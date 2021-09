Pretekle tri nedelje brez dirke MXGP. "Počitnic" je za Tima Gajserja zdaj konec. "Ob koncih tedna sem šel na morje, potem pa čez teden doma trdo, pridno treniral. Poskušal sem ostati v dobri formi, popraviti napake in zdaj že težko čakam na drugi del sezone." Na motorju trenira dvakrat na teden. "Naredim simulacijo velike nagrade. To pomeni, da najprej naredim ogrevanje. Preverim, ali je z motorjem vse v redu. Pogledam linije. To traja okrog 20 minut. Potem vozim dvakrat po 30 minut in dodatna dva kroga. Tako kot je na tekmi."

Z Gajserjem na treningu tudi drugi slovenski vozniki

Da je tudi teren čim bolj podoben tistemu na dirkah, na zdaj že povsem urejeni Tiga243land povabi tudi druge slovenske voznike. "Za njih je to dobro, tudi za mene je. Da ne vozim sam. Včasih postane dolgčas, ko si sam. Zdaj je z drugimi vozniki bolj podobno tekmi. Tudi linije se spreminjajo. Več tekmovalcev, več voznikov, bolj se proga razrije. Tako, da je to zagotovo dobro."

Tako dobrih pogojev za trening Jaka Peklaj, Peter Irt in drugi slovenski motokrosisti v Sloveniji še niso imeli. Mladi Peklaj z navdušenem razlaga: "Proga je super! Pa lepo je, da lahko še Tima pogledaš, njegove linije. Pri njemu vsak dan vidiš nekaj novega. Na tej progi moraš biti res stoodstotno osredotočen na vožnjo." Izkušeni Irt dodaja: "Že samo to, da je Tim na istem treningu kot ti, da poseben pridih. Imamo svetovnega prvaka, ki trenira z nami. Lahko se veliko naučimo. Pa še proga je zahtevna."

"Včasih postane dolgčas, ko si sam." Foto: Grega Valančič/Sportida

Peklaj na dirke, Irt v vlogi komentatorja

Talentirani Peklaj se bo zdaj Gajserju pridružil na mednarodnih dirkah. Zacelil je poškodbo roke, od letošnje sezone dirka na 125-kubičnem motorju. "Zdaj sem že domač na motorju. Samo še treniram, da bom dobil tisto hitrost, potem pa na prvo evropsko dirko v Nemčijo." 14-letnik vozi v ekipi nekdanjega svetovnega prvaka MX3 Klemna Gerčarja. Dobil je zadnjo dirko državnega prvenstva MX125: "Vesel sem, da sem po dolgem času spet zmagal. To je prava motivacija za naslednje dirke."

Irt Tima spremlja v vlogi televizijskega strokovnega komentatorja. In verjame, da bo še petič svetovni prvak. "S to progo, s to taktiko, ki si jo izbira, če ga spremljamo na družbenih omrežjih in gledamo njegovo življenje, mislim, da bo na koncu sezone zelo konkurenčen. Četudi ne bo na prvih tekmah pokazal vsega, verjamem, da bo na koncu zlata številka njegova." Rdečo številko, številko vodilnega v seštevku MXGP drži že nekaj dirk, a je jasno, kakšen je cilj. "Zagotovo je lepo imeti rdečo številko, a najpomembnejše jo je obdržati do konca in to rdečo število spremeniti v zlato, " prizna Gajser.

Enodnevni format dirk bolj na nož

Jeffrey Herlings je eden Gajserjevih glavnih tekmecev v aktualni sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Od lanske sezone zaradi covid-19 MXGP uporablja enodnevni format tekmovanja. Ni sobotnih treningov in kvalifikacij, pred nedeljskima dirkama je na sporedu le uradni trening. "Na začetku sem se malo lovil. Ni toliko časa za nastavitve motorja, za privaditi se na progo. V preteklosti je bila sobota za preizkušanje motorja. Da si videl, ali si na pravi poti. Lahko si za nedeljo še kaj spremenil. Zdaj tega ni. Od samega začetka gre na nož. Hitro se moraš privaditi, res hitro narediti malenkostne spremembe na motorju in že biti pripravljen na tekmo. Z enega vidika je mogoče enodnevni format lažji, s fizičnega, ampak mentalno moraš pa biti pa dosti bolj osredotočen, saj ni prostora za napake."

Še posebej v letošnji sezoni, ko ima pravzaprav kar štiri tekmece za naslov prvaka. Gajserja, Romaina Febvra, Jorgeja Prada, Tonyja Cairolija in Jeffreyja Herlingsa loči le 43 točk. Makolčan je dobil tri od sedmih velikih nagrad. "Sem zadovoljen. Bilo je sicer nekaj padcev, ki jih ne bi bilo treba. A se zgodi. Vsi smo zelo skupaj. Štart dirke je zelo pomemben. Težko je prehitevati, ker smo vsi podobno hitri." Prav na boljših štartih zadnja dva meseca največ dela. "Res poskušamo različne stvari. Štarti se izboljšujejo, a še ni to to. Manjka tista pika na i. Letos nimam še niti enega najboljšega štarta. Delam in upam, da se bo to trdo delo poplačalo."

Gajser o dirkah enodnevnega formata:

Osem dirk v dveh mesecih

V septembru in oktobru zdaj sledi kar osem velikih nagrad, najprej dve v Turčiji, to nedeljo in v sredo. Prvi cilj 24-letnika pa je: sproščeno na dirkah. "To je najpomembnejše. Da greš na dirko uživat. Da si sam ustvarjaš čim manj pritiska. Seveda si želiš vedno zmagati, a včasih imaš mogoče slabši dan in se moraš zadovoljiti s tretjim, petim mestom. A pomembno je biti konstanten in delati čim manj napak. Prvak bo tisti, ki bo imel najmanj napak."

Gajser o pritisku:

Finale s tremi dirkami v Trentinu?

Po teh osmih dirkah v Evropi so po prvotnem sporedu načrtovane še dirke v Argentini in Indoneziji, a je veliko vprašanje, ali se bodo sploh zgodile. Tako obstaja možnost, da vsaj dve nadomestijo z dodatnima dirkama v Trentinu. Morda se torej sezona konča s trojčkom dirk v le pet ur oddaljenem Arcu, kjer se je pred pandemijo vedno zbralo več tisoč slovenskih navijačev. "To bi bilo odlično. Sploh če bi lahko prišli navijači. Lani sem jih zelo pogrešal!" pogovor za Planet in Sportal zaključuje Gajser.