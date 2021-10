Velika zmaga Gajserja! Trčenje tekmecev na ciljnem skoku #video

Da bo Tim Gajser (Honda) lahko napadel najvišja mesta, je dokazal z drugim časom v dopoldanski vožnji na čas. Z več kot sekundo boljšim časom je bil hitrejši samo s točko prednosti vodilni v skupnem seštevku Jeffrey Herlings (KTM). Nizozemec je v vrhunski formi, nenazadnje je prejšnji teden dobil obe vožnji na pokalu narodov. "Zelo pomembna bo izbira linij, saj so kanali zelo globoki. Mi je pa ta proga zelo všeč," je Gajser povedal pred štartom prve vožnje. O svoji pripravljenosti po operaciji zlomljene ključnice pa: "Vsak dan je boljše. Šele trije tedni so od poškodbe. Nisem še stoodstoten. Se pa počutim bolje kot na Sardiniji, kjer sem skušal le preživeti in osvojiti nekaj točk."

Padec prvih dveh na ciljnem skoku

V prvi vožnji je najboljši štart uspel Jorgeju Pradu (KTM), a ga je Herlings prehitel že v prvem krogu, po katerem je bil Gajser peti.

V nadaljevanju sta Prado in Herlings bila v ogorčenem dvoboju s poznimi zaviranji in agresivnimi prehitevalnimi manevri. Zmagal je mladi Španec, a le nekaj centimetrov pred Nizozemcem. Po ciljnem skoku sta v zraku trčila. Prado je obležal, Herlings je odkorakal, ne da bi ga pogledal. Jorge je sicer skočil postrani, direktno v Jeffreyja, zadnji pa ni popustil. Herlings jo je odnesel z le nekaj modricami, Prado pa je moral v bolnišnico na šivanje ureznine na roki. Nma nič zlomljenega, a je drugo vožnjo moral izpustiti.

What a dramatic end to the first MXGP race! Watch the replay of the moment Jorge Prado and Jeffrey Herlings collided on the air!😱#MXGPGermany #MXGP #MX2 #Motocross pic.twitter.com/I6DwMk9fnk — MXGP (@mxgp) October 3, 2021

Gajser je tekom prve vožnje stopnjeval svoj ritem, kar je dober znak o stanju njegove rame. Najprej je prehitel Antonia Cairolija (KTM), sedem minut pred koncem dirke še Romaina Febvra (Kawasaki). Osvojil je tretje mesto, le tri sekunde za najhitrejšima dvema. Izjemen dosežek, če vemo, kaj se mu je zgodilo pred tremi tedni.

Check out the quick highlights from the opening MXGP race here in Teutschenthal for the MXGP of Germany! Watch more on https://t.co/U7dWVgcd2F#MXGPGermany #MXGP #Motocross pic.twitter.com/b6NKoPen3K — MXGP (@mxgp) October 3, 2021

Izjemna druga vožnja Tima Gajserja

Foto: Grega Valančič/Sportida Štart druge vožnje v Teutschenthalu v Nemčiji je sicer dobil Febvre, a mu je bil Gajser že po nekaj zavojih na izpuhu. Herlings je na četrtem mestu obstal za Glennom Coldenhoffom (Yamaha). Na polovici dirke je Nizozemec sicer prišel na tretje mesto, a sta bila prva dva z desetimi sekundami prednosti neulovljiva. Na koncu je Herlings, gotovo je čutil bolečine po padcu, zaostal skoraj pol minute.

V ospredju sta Febvre in Gajser bila izjemno bitko za zmago. Prvi napad Timu ni uspel, saj ga je Romain zrinil s proge. Vse se je dobro končalo. A v globokih kanalih, na zahtevni progi je Gajser najboljši in drugi prehitevalni manever je bil uspešen. Dobil je drugo vožnjo, tudi veliko nagrado Nemčije in nazaj tako želeno rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku. Zdaj ima dve točki prednosti pred Herlingsom in osem pred Febvrom.

The final race of the weekend is done! Take a look at some of the best moments from the second MXGP race with our quick highlights! Watch the full race replays on https://t.co/U7dWVgcd2F #MXGPGermany #MXGP #Motocross pic.twitter.com/UtcMQcfQwS — MXGP (@mxgp) October 3, 2021

"Velika hvala vsem!"

Takšnega nasmeška na Timovem obrazu že dolgo nismo videli. "Super vesel sem. Sezona je še dolga. Poskušal bom biti konstanten. Poskušal bom zaceliti poškodbo, da bom stoodstoten. Velika hvala vsem! Vsem fizioterapevtom, celotni ekipi. Zadnja dva tedna smo trdo delali, da smo me spravili v dobro stanje, da sem lahko vozil."

Foto: Grega Valančič/Sportida Po prejemu pokala za 28. zmago v MXGP je nedeljo v Nemčiji povzel z naslednjimi besedami: "Od jutra sem užival. Take proge imam res rad. Tukaj sem vedno dobro dirkal. Odpeljal sem dve dobri vožnji. V prvi vožnji sem se zadovoljil s tretjim mestom. V drugi sem bil več kot pol dirke za Romainom, nato pa sem se odločil, da pritisnem, saj sem videl, da sem v določenih delih malo hitrejši. Prehitel sem ga in odprl nekaj prednosti in nadzoroval dirko do konca."

Rezultati VN Nemčije: 1. Tim Gajser

2. Jeffrey Herlings

3. Romain Febvre

4. Pauls Jonass

5. Jerremy Seewer

Skupni seštevek MXGP po 11-ih od 18-ih dirk: 1. Tim Gajser 415 točk

2. Jeffrey Herlings 413

3. Romain Febvre 407

4. Jorge Prado 384

5. Antonio Cairoli 353

V razredu MX2 je slavil Francoz Tom Vialle. Jan Pancar je bil po 23. in 18. mestu skupno 21. na dirki. V seštevku vodi danes drugi Maxime Renaux, Pancar je 18. z 89 točkami. Naslednja dirka bo naslednji konec tedna v Franciji.