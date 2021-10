Gajser na stopničkah v Španiji

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP v španskem Intu Xanaduju - Arroyomolinosu osvojil tretje mesto. Bil je četrti v prvi vožnji in drugi v drugi. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je tako še utrdil v vodstvu skupnega seštevka, Gajser pa je skupno tretji in zaostaja 15 točk.

Slovenski as Tim Gajser je prejšnji teden po preizkušnji v Lacapelle-Marivalu zdrsnil na tretje mesto v seštevku, a so bile razlike majhne. Vodil je Jeffrey Herlings s 460 točkami, Francoz Romain Febvre jih je imel 454, Gajser pa 450.

Najprej je bil Gajser četrti ...

Slovenski dirkač je tik pred koncem prve vožnje naredil napako in se prevrnil. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes je kvalifikacije slovenski dirkač končal na drugem mestu za Nizozemcem. V prvi vožnji je Gajser sicer začel solidno, ne pa povsem v ospredju. Nekaj časa je bil četrti, nato se je prebil na tretje mesto in kazalo je, da bo tam tudi končal prvo vožnjo. Medtem se je iz ozadja prebijal Herlings, ki je začel slabo in bil le enajsti v prvem krogu, a je nato z agresivno vožnjo prodiral proti vrhu.

Prišel je tudi pred slovenskega tekmeca, ki je tik pred koncem naredil napako. Zapeljal je povsem na rob steze in se prevrnil, se sicer hitro vrnil na motor, toda vožnjo je tako končal na četrtem mestu. Uvodno vožnjo je dobil Febvre pred domačinom Jorgejem Pradom in Herlingsom.

Tim Gajser finished 4th in race 1 at the MXGP of Spain, Benoit Paturel 8th pic.twitter.com/3LXAiVcjwv — Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) October 17, 2021

... nato pa drugi

Jeffrey Herlings se je utrdil v vodstvu skupnega seštevka. Foto: Grega Valančič/Sportida V drugi vožnji pa je slavil Herlings, ki je prehitel najprej Gajserja in potem še Prada, Gajser pa je na koncu prišel mimo Španca do drugega mesta. Gajser jo je začel precej bolje kot prvo. Za domačim adutom Pradom, ki je bil daleč najboljši na startu, se je Gajser prebil na drugo mesto in ga zadržal v uvodnih krogih. A se je hitro znašel pod pritiskom Herlingsa, ki je odločno napadel in Gajserja tudi prehitel, potem pa sta se nekaj časa borila za drugo mesto.

V ozadju pa je imel velike težave Febvre, saj se je moral izogniti skupini tekmecev in je zdrsnil daleč v ozadje, od koder se je potem le počasi prebijal naprej. Herlings je, ko se je otresel Gajserja, napadel še Prada in tudi Španca na polovici vožnje ugnal ter nato do konca vozil na prvem mestu. Nekaj krogov pozneje je Španca ujel in prehitel tudi Gajser, tako da je bil drugi, a je bil zaostanek za Nizozemcem prevelik, da bi ga še lahko napadel.

Skupno na dirki je bil vrstni red Herlings (45 točk), Prado (42) in Gajser (40). Febvre je bil v drugi vožnji šele sedmi, na dirki pa točko in mesto za Gajserjem.

V seštevku SP je Herlings povečal naskok, zdaj ima 505 točk, Febvre je s 493 drugi, Gajser pa s 490 tretji.

Pancar do sedmih točk

V razredu MX2 je zmagal Francoz Maxime Renaux pred rojakom Tomom Vialljem, tretji je bil Avstralec Jed Beaton. Slovenski dirkač Jan Pancar je v Španiji osvojil 17. mesto, potem ko je bil 20. v prvi vožnji in 15. v drugi, dobil je sedem novih točk v SP.

Jan Pancar je v drugi vožnji osvojil 15. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

V seštevku vodi Renaux s 535 točkami, Pancar je zdaj pri 99 in je na 19. mestu.

Naslednja dirka bo v italijanski Pietramurati naslednji teden.