Neznosne bolečine, da je na fizioterapiji omedlel

"Bolečine so bile neznosne. Imam visok prag bolečine, ampak ne bi zdržal niti 10 odstotkov tega, kar je zdržal Tim," o ekspresnem okrevanju Tima Gajserja po zlomljeni ključnici pripoveduje njegov kondicijski trener Boštjan Renko. Iz pekla do raja v treh tednih. V nedeljo je zmagal na dirki MXGP v Nemčiji.

Tri tedne po padcu, zlomljeni ključnici in operaciji je Tim Gajser (Honda HRC) zmagal na dirki MXGP v Nemčiji. Neverjetno! Dosežek, ki je marsikoga šokiral. Njegovega kondicijskega trenerja Boštjana Renka pač ne! "Nisem bil v šoku, ampak sem to pričakoval. Glede na to, kako sva trenirala in kar sem videl prejšnji teden na treningu v Lembergu, sem v tak scenarij verjel. Verjel sem v zmago."

Tim Gajser na četrtkovem treningu pred dirko v Nemčiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Trikratni svetovni prvak v MXGP je osmega septembra dopolnil 25 let. Usodni padec se je zgodil na treningu na Hrvaškem dva dni pozneje. "V petek, 10. septembra, smo mu želeli pripraviti zabavo presenečenja za rojstni dan. A nam je dve uri prej njegovo dekle Špela sporočilo, da se je poškodoval, da si je zlomil ključnico in zabava odpade," se tistega petka spominja Renko. Gajserja so zvečer v Mariboru operirali. Opolnoči je prišel z operacije, ki je trajala skoraj tri ure.

"Boško, moram peljati dirko, druge ni"

Foto: Arhiv Boštjan Renko Osem dni pozneje je nastopil na dirki na Sardiniji. Zgodba okrevanja se zdi neverjetna. Renko jo opisuje: "V nedeljo, ko je prišel iz bolnišnice, sem ga takoj obiskal in moj prvi vtis je bil: 'Je***'. Zelo slabo je bil videti: povsem sključen, gibljivost roke pa samo nekaj centimetrov. Nisem mu želel pokazati svojega dvoma. Samo vprašal sem: 'Tim, kakšen je načrt?' In je rekel: 'Boško, moram peljati dirko, druge ni.'"

Čakanje zato ni prišlo v poštev, razlaga Renko. V ponedeljek mu je uspelo priklicati fizioterapevta Mateja Čeboklja, ki dela s številnimi vrhunskimi športniki. Takoj je bil za to, da pomaga pri Timovi rehabilitaciji. "V ponedeljek je Tim že sam doma na kolesu naredil lažji kardio trening, da je pospešil prekrvavitev, da se rana začne hitreje celiti. Nato pa sva šla k Čeboklju na prvo fizioterapijo. In že po prvi terapiji je bil velik napredek. Roko je lahko premaknil 30 centimetrov od telesa." V naslednjih dneh je dopoldne opravil trening po Renkovih napotkih v domačem fitnesu, popoldne je obiskoval terapije pri Čeboklju. In roka je bila vsak dan bolj gibljiva.

Šest dni po operaciji prvič na motorju

Foto: Arhiv Boštjan Renko "V sredo, 15., sva že poskušala oditi ven na kardio trening. In je šel Tim s kolesom na Areh. Malo se je že peljal po zadnjem kolesu. Sicer je čutil bolečino, a je rekel, da kar dobro kaže, da bi v nedeljo lahko odpeljal dirko," prvi teden po poškodbi opisuje Renko. "V četrtek popoldne je bil že prvič na motorju. Samo šest dni po operaciji! Vsi so rekli, da to ni mogoče, a sva vseeno poskusila. Rano sva zalepila z bandažami, da ni drgnilo po šivih. Vozil je brez ščitnika za vrat. Tudi ščitnik za prsni koš sva izbrala tak, da ga ni preveč drgnilo in tiščalo. Najprej je odpeljal 10 minut, sicer bolj počasi. Ko se je ohladil, ni bilo večjih bolečin kot prej. Čez pol ure je šel drugič na motor. Mislili smo, da bo odpeljal 20 minut. A je vozil in vozil. Odpeljal je 30 minut in dva kroga. Kot traja dirka. Počutil se je solidno. Bolečine so bile velike. A to je bilo upanje, da bo dirko lahko odpeljal."

Bolečine so bile neznosne

"Prvi teden sem bil z njim vsak dan po pet, šest ur. Koliko je ta človek pretrpel! Enkrat je od bolečin na terapiji skoraj omedlel. Bolečine so bile neznosne. Jaz imam visok prag bolečine, ampak ne bi zdržal niti 10 odstotkov tega, kar je zdržal Tim. Neverjetno, kakšno željo in motivacijo ima," o Timovi volji razlaga Boštjan Renko. "Zelo sem ponosen, da sem del njegove ekipe in da smo to čudežno formo znova dosegli v tako kratkem času."

Renko in Gajser. Foto: Arhiv Boštjan Renko

V petek je po še eni terapiji pri Čeboklju odletel na Sardinijo. V soboto so mu terapije opravili še v Hondini ekipi na prizorišču desete dirke sezone MXGP. V nedeljo je osvojil 15 točk. Sicer je izgubil rdečo številko, a le za eno točko. Pomemben dosežek v boju za naslov svetovnega prvaka.

Po Sardiniji sta sledila dva tedna do dirke v Nemčiji. Prvi teden ni šel na motor. Treningi v fitnesu, kardio na kolesu in fizioterapije. Da se je kost čim bolje zacelila. Odstranili so mu šive. "Kost je zdaj že skoraj povsem zaceljena. Malo je še bolečine v mišici, kjer se je verjetno zgodila manjša poškodba, a bo tudi to v kratkem času izzvenelo."

V Nemčiji 95-odstoten do zmage

Gajser je že ob našem četrtkovem obisku na treningu napovedal, da se lahko, če bo le dobro štartal, v Nemčiji vozi v ospredju. In se je res. Tretji v prvi vožnji, najhitrejši v drugi. Zmaga in rdeča številka. Pa sploh še ni stoodstoten. "Nekaj bolečin je še, a ko je ogret, jih ne čuti toliko," je dejal Renko. Nekoliko lažje mu je sicer bilo, ker je v Nemčiji podlaga trda, ne mehka, kjer morajo roke več delati. "Mislim, da je bil 95-odstoten. Ko je prišel v svoj ritem, je pozabil na bolečine in odpeljal, kot ne bi bil poškodovan. Ko sem ga videl na motorju, sem videl, da uživa. Nasmeh po dirki pa je povedal vse."

Zmaga v Nemčiji. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Tako hitro okrevanje je mogoče samo, če je človek odlično fizično pripravljen. Gajser je z Renkom sodeloval že leta 2015, od leta 2018 pa skupaj delata sistematično. Pripravil mu je fitnes vaje, ki pomagajo prav pri motokrosu. Od takih za ravnotežje do takih, ki naučijo mišice, da se hitro odzovejo. "Mislim, da sva veliko naredila, a imava še veliko manevrskega prostora," je prepričan Renko. Pa Tim že zdaj velja za kondicijsko najbolje pripravljenega v MXGP. Dokaz je tudi to, da se najbolje vozi v zadnjih krogih druge vožnje. In tako je tudi zdaj po poškodbi. "Neverjetno. Tako je bilo že na treningu. Konstantni krogi, konstantni časi, kvečjemu je v zadnjih krogih še pospešil. Timov slog je, da v zadnjih krogih da piko na i. A glede na njegovo stanje je še bolj neverjetno, da je dosegal konstantne čase in iskal različne linije, lažje, težke, notranje, zunanje."

Rdeča številka ostane na rdečem motorju

Boštjana Renka smo za konec pogovora še vprašali, kdo bo svetovni prvak. Pri odgovoru ni niti malo okleval. "Tim. Tiga 243. Druge možnosti ni. Mi je ne vidimo. Verjamemo vanj. Rdeča številka ostane na rdečem motorju." Do konca sezone MXGP je še sedem dirk, prva to nedeljo v Franciji.