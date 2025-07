Tragična nesreča v gozdu: umrl 37-letnik

Včeraj dopoldne se je v gozdu v bližini Vuzenice zgodila tragična delovna nesreča. Okoli 11. ure so bile pristojne službe obveščene, da se je zgodila nesreča med spravilom lesa, v kateri je umrl 37-letni delavec, so sporočili iz PU Celje.

Policisti in kriminalisti so na kraju dogodka opravili ogled in potrdili, da je moški med opravljanjem gozdarskih del utrpel smrtne poškodbe. Natančne okoliščine nesreče še preiskujejo.