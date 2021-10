Najbolj dramatična dirka sezone, Gajser na stopničkah

Na progi Pietramurata pod navpičnimi stenami doline reke Sarca nedaleč od Gardskega jezera se je zbralo več sto, če ne več kot tisoč slovenskih ljubiteljev motokrosa. Timu Gajserju so z navijanjem, rdečimi in rumenimi baklami ter glasnimi predelanimi motorkami dali dodaten veter v jadra. Pred VN Trentina, pet dirk pred koncem prvenstva, je zaostajal 15 točk za vodilnim v seštevku Jeffreyjem Herlingsom.

Sončna nedelja, Slovencev sicer ni toliko kot pred epidemijo, a vseeno veliko. Foto: Matej Podgoršek

Po prvi vožnji se je zaostanek še nekoliko povečal (na 22 točk), saj je Herlings zmagal, Gajser pa končal na četrtem mestu. Jeremy Seewer, Herlings, Romain Febvre in Gajser so večji del dirke vozili eden za drugim s podobnim ritmom. Proga omogoča samo eno dobro linijo, zato so napadi in prehitevanja v primeru take izenačenosti zelo oteženi. Gajser je enkrat napadel Febvra, a ni bil uspešen. Je pa deset minut pred karirasto zastavo uspelo Jeffreyju. Nizozemec je v vrhunski formi, od zadnjih štirih voženj je dobil tri. Tony Cairoli, ki po sezoni končuje bogato kariero, je v prvem krogu padel in pozneje odstopil. Desetega naslova tako ne bo osvojil.

Najbolj dramatična vožnja sezone

Navdušenje ob Timovem tretjem mestu. Foto: Matej Podgoršek Še bolj dramatična je bila druga vožnja. Znova je bila prva četverica v razmaku le nekaj sekund. Trem tekmecem za prvaka je tokrat mešal štrene Glenn Coldenhoff. Herlings in Gajser sta po nekoliko slabšem štartu iz kroga v krog vozila bolje. V zadnjih minutah je Herlings napadal Coldenhoffa za zmago. Potreboval je kar nekaj krogov, da ga je premagal. Gajser pa je tri minute pred iztekom časa za tretje mesto z agresivnim manevrom prehitel Febvra. Tim je fizično odlično pripravljen in zato v zaključku dirke vedno odličen, morda mu je zmanjkal le krog, da bi prehitel še Coldenhoffa. Končni vrstni red druge vožnje: Herlings, Coldenhoff, Gajser, Fabvre. Jorge Prado po poškodbi ni stoodstoten in ni bil v ospredju. Cairoli je zaradi težav z motorjem znova odstopil.

Obilo težav za Pancarja

Drugi Slovenec v svetovnem prvenstvu Jan Pancar nastopa v razredu MX2. Prvo vožnjo je začel odlično in bil po prvem krogu 12., a je kmalu grdo padel. Pobral se je in nadaljeval z dirko, vendar z velikim zaostankom ni mogel višje od 30. mesta. V drugi vožnji je slabše štartal, nato še zapeljal v bokse in bil znova na začelju. 27. mesto. Mladi slovenski up je tako ostal brez novih točk. Ima jih 99. Zmagovalec velike nagrade Trentina v MX2 je postal Francoz Tom Vialle. Najhitrejši je bil v obeh vožnjah.