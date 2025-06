Na finalno dirko evropskega prvenstva v motokrosu za mlade talente na motorjih prostornine 65 in 85 kubičnih centimetrov sta se uvrstila dva slovenska talenta, Vid Rus (EMX65) in Alex Novak (EMX85). Slednji bo avgusta dopolnil 14 let, pravkar je končal osmi razred osnovne šole. Finale bo zadnji julijski konec tedna v Loketu na Češkem kot del spremljevalnega programa svetovnega prvenstva MXGP.

Cussac v Franciji je gostil polfinalne dirke jugovzhodne in jugozahodne cone evropskega prvenstva mladih motokrosistov na motorjih s prostornino do 65 (osem do 12 let starosti) in 85 kubičnih centimetrov (11 do 14 let starosti). Za vozovnico za finale evropskega prvenstva so se potegovali štirje slovenske mladeniči z licenco AMZS: v EMX65 Vid Rus in Matic Maček, v EMX85 pa Alex Novak in Taj Golež.

Pred evropskim finalom Alexa Novaka čaka še ena velika preizkušnja, mladinsko svetovno prvenstvo, v kategoriji do 85 kubičnih centimetrov je prijavljenih kar 90 mladih motokrosistov iz celega sveta. Foto: AMX Racing Team V EMX85 je Novak v prvi vožnji vozil v cilj pripeljal na 16. mestu, saj se je zaradi padca voznika pred sabo za začetku znašel na 40. mestu. V drugi vožnji pa je z dobrim štartom pokazal, kaj zna in zmore ter se je izkazal s petim mestom. Skupno je osvojil 10. mesto in si tako privozil vstopnico za finale. Novak je bil hiter že v soboto na treningu, na kvalifikacijski vožnji pa je bil kljub dvema padcema deveti. Taju Goležu pa se načrt ni izšel. V prvi vožnji je bil 20., v drugi pa je padel in odstopil. Tako je končal na 24. mestu.

Z nastopom mladega Brežičana Novaka je bil zadovoljen tudi njegov trener Nenad Šipek, eden najboljših hrvaških motokrosistov veh časov: "Alex je pokazal napredek, ki ga pričakujemo. Štarti so boljši, forma se dviguje, kar je dobra napoved za Loket. Imamo še nekaj časa za pripravo, a za vrhunski rezultat bomo v finalu potrebovali tudi nekaj športne sreče."

V šibkejšem razredu EMX65 je Rus v obeh vožnjah v cilj pripeljal na 15. mestu, skupno pa je zasedel 13. mesto ter se tako prebil na finale, kamor se je uvrstilo prvih 20. Matic Maček je evropsko sezono končal na 30. mestu.

Finale evropskega prvenstva mladih motokrosistov bo konec julija v Loketu na Češkem, torej kot del spremljevalnega programa dirke svetovnega prvenstva MXGP.