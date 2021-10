"To je bila prva dirka, ko me je bilo strah," nam je v prvem intervjuju po dirki na Sardiniji in poškodbi ključnice priznal svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser. Nastopil je vsega osem dni zatem, ko si jo je zlomil. A glede nastopa ni niti malo okleval. 15 osvojenih točk ga ohranja v boju za naslov prvaka.

Tima Gajserja (Honda HRC) smo v četrtek obiskali na treningu na domači progi Tiga243Land v Lembergu. 20. dan po operaciji zlomljene ključnice je vozil z malo bolečinami. A na blatni, mastni progi po nočnem deževju z nekaj več previdnosti. "Malo je še bolečine, a občutek na motorju se bliža tistemu pravemu. Z napredkom sem zadovoljen. Sploh od Sardinije, ko je bilo res zelo boleče," nam je razlagal 25-letnik. "Vseeno sem previden, sploh v levih zavojih še ne grem s polno močjo, mogoče nekaj odstotkov manj. Sicer pa skušam na poškodbo pozabiti. Na tekmi pa bo zagotovo treba iti na vso moč."

Foto: Grega Valančič/Sportida Padec se je zgodil na treningu na peščeni podlagi na Hrvaškem. "Zaprlo mi je krmilo. Prek njega sem padel neposredno na ramo. Takoj sem vedel, da je ključnica zlomljena. Urgentno smo vse zorganizirali, da je tudi operacija uspela še isti dan, da sem imel čim več časa za regeneracijo in fizioterapije. Do tiste tekme so me sestavili, kolikor je bilo le mogoče. Od operacije do Sardinije je preteklo komaj osem dni. Rana je bila še sveža, tudi šive sem še imel noter, a se je vse dobro izteklo," prvič odkrito o poškodbi in okrevanju govori Tim. V dneh pred Sardinijo njegova ekipa javnosti o poškodbi ni obvestila.

Vse se da, če se hoče, o nastopu na Sardiniji pove trikratni svetovni prvak v MXGP. "Jaz sem takoj vedel, da bom odpeljal dirko. Taki smo športniki, nekaj si zabijemo v glavo in tako mora biti. Zdravniki so bili malo skeptični, saj osem dni po operaciji ni priporočljivo voziti." Stisnil je zobe in v bolečinah v drugi vožnji osvojil zelo solidno osmo mesto. "Veliko pomembnih točk sem odnesel s te tekme. Čeprav menim, da bi lahko prvo vožnjo, ko sem padel na štartu, odpeljal bolje. Z drugo vožnjo pa sem kar zadovoljen, saj je bilo zelo zelo boleče. Težko je voziti na trdni podlagi, na peščeni pa še težje, saj se naredijo večje luknje, zato je treba motor večkrat dosti bolj potegniti k sebi. Ampak sem preživel."

Foto: Grega Valančič/Sportida Je vrhunsko fizično pripravljen. S kondicijskim trenerjem Boštjanom Renkom in fizioterapevti so se vsak dan zavzeto posvečali rehabilitaciji. Zdravje je na prvem mestu, a res si je želel nastopiti. "Mogoče je bila to res prva tekma, ko me je bilo na začetku malo strah, saj sem vedel, da nisem niti blizu stotim odstotkom. Mogoče sem vozil na 50 odstotkih, še to verjetno ne. Strah me je bilo, da ne bi slučajno padel na isto ramo, da se ne bi kaj razrahljalo."

Skupni seštevek MXGP po desetih dirkah: 1. Jeffrey Herlings (KTM) 371 točk

2. Tim Gajser (Honda) 370

3. Romain Febvre (Kawasaki) 367

4. Jorge Prado (KTM) 359

5. Tony Cairoli (KTM) 326

Do konca sezone, do 10. novembra, ga čaka še osem velikih nagrad (torej še 16 voženj). Naslov svetovnega prvaka ostaja v mislih. Je točko za novim vodilnim v prvenstvu Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in tri pred Romainom Febvrejem (Kawasaki). "Začnemo skoraj z ničle. Razlike so res minimalne, zato je bilo zame zelo pomembno odpeljati Sardinijo, da sem obdržal stik z vodilnimi. Bila je dobra odločitev. Malo tvegana, ampak včasih je pač treba malo tvegati." Prejšnji teden ni bil na motorju, posvečal se je samo rehabilitaciji, ta teden pa je opravil dva treninga na motorju.

To nedeljo ga čaka velika nagrada Nemčije. "Ne delam si nekih velikih pritiskov. Nisem še stoodstotno pripravljen, ampak se na motorju dobro počutim. Glavni cilj je, da na tekmi uživam in odpeljem tako, kot znam. Štarti bodo zelo pomembni. Če mi dobro uspejo, potem mislim, da se lahko peljem v ospredju." Po Nemčiji sledita še dirki v Franciji in Španiji, nato pa sklepni del sezone v naši neposredni soseščini. Zaradi covid omejitev so namreč odpovedali dirke na Portugalskem, v Argentini in obe v Indoneziji. Tako bodo namesto ene dirke v Pietramurati tam kar tri, nato pa še dve v Mantovi. Obe prizorišči sta iz Ljubljane oddaljeni le dobri štiri ure vožnje. Če bodo navijači na dirkah dovoljeni, se obeta bučna slovenska podpora Timu Gajserju.