Devetošolec z velikimi sanjami, ki se uči od dveh svetovnih prvakov

Za Timom Gajserjem in Janom Pancarjem na svetovno prizorišče motokrosa zdaj stopa 14-letni Jaka Peklaj. Doma je bil v nižjih kategorijah razred boljši, letos je prestopil na 125-kubični motor. To je največji preskok v motokrosu, obenem mu jo je zagodla poškodba roke. V EMX125 se še ni prebil na dirko. Je vztrajen in samozavesten, uči pa se od dveh svetovnih prvakov, od Klemna Gerčarja in Gajserja.

Ob robu dirk svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP in MX2, kjer slovenske barve predstavljata Tim Gajser in Jan Pancar, na evropskih prizoriščih poteka tudi evropsko prvenstvo v razredih 125 in 250. Edini slovenski voznik v tem tekmovanju je 14-letni Jaka Peklaj. Dirka za ekipo Sixtytwo Motosport, katere lastnik in vodja je nekdanji dirkač v MXGP in zadnji prvak v nekdanjem razredu MX3 Klemen Gerčar. Za Jako je letos sezona učenja, saj je pozimi 85-kubični motor zamenjal za 125-kubičnega. Zaradi poškodbe z začetka leta se je evropskemu prvenstvu priključil šele v drugi polovici.

Foto: Matej Podgoršek V EMX125 nastopa več kot 70 mladih talentov, ki se morajo najprej uvrstiti na dirko najboljših 40. Peklaju na štirih dosedanjih preizkušnjah še ni uspelo. Po torkovih kvalifikacijah v italijanskem Arcu, kjer najboljše evropske in svetovne motokrosiste ta teden spremlja Sportal, ni mogel skriti razočaranja. "V soboto zjutraj mi je šlo zelo v redu. Dirkal sem res sproščeno. Dosegel sem 10. čas svoje skupine. Potem ko smo imeli kvalifikacije, pa sem se preveč obremenjeval. Bil sem 22. Dobil sem še eno mesto pribitka, ker sem se ustavil na progi, kar je prepovedano. Danes pa nisem dobil pravega občutka. Že na treningu se nisem počutil in peljal, kot bi se moral. Enako zdaj na kvalifikacijah." Znova ni bil v dvajseterici svoje kvalifikacijske skupine, ki se prebije na dirko.

Po poškodbi roke si mora povrniti zaupanje

Foto: Matej Podgoršek Tako z vidika konkurence kot motorja je preskok iz razreda 85 v 125 najtežji, pojasnjuje njegov trener Gerčar. Da je Jaki še težje, si je pred sezono zlomil roko. "Ravno ko se je začelo, se je poškodoval. Dolgo se je vleklo zaradi živca na roki, ki ni deloval, kot bi moral. Ker se je poškodba zdaj le dokončno sanirala, smo se odločili, da odpeljemo EMX125 do konca. Seveda bi si želeli, da bi se uvrstil na dirko, a ob tako resni poškodbi moraš to najprej psihološko predelati. Da spet zaupaš vase. In to na progah, ki so težje in jih ne poznaš. Včasih kak dirkač potrebuje več časa, da spet začne verjeti vase. To se zdaj dogaja Jaki. Smo pa ekipa in mu pomagamo, da bo to premagal. Na treningih dela dobro in samo vprašanje časa je, kdaj se mu bo sestavilo."

"Poškodbo sem zdaj 100-odstotno saniral. Roka zdaj normalno deluje. Na motor sem se tudi privadil. Zdaj je treba pa le še hitrost s treninga prenesti na dirko," pripoveduje devetošolec, ki mora treninge na motorju in kondicijske treninge prilagajati še šolskim obveznostim. "Ko je šola, treniram trikrat na teden. Ko so počitnice, pa tudi petkrat. V šoli se mi kar prilagajajo. Nimam težav. Veliko delam na daljavo. Za zdaj je še mogoče." Priznava pa, da je zanj motokros na prvem mestu. "Nekega dne bi bil rad na vrhu, tako kot najboljši. Da, moral pa bi imeti tudi šolo bolj v mislih." Gerčar pri tem doda, da se včasih učijo skupaj, na poti na dirke.

Štirikratni državni prvak

Peklaj je prvič sedel na motor, ko je imel dve leti in pol. Zdaj je štirikratni državni prvak v nižjih kategorijah. Letos je moral zaradi poškodbe premoč priznati Luki Kuniću. "Prvi dve dirki sem vozil z eno roko, ker sem bil takoj po poškodbi. Na dveh dirkah po poletnem odmoru sem nato zmagal. Na zadnji pa sem v drugi vožnji vodil, nato pa padel. Luka me je prehitel in zmagal ter postal prvak."

Gerčar: V njem vidim velik potencial

Klemen Gerčar Foto: Matej Podgoršek V razredu EMX125 sta letos na sporedu še dve dirki: to soboto še ena v Pietramurati in nato naslednjo soboto zadnja v Mantovi. "Poskušal se bom uvrstiti in doseči čim boljši rezultat. Nato pa naslednje leto osvojiti čim več točk." Načrtujejo, da bo na 125-kubičnem motorju dirkal še dve, morda tri sezone. Želi si ostati v Gerčarjevi ekipi. "Klemen je super. Ne bi si mogel izbrati boljšega trenerja. Na vseh teh progah je že vozil." In tudi Gerčar želi še naprej delati z njim, saj vidi v mladeniču veliko potenciala. "Jaka ima zelo dobro tehniko. Naredil je tudi kondicijsko stopničko naprej. Na motorju je zelo priden. Večkrat poskušava trenirati skupaj, da mu pokažem kakšno linijo na motorju. Da ima nekakšnega sparing partnerja. Ko bo to prenesel naprej, vidim v njem velik potencial."

Trenira tudi s Timom Gajserjem

Trenira tudi z Gajserjem na progi Tiga243Land. Foto: Grega Valančič/Sportida Na evropskih dirkah 85 je vozil na drugačnih progah, zato se teh v EMX125 še uči. "Čez zimo načrtujemo, da bi se več posvečali tem progam, da bi šli večkrat na trening v tujino," razlaga Gerčar in se obenem zahvaljuje Timu Gajserju, ker jim omogoča, da trenirajo tudi z njim na progi Tiga243Land. "To je velika prednost za Jako, saj vidi, s kakšno hitrostjo v zavoj, kaj delati ob skokih. Nekako lahko posnema Tima. Sta sicer v različnih kategorijah in je tehnika različna, a temelji so enaki. Tudi vsaka Timova beseda, ko se ustavi po treningu, mu kaj pove, svetuje kakšno linijo, mu veliko pomeni. Te možnosti nima vsak. Hvala lepa Timu."

Dodaten izziv za Peklaja v 125-kubični konkurenci je, da je morda za glavo manjši od tekmecev. "On je za svoja leta res malo manjši in bo zato svoj potencial pokazal kakšno leto pozneje, ko se bo bolj razvil," pritrjuje Gerčar. Motokros ni tek na kratke proge, dodaja. Gledajo dolgoročno. "Na prvem mestu je tehnika, nato se doda vse drugo. Ko imaš temelj, na katerem lahko gradiš. Nekateri dirkači so zelo dobri na 65-, 85- in tudi na 125-kubičnem motorju, ker so telesno bolj razviti, a se izgubijo, ko pridejo na 250-kubičnega. Če zdaj zdi, da je to slabost za Jako, je to morda prednost za čez dve, tri leta."