pancar (KTM) (331)

47. Jaka Peklaj (Husqvarna) 12